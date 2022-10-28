ПРОСТЕЙШЕЕ и эффективное средство для ОЧИЩЕНИЯ организма

Это средство обладает целебным действием , кислоты этого средства связываются с токсинами и помогают естественным образом очистить КИШЕЧНИК, ПЕЧЕНЬ и весь организм

Яблочный уксус – одно из простейших и эффективных средств для очищения организма, но известно это не многим.

Яблочный уксус - настоящая находка для очищения организма

Натуральный нефильтрованный яблочный уксус обладает целебным действием и содержит большое количество аминокислот (яблочная, лимонная, молочная, щавелевая и другие), витаминов (А, В1, В2, В6, С, Е), микроэлементов (калий, медь, кремний, магний, кальций и железо).

В связи с этим мы решили в подробностях рассказать, как правильно очищать организм яблочным уксусом в домашних условиях.

В этой процедуре нет ничего трудного, но вы должны учитывать определенные правила, чтобы получить полезные свойства, а не навредить организму.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Кислоты нефильтрованного яблочного уксуса связываются с токсинами и помогают естественным образом очистить кишечник, печень и весь организм.

Кроме этого, яблочный уксус :

укрепляет иммунитет

помогает в лечении акне, экземы

регулирует уровень холестерина в организме

помогает снизить вес

способствует выведению шлаков и токсинов

улучшает синтез пищевварительных ферментов

стимулирует выделения желудочного сока

нормализует кислотно-щелочное равновесие

способствует быстрому восстановлению сил

помогает лечить ожирение

обладает противовоспалительным и обезболивающим свойствами

нормализует кишечную флору

помогает в лечении дисбактериоза

является природным антибиотиком.

Поэтому, это идеальный продукт для здоровья.

Свойства:

антибактериальное, ранозаживляющее, стимулирует кровообращение, снижает вес.

Почему же лучше всего готовить уксус дома?

Как видите, яблочный уксус – натуральный продукт, обладающий множеством полезных свойств.

Поэтому, научитесь готовить яблочный уксус в домашних условиях и всегда держите его в своей домашней аптечке.

Во-первых, вы будете точно уверены в том, что он натуральный. В магазинном же уксусе могут содержаться компоненты и добавки, которые сделают этот продукт синтетическим.

Кроме того, на заводах данный продукт изготавливают из остатков яблок (кожуры и сердцевины).

А в домашнем производстве для получения качественного продукта рекомендуется использовать целые яблоки самых сладких сортов.

Во-вторых, покупной уксус имеет повышенную кислотность pH4-pH6.

Это в 2-3 раза выше, чем традиционно получается домашний.

Поэтому когда вы будете использовать промышленный уксус, то его придется разбавлять водой.

Рецепт нефильтрованного яблочного уксуса:

6- 7 крупных яблок (если купленные неизвестно где, то очистите их от кожи, чтобы избежать пестицидов)

2 — 2,5 ст.л. коричневого тростникового сахара или меда

2 — 2,5 стакана фильтрованной воды (или кипятить и охладить)

Способ приготовления:

Органические яблоки нарезаем с кожурой и не очищая от сердцевин на кусочки 2 — 2,5 см.

Помещаем все в стеклянную банку, заполняя её максимум на 3/4.

Там должно быть достаточно места для расширения и небольшой пены.

Добавляем 2 столовые ложки сахара (меда) и 2 стакана фильтрованной воды в банку так, чтобы яблоки были полностью погружены в воду.

Если это не так, вы можете добавить дополнительные 1/2 ст.л. сахара(меда) и 1/2 стакана воды.

Вы можете заменить сахар медом, если у Вас нет органического коричневого сахара.

Сахар используется, чтобы запустить процесс брожения.

Перемешать яблоки, сахар и воду.

Совет: соотношение сахара и воды должно быть — 1 столовая ложка сахара (меда) на 1 стакан воды.

Перемешать полученную смесь, поставьте её в темное и теплое место.

Кстати, убедитесь, что сахар растаял полностью. А неплохим местом может стать верхний шкафчик на кухне.

Смесь должна бродить у нас около 2 недель.

После того, вам нужно процедить ваш настой через марлю в другую посуду.

