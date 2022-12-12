Воспаление печени: 6 тревожных признаков

Печень – это орган, который несет ответственность за детоксикацию всего нашего организма, выводя из него отходы и вредные вещества...
Воспаление печени, известное также как гепатомегалия, — это состояние, при котором орган значительно увеличивается в размерах и появляются различные сопутствующие симптомы.
В современном мире воспаление печени стало достаточно распространенным заболеванием, а потому очень важно уметь его вовремя распознать, чтобы как можно скорее принять соответствующие меры.
Печень является органом, который несет ответственность за выполнение таких функций:
Итак, гепатомегалия, или просто воспаление печени — это состояние, при котором орган увеличивается в размерах.
То есть печень нарушает свои «границы» и это вызывает у человека сильный дискомфорт.
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Органы, расположенные рядом с печенью, тоже перестают работать должным образом, так что получается следующее: когда печень больна, это негативно сказывается на работе всего организма в целом.
И хотя распознать воспаление печени — задача не из легких, сделать это все же возможно, если быть внимательными к некоторым сигналам. Так вы сможете избежать ненужных осложнений.
Сначала боль может быть несильной, терпимой, но с течением времени, она будет становиться интенсивнее.
Характерным и показательным в данном случае будет место болевых ощущений: это всегда будет верхняя правая часть живота.
Еще можно заметить воспаление и вздутие живота (из-за увеличения размеров печени).
Повышение температуры тела является признаком ослабленного здоровья под воздействием инфекций, вирусов или бактерий.
Если у вас поднялась температура, это означает, что что-то не в порядке. При воспалении печени лихорадка становится регулярным симптомом.
Желтуха напрямую связана с состоянием печени. Если этот орган не в порядке, вы начнете замечать, что кожа и белки глаз приобрели желтоватый оттенок.
Помните, что печень отвечает за выведение токсинов и вредных веществ, которые организм не в состоянии «переработать» самостоятельно.
Если в работе печени происходит сбой, то продукты питания с избыточным количеством жира, соли, муки, а также сильно приправленные просто не будут до конца перевариваться, что может вызвать чувство тошноты и общее недомогание.
О результатах работы своего организма всегда можно судить по калу и моче. И хотя рассматривание экскрементов не самое приятное занятие, все же этому стоит уделять пару секунд.
Когда печень перестает справляться со своими функциями, кал может стать светлее или и вовсе белесым. А вот моча, наоборот, станет более темной (а ее консистенция кислотной).
Данный симптом также связан со скоплением токсинов в организме и тех веществ, от которых ему нужно бы избавиться. Они в буквальном смысле начинают плохо пахнуть, и «ароматы» достигают полости рта.
Поскольку печень связана со многими жизненно-важными процессами нашего тела, на нее могут воздействовать такие факторы:
Воспаление печени возможно вылечить, если придерживаться здорового и сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом и не злоупотреблять алкоголем. Тогда через какое-то время орган сможет восстановиться естественным образом.
Некоторые натуральные средства, которые помогут снять воспаление печени
Одуванчик обладает очищающими свойствами, которые помогут вывести избыток токсинов из организма:
Тамаринд — идеальный ингредиент, когда речь заходит об очищении организма.
Лимон обладает пищеварительными и мочегонными свойствами. Они помогают нашему телу очиститься естественным образом и снять воспаление печени.
Следуя вышеперечисленным рекомендациям вы сможете восстановить здоровье своей печени и организма в целом.
Но если вы не заметите улучшений своего самочувствия, рекомендуем вам обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы, чтобы узнать причину недомогания и своевременно принять меры.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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