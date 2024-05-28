Пищевые аллергены и продукты для их замены

Именно пищевые аллергены запускают ряд процессов, которые мы называем аллергическими реакциями на продукты питания. Это расстройство подразумевает непереносимость организмом человека содержащихся в некоторых продуктах белков.

Именно пищевые аллергены запускают ряд процессов, которые мы называем аллергическими реакциями на продукты питания. Это расстройство подразумевает непереносимость организмом человека содержащихся в некоторых продуктах белков.

Пищевая аллергия может вызывать у человека как и лёгкие симптомы (например, покраснение и зуд), так и опасные для жизни реакции типа анафилактического шока.

Как правило, пищевая аллергия проявляется у человека уже в первые годы жизни. Эволюция этого расстройства зависит от того, как будет питаться пациент.

Помимо этого важное значение для развития заболевания имеют аллергические реакции, которые вызывают у этого человека пищевые аллергены.

Что такое аллерген? Что представляют собой пищевые аллергены?

Аллерген является субстанцией, способной вызывать аномальные реакции иммунной системы человека, обладающего чувствительностью к этому аллергену.

Пищевые аллергены представляют собой продукты или используемые для их приготовления ингредиенты, содержащие определённые субстанции-аллергены, способные вызывать серьёзные патологические реакции у человека, страдающего этим видом аллергии.

Самые распространённые пищевые аллергены

В наши дни считается, что существует более 160 различных пищевых аллергенов.

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Наиболее часто пищевую аллергию у людей вызывают такие продукты:

Молоко . Аллергия на молочные белки является весьма распространённой, особенно это касается грудных детей. При этом существует большая вероятность того, что такая аллергия исчезнет сама по себе ещё до 3 лет.

Яйца . Аллергические реакции на яйца могут быть довольно серьёзными, представляя угрозу для жизни пациента в случае анафилактического шока. Эти аллергены вызывают очень быструю реакцию, нарушая функции различных органов и организма в целом за считанные минуты.

Рыба . Содержащиеся в рыбе соединения также способны вызывать сильные аллергические реакции. Так, некоторые люди замечают у себя признаки аллергии при одном только вдыхании запаха готовящейся рыбы.

Орехи . Чем больше устойчивы орехи к воздействию температуры во время процесса пищеварения, тем острее проявляется аллергическая реакция. Именно поэтому орехи являются одними из наиболее распространённых пищевых аллергенов.

Арахис . Употребление арахиса является основной причиной развития анафилактического шока.

Пшеница и соя. Хотя такая аллергия встречается довольно редко, злаки могут оказывать влияние на аллергические реакции, вызванные пыльцой.

Каковы симптомы пищевой аллергии?

Первые симптомы пищевой аллергии обычно появляются уже через несколько минут после поступления пищевого аллергена в организм человека.

Такие реакции могут развиваться у пациента в течение первых 2 часов после приёма пищи.

Что касается основных признаков таких реакций, то необходимо отметить следующие симптомы:

Крапивница

Покраснение кожи

Зуд

Чувство жжения в полости рта

Отек лица

Рвота или понос

Судороги в области живота

Кашель или свист при дыхании

Головокружения или оглушённость

Воспаление горла

Чувство сдавливание в груди

Потеря сознания

Что вызывает пищевую аллергию?

Для того, чтобы у человека появилась аллергическая реакция на определённый вид пищи, он должен съесть этот продукт до этого хотя бы 1 раз. Аллергия появляется из-за повторного контакта организма пациента с продуктом-аллергеном.

В этот момент антитела иммунной системы реагируют на антиген (гистамин), что вызывает развитие в организме человека ряд соответствующих симптомов.

На предрасположенность человека к пищевой аллергии могут оказывать влияние различные факторы. Например:

Генетическая предрасположенность

Контакт пациента с антигенами

Нарушение усвоения микроэлементов органами пищеварения

Факторы внешней среды

На что можно заменить пищевые аллергены

Необходимо отметить, что исключение из диеты пищевых аллергенов в будущем может вызвать у пациента дефицит белков.

Дисбаланс энергии и недополучение питательных веществ организмом негативным образом сказываются на здоровье, поэтому важно знать, какие продукты способны заменить пищевые аллергены. И, конечно же, включить их в свой рацион.

1. Заменители молочных продуктов

Если ты страдаешь аллергией на коровье молоко и волнуешься из-за возможного дефицита кальция, не беспокойся. Существуют и другие продукты, которые содержат большое количество кальция. Например:

Темно-зеленые листовые салаты

Паста

Бобовые

Орехи

Рыба

Для того, чтобы не лишать свой организм необходимых витаминов, можешь обратить внимание на молоко, приготовленное из таких даров природы, как:

Соя . Содержит меньшее количество белков, но имеет свой большой плюс: в сое отсутствует холестерин. Соевое молоко содержит в 2 раза меньше жиров, чем цельное коровье молоко.

Миндаль . Миндальное молоко является богатым источником витаминов Е и В12.

Рис . В рисовом молоке ты найдёшь витамин В12, железо и кальций.

Лесной орех . Лесные орехи являются источниками кальция, фосфора, магния и калия. Помимо этого в них содержится большое количество антиоксидантов.

Кокос. Кокосовое молоко богато кальцием, фосфором, калием, селеном и фолиевой кислотой.

Киноа. Эти злаки содержат магний, железо, цинк, а также витамины Е, В1, В2 и В6.

2. Альтернативы яйцам

Яичный желток отличается высокой питательной ценностью и содержит большое количество различных витаминов и минералов.

Так, он является источником витаминов А, Е, D, В12, В6, В2, В1 и фолиевой кислоты.

Что касается минералов, то яичный желток богат железом, фосфором, калием и магнием.

Альтернативными продуктами для замены яиц являются:

Мясо

Бобовые

Рыба

Зеленые салаты

Тыква

Морковь

3. Заменители рыбы

Рыба не только содержит важные белки, но и такие необходимые минералы, как натрий, кальций, калий, магний, фосфор, йод и железо.

Также в рыбе присутствуют витамины группы В. Она является важным источником жирных кислот.

Чтобы обезопасить себя от дефицита этих микроэлементов, обрати внимание на следующие продукты:

Молочные продукты

Мясо

Яйца

Морепродукты

Злаки

Бобовые

Орехи

4. Альтернативы орехам

Очень часто люди избегают орехов, даже не страдая аллергическими реакциями на них.

Но при этом орехи являются важными источниками разнообразных белков, растворимой клетчатки, калия, жирных кислот, магния, фосфора, витамина Е и кальция.

Для того, чтобы твой организм получал все эти важные нутриенты, попробуй заменить орехи на такие продукты:

Мясо

Рыба

Яйца

Бобовые

Нут

Оливковое масло

Маслины

Авокадо

Пищевые аллергии требуют серьёзного внимания с нашей стороны, поэтому в таких случаях лучше не заниматься самолечением.

Стоит помнить и о том, что воздействие аллергенов может меняться, снижая эффект медицинских препаратов, а то и вовсе делая их приём нежелательным.опубликовано econet

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