Воспаление печени: 6 тревожных признаков

Печень – это орган, который несет ответственность за детоксикацию всего нашего организма, выводя из него отходы и вредные вещества...

Воспаление печени, известное также как гепатомегалия, — это состояние, при котором орган значительно увеличивается в размерах и появляются различные сопутствующие симптомы.

В современном мире воспаление печени стало достаточно распространенным заболеванием, а потому очень важно уметь его вовремя распознать, чтобы как можно скорее принять соответствующие меры.

Каковы основные функции печени?

Печень является органом, который несет ответственность за выполнение таких функций:

Детоксикация

Борьба с различными инфекциями

Хранение витаминов и энергии

Выработка желчи, вещества, необходимого для корректной работы пищеварительной системы.

Очищение крови

Что означает воспаление печени?

Итак, гепатомегалия, или просто воспаление печени — это состояние, при котором орган увеличивается в размерах.

То есть печень нарушает свои «границы» и это вызывает у человека сильный дискомфорт.

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Органы, расположенные рядом с печенью, тоже перестают работать должным образом, так что получается следующее: когда печень больна, это негативно сказывается на работе всего организма в целом.

И хотя распознать воспаление печени — задача не из легких, сделать это все же возможно, если быть внимательными к некоторым сигналам. Так вы сможете избежать ненужных осложнений.

1. Боль

Сначала боль может быть несильной, терпимой, но с течением времени, она будет становиться интенсивнее.

Характерным и показательным в данном случае будет место болевых ощущений: это всегда будет верхняя правая часть живота.

Еще можно заметить воспаление и вздутие живота (из-за увеличения размеров печени).

2. Повышенная температура тела

Повышение температуры тела является признаком ослабленного здоровья под воздействием инфекций, вирусов или бактерий.

Если у вас поднялась температура, это означает, что что-то не в порядке. При воспалении печени лихорадка становится регулярным симптомом.

3. Желтуха

Желтуха напрямую связана с состоянием печени. Если этот орган не в порядке, вы начнете замечать, что кожа и белки глаз приобрели желтоватый оттенок.

4. Тошнота

Помните, что печень отвечает за выведение токсинов и вредных веществ, которые организм не в состоянии «переработать» самостоятельно.

Если в работе печени происходит сбой, то продукты питания с избыточным количеством жира, соли, муки, а также сильно приправленные просто не будут до конца перевариваться, что может вызвать чувство тошноты и общее недомогание.

5. Стул

О результатах работы своего организма всегда можно судить по калу и моче. И хотя рассматривание экскрементов не самое приятное занятие, все же этому стоит уделять пару секунд.

Когда печень перестает справляться со своими функциями, кал может стать светлее или и вовсе белесым. А вот моча, наоборот, станет более темной (а ее консистенция кислотной).

6. Неприятный привкус во рту

Данный симптом также связан со скоплением токсинов в организме и тех веществ, от которых ему нужно бы избавиться. Они в буквальном смысле начинают плохо пахнуть, и «ароматы» достигают полости рта.

Что же вызывает воспаление печени?

Поскольку печень связана со многими жизненно-важными процессами нашего тела, на нее могут воздействовать такие факторы:

Избыточное потребление алкоголя

Инфицирование вирусом гепатита

Бактериальные инфекции

Отравление лекарственными препаратами

Жировая болезнь печени

Избыточный вес

Как лечить воспаление печени?

Воспаление печени возможно вылечить, если придерживаться здорового и сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом и не злоупотреблять алкоголем. Тогда через какое-то время орган сможет восстановиться естественным образом.

Некоторые натуральные средства, которые помогут снять воспаление печени

1. Одуванчик

Одуванчик обладает очищающими свойствами, которые помогут вывести избыток токсинов из организма:

Положите 50 г одуванчика в кастрюлю с 1 стаканом (120 мл) воды.

Дайте покипеть в течение 15 минут.

Снимите с огня и дайте настояться.

Процедите и выпейте получившийся настой одуванчика.

В день можно пить по 3-4 чашки.

2. Тамаринд

Тамаринд — идеальный ингредиент, когда речь заходит об очищении организма.

Возьмите 500 г измельченного тамаринда и положите его в кастрюлю с 1/2 л воды.

Доведите до кипения и поварите в течение 20 минут.

Затем снимите с огня, процедите и дайте настояться.

Такой настой можно пить в течение дня, он гарантирует вашей печени крепкое здоровье.

3. Лимонный сок

Лимон обладает пищеварительными и мочегонными свойствами. Они помогают нашему телу очиститься естественным образом и снять воспаление печени.

Выжмите сок из 4 больших лимонов.

Смешайте в кувшине с 1/2 л воды.

Пейте натощак.

Следуя вышеперечисленным рекомендациям вы сможете восстановить здоровье своей печени и организма в целом.

Но если вы не заметите улучшений своего самочувствия, рекомендуем вам обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы, чтобы узнать причину недомогания и своевременно принять меры.опубликовано econet

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