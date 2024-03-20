Что происходит в вашем теле при отсутствии СНА

Краткосрочное отсутствие сна немедленно влияет на ваши психическое и эмоциональное состояния. В долгосрочной перспективе плохой сон может способствовать возникновению целого ряда хронических проблем со здоровьем, как физических, так и психических

Краткосрочное отсутствие сна немедленно влияет на ваши психическое и эмоциональное состояния. В долгосрочной перспективе плохой сон может способствовать возникновению целого ряда хронических проблем со здоровьем, как физических, так и психических

Всего одна ночь без сна начинает ухудшать вашу координацию движений и умственный фокус, вызывает состояние, сравнимое с опьянением

Ваши навыки решения проблем сокращаются с каждой бессонной ночью, а паранойя, галлюцинации и психоз из-за отсутствия сна могут начаться через 24 часа без сна, имитируя симптомы шизофрении

Отсутствие сна имеет много последствий, от незначительных до серьезных, в зависимости от продолжительности отсутствия сна. В краткосрочной перспективе недостаток сна, как правило, оказывает немедленное воздействие на ваши психическое и эмоциональное состояния.

В долгосрочной перспективе плохой сон может способствовать целому ряду хронических проблем со здоровьем, от ожирения и диабета до иммунных проблем и повышенного риска развития рака.

Кроме того, он повышает риск несчастных случаев и профессиональных ошибок.

К сожалению, мало кто хорошо спит на регулярной основе. Одной из проблем является наша склонность к использованию искусственного освещения и электроники в ночное время, в сочетании с недостаточным воздействием полного, яркого и естественного солнечного света в течение дня.

Эта разобщенность с естественными циклами дня и ночи, активности и сна может превратиться в хроническую проблему, когда вам постоянно не удается хорошо поспать.

К счастью, излечиться от этого просто, и, если вы будете следовать рекомендациям в конце этой статьи, скорее всего, вы сможете восстановить здоровый режим сна, без которого вы просто не сможете быть оптимально здоровым - даже если вы все остальное делаете правильно.

Даже одна ночь без сна может иметь серьезные последствия

Как показано в видео выше, одна ночь без сна начинает ухудшать вашу координацию движений и умственный фокус, что сравнимо с 0,10 процента уровня алкоголя в крови.

В сущности, если вы не спали, нарушение деятельности находится на одном уровне с человеком, который пьян.

По мнению исследователей, отсутствие сна в течение 24 часов притупляет когнитивные способности до такой степени, что вероятность подписать ложное признание возрастает в 4,5 раза.

В целом, вы становитесь более восприимчивыми к «предполагаемым» воспоминаниям и начинаете испытывать трудности с пониманием истинного источника ваших воспоминаний.

Например, вы можете спутать что-то, что вы где-то прочитали с вещами, которые происходили с вами на самом деле.

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По мнению авторов этого исследования:

«Мы предполагаем, что лишение сна создает предпосылки для ложного признания, нарушая способности принимать сложные решения - в частности, способность предвидеть риски и последствия, подавлять поведенческие импульсы и сопротивляться наводящим воздействиям».

Отсутствие сна связывают с серфингом в Интернете и плохими оценками

Другие исследования связывают нехватку сна с большим распространением использования Интернета, например, просмотр ленты Facebook вместо учебы или работы. Причина этого также связана с нарушением когнитивной функции и невозможностью сосредоточиться, что делает вас более склонными к рассеянному вниманию.

Неудивительно, что страдает и академическая успеваемость. В одном недавнем исследовании выяснилось, что чем меньше спали ученики средней школы, тем ниже были их средние оценки.

Как сон влияет на эмоциональное восприятие и регулирует его

Хороший сон также важен для поддержания эмоционального баланса. Усталость компрометирует способность вашего мозга регулировать эмоции, делая вас более склонными к раздражительности, беспокойству и необоснованным эмоциональным всплескам.

Недавние исследования также показывают, что если вы плохо спали, вы более склонны к чрезмерной реакции на нейтральные события;

вы можете почувствовать себя спровоцированным, когда на самом деле нет никакой провокации, и вы можете потерять способность отличать несущественное от важного, что может привести к предвзятости и недальновидности.

Сообщая об этом исследовании, в котором участники не спали в течение целой ночи, прежде чем пройти серию тестов с изображениями для оценки эмоциональных реакций и уровня концентрации, Medical News Today пишет:

«... Эти Бен-Симон, который проводил эксперимент, считает, что отсутствие сна может повредить способности к здравым суждениям, но более вероятно, что отсутствие сна заставляет нейтральные образы вызвать эмоциональный отклик.

