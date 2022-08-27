Данный процесс кажется простым и понятным, но, при невыполнении некоторых рекомендаций, конечный эффект может разочаровать...

Любая представительница прекрасного пола старается ухаживать за собой, делая различные косметические процедуры (чистку лица, пилинг, массаж, нанесение кремов и масок и т.д.).

В этой статье давайте разберём основные способы ухода: например, как правильно наносить маску на лицо.

На первый взгляд данный процесс кажется простым и понятным, но, при невыполнении некоторых рекомендаций, конечный эффект может разочаровать.

Основные правила нанесения маски на лицо

Для того, чтобы косметическое средство эффективно подействовало, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

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1. Подготовка кожи лица. Маску необходимо наносить только на предварительно очищенную кожу. Очищаем лицо с помощью лосьона или тоника.

При жирной коже лица грязь и остатки косметики смываются пенкой или отшелушивающим скрабом, а при сухой – обычной водой.

2. Приготовление состава маски. Готовя компоненты косметического средства, хорошо проверьте их пригодность. Желательно использовать только натуральные составляющие.

3. Нанесение средства. Маски на лицо можно наносить руками, а можно использовать лопаточки или губочки.

Состав наносится снизу вверх по массажным линиям (от шеи и до линии роста волос).

Перед нанесением маски, заправьте волосы, чтобы они не мешали, а затем накладывайте состав, двигаясь от носогубных складок к ушам и от подбородка в мочкам ушей.

Следующий слой нужно наносить на область вокруг губ и глаз, помимо отдельных случаев, указанных в рецепте косметического средства.

После полного нанесения средства, расслабьтесь и отдохните. Желательно даже прилечь и закрыть глаза.

Необходимо учитывать, что определенные маски для лица, особенно изготовленные с применением ягод и фруктов, текут, поэтому постарайтесь заранее защитить одежду.

Желательно заправить волосы в шапочку для душа, а плечи и грудь накрыть полотенцем.

4. Накладывать и держать нанесенное средство необходимо строго по рецепту. Приблизительное время воздействия составляет около получаса.

Если вы почувствуете жжение, зуд или другие неприятные симптомы, смойте маску водой.

5. Снятие маски. Косметическое средство смывается холодной или теплой проточной водой, без использования мыла.

Если вы являетесь обладательницей сухой кожи, то маска смывается теплой водой, а вот с жирной средство смывается холодной.

Состав первоначально можно удалить губочкой, а затем уже умыться.

После того, как вы удалили остатки маски, на кожу лица рекомендовано наносить крем.

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Как часто можно наносить маски на лицо

Первоначально необходимо понять, что большая часть успеха косметических процедур зависит о того, правильно ли вы подобрали состав средства и подходит ли оно вашему типу кожи.

К примеру, при шелушении, себорее или слишком чувствительной кожи к регулярному уходу рекомендовано подходить по-разному.

Ответ на вопрос о том, как часто можно наносить масочку, зависит от индивидуальных особенностей кожи лица, ее типа и т.д. Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос.

Частота нанесения средства на лицо зависит напрямую от типа кожи:

Жирная кожа. Дамам с жирной кожей делать часто питательные и увлажняющие маски не рекомендовано, поскольку лицо после маски будет иметь жирный блеск.

Такие средства рекомендовано наносить не более раза в неделю.

Также не нужно злоупотреблять возрастными смесями, так как жирная кожа увядает медленнее сухой.

А вот очищающие процедуры делать нужно почаще.

Нормальная кожа лица. Дамам с нормальным типом кожи наносить увлажняющие масочки можно до двух раз в неделю.

Когда лучше наносить средство и как часто это делать – зависит от ваших индивидуальных предпочтений.

До двух раз в неделю можно производить очищение кожи с применением пленочных масок.

Сухая кожа. Девушки и женщины, имеющие сухую кожу лица, страдают от шелушения и пересыхания. Поэтому им требуется уделять особое внимание питанию и увлажнению кожных покровов.

Косметические процедуры, направленные на увлажнение, следует делать не менее трех раз в неделю.

А вот с использованием скрабов лучше не частить, поскольку они пересушивают и так сухую кожу.

Чувствительная кожа. Если у вас нежная, чувствительная кожа, чтобы не вызвать покраснений или аллергических реакций, косметические процедуры нужно делать очень аккуратно.

Для чувствительной кожи хорошо себя зарекомендовали питательные крема и масочки, которые рекомендовано наносить на лицо до четырех раз в неделю.

А вот пилингами и слишком отшелушивающими скрабами лучше не пользоваться.

Комбинированная кожа. Представительницам прекрасного пола с комбинированным типом кожи ухаживать за ней значительно сложнее, так как она совмещает особенности каждого типа эпидермиса, описанного выше.

Частота нанесения косметических средств зависит напрямую от того, как функционируют сальные железы.

Если на коже присутствует жирный блеск, не надо злоупотреблять увлажняющими кремами и масочками, заменив их на матирующие и очищающие.

Задаваясь вопросом, в какое время и как наносить маску на лицо, учитывайте биоритмы вашей кожи:

утренние часы являются идеальным временем для нанесения маски;

до 12 дня желательно наносить масочки, снимающие лишний жир;

с 3 до 6 вечера лучше не делать никаких косметических процедур;

с 19 до 23 наш организм менее чувствителен к боли, поэтому можно делать пилинги и наносить скрабы.

Что наносить на лицо после маски

После маски нужно нанести крем, увлажняющий кожу. Но не рекомендуется долго держать состав на лице – десяти или пятнадцати минут будет вполне достаточно.

Какой же крем выбрать?

Для сухой кожи лица рекомендовано наносить крема с плотной текстурой, которые интенсивно питают ее.

Для жирной кожи лица подойдет крем на основе цинка, обладающий матирующим эффектом.

А вот гипоаллергенные средства отлично себя зарекомендовали в уходе за чувствительной кожей лица.

Отметим, что какой бы крем вы не выбрали, первоначально сделайте тест на чувствительность к его компонентам. Чтобы проверить аллергическую реакцию, нанесите немного крема на запястье.опубликовано econet.ru.

Учимся наносить маску на лицо:

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