Воспаление дёсен и ревматоидный артрит: в чем СВЯЗЬ

Вылечив дёсна, можно избавиться от боли в суставах. В ходе исследования учёные зафиксировали, что после успешного лечения заболеваний пародонта у пациентов значительно улучшилось состояние артритных суставов: уменьшился их отёк, они стали более подвижными, а самое главное – суставы стали причинять меньше боли.

Воспаление дёсен и ревматоидный артрит – найдена прямая зависимость.

Вылечив дёсна, можно избавиться от боли в суставах

К такому выводу пришла группа учёных из Школы Стоматологии Западного резервного университета Кейза (Case Western Reserve University) и университетской клиники Кливленда, США под руководством докторов наук Али Аскари (Ali Askari) и Набиля Биссады (Nabil Bissada), после проведения исследования 40 больных с тяжёлой формой ревматоидного артрита и пародонтитом в средней и тяжёлой стадии.

В ходе исследования учёные зафиксировали, что после успешного лечения заболеваний пародонта у пациентов значительно улучшилось состояние артритных суставов:

уменьшился их отёк, они стали более подвижными, а самое главное – суставы стали причинять меньше боли.

Как известно, ревматоидный артрит – это заболевание, которое характеризуется воспалением синовиальной (внутренней) оболочки сустава и повреждением кости, хряща, связок и сухожилий образующих непосредственно сустав.

Считается, что в основе заболевания лежит иммунное воспаление, но причина возникновения заболевания до сих пор не известна, и, к сожалению, добиться полного излечения ревматоидного артрита пока нельзя.

Набиль Биссада констатирует, что пародонтит и ревматоидный артрит имеют между собой много общего. Воспаление, которое возникает при этих заболеваниях, разрушает мягкие и твёрдые ткани, имеет тенденцию к прогрессированию с течением времени и вызывается токсинами бактериальной инфекции.

Одним из токсинов в воспалённых участках является фактор некроза опухоли-альфа – ФНО-α (tumor necrosis factor-alpha – TNF-α), он же – маркер в крови, по которому определяется наличие воспалительного процесса в организме.

Перемещаясь по кровеносной системе человека, фактор ФНО-α может вызывать обострение существующих воспалений, или провоцировать возникновение новых, в том числе и в синовиальной жидкости суставной сумки.

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В ходе исследования больные были разделены на четыре группы по десять человек.

Первые две группы получили новейшие мощные препараты, которые подавляли выработку токсина-маркера ФНО-α, но им не проводилось пародонтальное лечение.

Остальные две группы новое лекарство не получили, но им, наоборот, было проведено стандартное (нехирургическое) лечение пародонтита, в результате которого инфекция из тканей пародонта была удалена.

Так вот, в группах, которые получили стоматологическую помощь в лечении пародонтита и не получили лекарства против ФНО-α, наблюдалось значительное улучшение состояния больных и отмечено начало ремиссии ревматоидного артрита.

В группах, принимающих лекарство, блокирующее выработку токсина в воспалённых участках, результаты были ещё лучше.

Исходя из этого, исследование связи ревматоидного артрита и пародонтита представляет большую ценность для больных, и способствует правильному выбору алгоритма лечения для быстрейшего достижения у них продолжительной ремиссии.

«Нам было интересно наблюдать, когда после устранения инфекции и воспаления в дёснах, у пациентов с тяжёлой формой активного ревматоидного артрита улучшилось общее состояние здоровья, а симптомы заболевания стали менее заметными», – сказал Набиль Биссада, заведующий отделением пародонтологии в Школе Стоматологии.

«И это говорит о том, что больным с ревматоидным артритом необходимо проводить своевременное и качественное лечение дёсен.

Что интересно, последние исследования в этой области подтверждают связь и влияние заболеваний дёсен на преждевременные роды, воспаление предстательной железы, болезни сердца и сахарный диабет», – продолжил он.

В свою очередь, доктор медицинских наук Али Аскари, заведующий кафедрой ревматологии в клинике Университета Кливленда, сказал, что он оптимистически смотрит в будущее и, когда-нибудь, новейшие лекарства – биологические агенты, успешно применяемые для лечения ревматоидного артрита, будут использоваться для лечения заболеваний тканей пародонта и решат эту запутанную проблему. опубликовано econet

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