Во втором тесте были рассмотрены уровни концентрации. Участники внутри сканера МРТ должны были выполнить задачу, требующую их внимания, нажимать клавишу или кнопку, игнорируя отвлекающие фоновые изображения с эмоциональным или нейтральным контентом ...

После одной ночи без сна участники отвлекались на каждое изображение (нейтральное или эмоциональное), в то время как хорошо отдохнувшие участники отвлекались только на эмоциональные образы.

Эффект отмечался изменением активности или тем, что профессор Хендлер называет «изменением эмоциональной специфичности» миндалины ... крупного лимбического узла, ответственнго за обработку эмоций в мозге.»

Что происходит в вашем теле после двух или более бессонных ночей

После 48 часов без сна, потребление кислорода уменьшается, анаэробная сила нарушается, что влияет на ваш спортивный потенциал. Вы также можете потерять координацию и начать забывать слова во время разговора. Дальше все будет только хуже.

После 72 часов без сна, концентрация принимает удар на себя, а эмоциональное возбуждение и сердечный ритм возрастают. Ваши шансы заснуть в течение дня увеличиваются, а вместе с этим и риск попасть в аварию.

В 2013 году сонные водители вызвали 72 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 800 американцев, а 44 000 получили ранения. Навыки решения задач сокращаются с каждой бессонной ночью, паранойя также может стать проблемой.

В некоторых случаях могут возникать галлюцинации и психоз из-за лишения сна, в котором вы больше не можете адекватно воспринимать реальность.

Недавние исследования показывают, что психоз может возникать после всего лишь 24 часов без сна, эффективно имитируя симптомы, наблюдаемые у пациентов с шизофренией.

Депривация сна снижает вашу иммунную функцию

Исследование, опубликованное в журнале Sleep сообщает, что отсутствие сна оказывает такое же влияние на вашу иммунную систему, как физический стресс.

Исследователи измерили количество лейкоцитов у 15 человек, которые не спали в течение 29 часов подряд, и обнаружили, что количество клеток крови увеличивается во время фазы лишения сна.

Это тот же тип реакции организма, который обычно происходит, когда вы больны или в стрессе.

В двух словах:

находитесь ли вы под влиянием физического стресса, боли или отсутствия сна, ваша иммунная система становится гиперактивной и начинает производить лейкоциты - первую линию защиты вашего тела от инородных захватчиков, таких как инфекционные агенты. Повышенный уровень лейкоцитов обычно является признаком заболевания.

Таким образом, ваше тело реагирует на отсутствие сна во многом так же, как оно реагирует на болезнь.

Другие результаты исследования свидетельствуют о том, что глубокий сон играет особую роль в укреплении иммунологических воспоминаний о ранее встречавшихся патогенах, подобно психологическому долгосрочному сохранению памяти.

Когда вы хорошо отдыхаете, ваша иммунная система может воссоздать гораздо более быстрый и эффективный ответ, когда антиген встречается во второй раз.

Когда вы лишены сна, ваше тело теряет большую часть способности быстрого реагирования. К сожалению, сон является одним из наиболее часто упускаемых факторов оптимального здоровья в целом и иммунной функции в частности.

Плохой сон повышает риск развития диабета типа 2

Ряд исследований показал, что недостаток сна может играть важную роль в резистентности к инсулину и диабете типа 2.

В более ранних исследованиях женщины, которые спали пять часов или меньше каждую ночь, были на 34% более склонны к развитию симптомов диабета, чем женщины, которые спали семь или восемь часов каждую ночь.

Согласно исследованиям, опубликованным в Annals of Internal Medicine, после четырех ночей отсутствия сна (время сна составляло всего 4,5 часа в сутки) чувствительность к инсулину у участников исследования была на 16 процентов ниже, а чувствительность жировых клеток к инсулину на 30 процентов ниже, и соперничала с уровнями, наблюдаемыми у пациентов с диабетом или ожирением.

Старший автор Мэтью Брэди, доктор философии, доцент медицины в Чикагском университете, отметил, что:

«Это эквивалент метаболического старения на 10-20 лет после четырех ночей частичного ограничения сна. Жировым клеткам нужен сон, а когда они не получают достаточно сна, они становятся метаболически беспорядочными».

Аналогичным образом, исследователи предупреждают, что подростки, которые получают слишком мало медленного сна, подвергаются повышенному риску развития диабета типа 2.

