6 вещей, которые НЕ СТОИТ делать НАТОЩАК!

Раннее утро может быть превосходным временем для одних занятий и совершенно не подходящим для других. Узнайте больше об этом, чтобы не навредить своему здоровью.

Раннее утро может быть превосходным временем для одних занятий и совершенно не подходящим для других. Узнайте больше об этом, чтобы не навредить своему здоровью.

ЧЕГО не следует делать натощак

Некоторые привычки развиваются у нас сами собой. И среди них есть такие, которые не стоит практиковать в то или иное время дня.

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И сегодня мы хотим рассказать вам о том, какие вещи не следует делать натощак. Берите себе на заметку и старайтесь избегать этих видов деятельности.

1. Не принимайте противовоспалительные препараты

Принимать определенные виды лекарств натощак не рекомендуется. К ним как раз относятся различные противовоспалительные препараты.

Такие лекарства, как аспирин, парацетамол и другие препараты с похожими характеристиками не должны приниматься на пустой желудок.

Причина, по которой не следует этого делать, в снижении эффективности активных веществ, а также в серьезном риске для здоровья: может развиться желудочное кровотечение.

Молоко может уменьшить негативные последствия от приема этих лекарств, так что можете смело запивать таблетки молоком, если, конечно, у вас нет непереносимости лактозы. А так можно и традиционно — запить водой.

2. Не пейте кофе

Кофе — первое, что вы пьете, едва встав с постели? Надо сказать, что это не самый лучший сценарий для начала дня, так как кофе (даже если он без кофеина) стимулирует выработку кислот.

И если выпить чашку кофе натощак, это может вызвать изжогу и другие нарушения в работе пищеварительной системы.

3. Не пейте алкоголь

Алкоголь может произвести по-настоящему «взрывной эффект» на ваш пустой желудок. Дело в том, что всасывание алкоголя в ткани организма усиливается в 2 раза при приеме натощак. Это сопоставимо с введением спирта внутривенно.

Если выпить алкогольный напиток натощак, то выводиться из организма он будет значительно медленнее, а еще вызовет сильное похмелье. Кроме того, это негативно скажется за состоянии вашей печени, сердца и почек.

В случае если по какой-то причине прием алкогольных напитков с утра неизбежен, постарайтесь хотя бы отдавать предпочтение негазированным, тем, что обычно подаются холодными и медленнее всасываются в кровь.

4. Не жуйте жвачку

Жевать жвачку натощак тоже не самая хорошая идея для вашего желудка, поскольку соляная кислота, которая вырабатывается при жевании, негативно влияет на слизистую оболочку, что в конечном счете может привести к гастриту.

Если вам очень хочется пожевать жвачку, выбирайте ту, в состав которой входят натуральные подсластители, такие как ксилит или сорбит, а не сахар, цикламат и аспартам.

Но как бы там ни было, жевать жвачку дольше, чем 10 минут, не стоит. Это вредно, даже если вы только что плотно поели.

5. Не тренируйтесь

Если вы только что проснулись и еще не позавтракали, то не следует изнурять себя интенсивными тренировками. Это приведет лишь к тому, что вы потеряете свою мышечную массу.

Кроме того, заниматься вам будет очень тяжело, ведь с утра у вашего тела просто нет достаточного количества энергии на полноценную тренировку.

Натощак вы можете выполнять лишь аэробные упражнения.

Но если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем пищеварительной системы, лучше все-таки съесть что-нибудь, так как любая физическая активность стимулирует выработку желудочного сока, а для пустого желудка это, как вы понимаете, плохо.

6. Не ходите за продуктами

Когда вы голодны, лучше не ходить за покупками в продуктовый магазин. Закончится тем, что вы купите много лишнего. Так что с утра натощак — исключено.

Уже доказано, что чувство голода заставляет нас покупать значительно больше, чем нам в действительности нужно. Для того чтобы избежать подобных ошибок, всегда старайтесь ходить за продуктами сытыми, а еще лучше с заранее составленным списком необходимых покупок.

Так вы сэкономите значительную сумму денег.опубликовано econet

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