Медленный сон - это этап сна, связанный с пониженным уровнем кортизола (гормона стресса) и уменьшенным воспалением.

Как сообщает MedicineNet.com:

«У мальчиков, которые пропустили большую часть медленного сна между детством и подростковыми годами, более высокий риск развития резистентности к инсулину, чем у тех, чьи показатели медленного сна полностью сохранялись на протяжении многих лет ...

'В ночь после отсутствия сна, у нас будет значительно больше медленного сна, чтобы компенсировать потерю», - сказал автор исследования Джордан Гейнс ... «Мы также знаем, что мы чаще всего теряем медленный сон во время раннего подросткового возраста.

Учитывая восстановительную роль медленного сна, мы не удивились, обнаружив, что в этот период развития были затронуты метаболические и когнитивные [умственные] процессы.'"

Много опасностей для здоровья, связанных с отсутствием сна

Помимо прямого воздействия на вашу иммунную функцию, еще одно объяснение того, почему плохой сон может иметь такое разнообразное негативное воздействие на ваше здоровье, заключается в том, что ваша циркадная система «управляет» ритмами биологической активности на клеточном уровне. Мы только начали узнавать о биологических процессах, которые происходят во время сна.

Например, во время сна ваши мозговые клетки сокращаются примерно на 60 процентов, что позволяет более эффективно удалять отходы. Эта ночная детоксикация вашего мозга, по-видимому, очень важна для профилактики деменции и болезни Альцгеймера.

Сон также неразрывно связан с важными уровнями гормонов, включая мелатонин, производство которого нарушается из-за недостатка сна. Это чрезвычайно проблематично, так как мелатонин останавливает распространение широкого спектра типов онкологических клеток, а также вызывает апоптоз раковых клеток (саморазрушение).

Недостаток сна также снижает уровень жирорастворяющего гормона лептина при увеличении гормона голода грелина. В результате увеличение голода и аппетита может легко привести к перееданию и увеличению веса.

Короче говоря, многие нарушения, вызванные отсутствием сна, распространяются по всему телу, поэтому плохой сон имеет тенденцию ухудшать практически любую проблему со здоровьем.

Например,

прерывание или нарушение сна может:

Способствовать преддиабетическому состоянию, заставляя вас чувствовать голод, даже если вы уже поели, что может нанести ущерб вашему весу

Повредить ваш мозг, прекратив производство новых клеток. Лишение сна может увеличить уровень кортикостерона (гормона стресса), в результате чего в вашем гиппокампе создается меньше новых клеток головного мозга

Усугубить или сделать вас более восприимчивыми к язвам желудка

Повысить кровяное давление и увеличить риск сердечных заболеваний

Способствовать или дополнительно усугублять хронические заболевания, такие как: болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз (MS), расстройства желудочно-кишечного тракта, заболевания почек и рак

Способствовать преждевременному старению, препятствуя выработке гормона роста, обычно высвобождаемому гипофизом во время глубокого сна (и во время определенных видов упражнений, таких как интенсивная интервальная тренировка)

Ухудшить запор

Увеличить риск смерти от любой причины

Ухудшить поведенческие трудности у детей

Повысить риск депрессии. В одном исследовании 87 процентов пациентов с депрессией, которые разрешили проблему бессонницы, значительно улучшили свое состояние, когда симптомы исчезли через восемь недель

Альтернативная экспрессия генов. Исследования показали, что когда люди сокращают сон с 7,5 до 6,5 часов в сутки, наблюдается увеличение экспрессии генов, связанных с воспалением, иммунной возбудимостью, диабетом, риском рака и стрессом

Усугубить хроническую боль. В одном исследовании было установлено, что плохой или недостаточный сон является самым сильным фактором развития хронической боли у взрослых старше 50 лет.

Советы по улучшению режима сна

Небольшие корректировки вашей повседневной жизни и спальной зоны могут помочь обеспечить вам непрерывный, спокойный сон - и тем самым улучшить здоровье.

Если вы даже непродолжительное время лишены сна, я рекомендую вам последовать некоторым из этих советов уже сегодня вечером, поскольку высококачественный сон является одним из важнейших факторов здоровья и качества жизни.

Что касается того, сколько сна вам нужно для оптимального здоровья, группа экспертов рассмотрела более 300 исследований, чтобы определить идеальное количество сна, и обнаружила, что, как правило, большинству взрослых требуется около восьми часов в сутки. опубликовано econet

Автор д-р Джозеф Меркола

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