Жмых, который остался в банке можете использовать в качестве корма для домашних животных. Они будут рады такому лакомству.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Далее вам нужно накрыть уксус опять же марлей и закрепить её резинкой, чтобы марля не свалилась или, чтобы там не завелись мошки.

А потом поместите уже профильтрованный уксус снова в темное и теплое место, для дальнейшего брожения.

Дегустация. Вам нужно будет в течение нескольких недель пробовать уксус на вкус.

Просто, 1 раз в неделю дегустируйте свой уксус чайной ложкой.

Можете понюхать его, он очень приятный на запах.

Как только он станет приятным для вас на вкус, поставьте его уже в холодильник, накрыв при этом плотной крышкой.

Срок приготовлени 2-5 недель.

Рецепт домашнего яблочного нефильтрованного уксуса из сока -

БЕЗ САХАРА

Это один из самых простых способов, который позволит вам приготовить уксус дома.

Вам необходимо выжать сок из сладких и спелых яблок, процедить его и перелить в стеклянную, деревянную или эмалированную емкости.

Сверху посудину нужно накрыть бумажным полотенцем или марлей.

Чтобы сок начал бродить, необходимо его поместить в темное и теплое место (температура минимум 20 градусов по Цельсию).

Дегустация. Вам нужно будет пробовать уксус на вкус.

Просто, 1 раз в неделю дегустируйте свой уксус чайной ложкой.

Время приготовления – от 7 до 12 недель.

Разлейте уксус по бутылкам, когда он достигнет нужной вам кислотности, и храните в темном прохладном месте.

Не забудьте хорошо перемешать его перед разливом.

ИТАК,

Другие способы применения яблочного уксуса

Яблочный уксус можно использовать для очищения и дезинфекции поверхностей (бытовые предметы). Например, стиральная машина, холодильник.

Яблочный уксус — отличное противовоспалительное средство, и поэтому его чаще рекомендуют именно для проблемной и жирной кожи.

Он обладает омолаживающим, успокаивающим, антибактериальным, очищающим действием, выравнивает тон кожи, избавляя от пигментных пятен, рубцов после прыщей.

Можно пить его как напиток. Добавьте туда же свежевыжатый сок лимона, мед и сок алоэ и получите настоящий напиток вечной молодости.

Достаточно нанести небольшое количество продукта на ватный диск и протереть лицо.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чистка организма уксусом (способы)

Вы должны знать, что уксус действует только в небольших количествах. Для читки организма уксус всегда используют в разбавленном виде.

Кроме того, перед очищением необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: заболевания желудочно-кишечного тракта, артрит, подагра, беременность.

Рецепт №1

Для очищения организма уксусом понадобится: яблочный уксус, вода, либо натуральные свежевыжатые соки, натуральный мед.

Приготовьте очищающий коктейль: 200 мл воды (сок) смешайте с 2 – 3 чайными ложками уксуса, добавьте мед по вкусу. Принимайте коктейль 3 раза в день до еды. Курс очищения: 2 – 3 недели.

Рецепт №2

Если вы хотите избавиться от высокого уровня холестерина, то вам следует перед каждым приемом пищи (за 10 минут) пить уксусный напиток: 200 мл воды + 1 — 2 ст. ложки натурального яблочного уксуса.

Также для организма полезно пить такой напиток: 2 ст. ложки яблочного уксуса + 1 л воды + 2 ст. ложки меда. Такой напиток можно пить в течение дня.

Рецепт №3

Яблочной уксус можно добавлять в ванну, это позволит очистить и восстановить кожу. Наполните ванну теплой водой, добавьте 250 мл уксуса, лягте в ванну на 15 минут. Кроме этого, в ванну можно добавить настой из цветков лаванды: 250 мл яблочного уксуса + горсть сухих цветков лаванды (настаивать 2 недели в темном месте). Уксусная ванна снимает напряжение, успокаивает, очищает тело, кожу .

Рецепт №4

Яблочный уксус способствует потере веса, т.е. он сжигает жир в организме.

Ежедневно в утренние часы пейте уксусный напиток: 1 ст. ложка яблочного уксуса + 200 мл воды. Также такой напиток можно пить 1 раз в вечернее время. Курс очищения уксусом займет не более 3 недель.

Об этом уникально продукте мы уже говорили не единожды. Этот продукт настоящая находка для домашней медицины.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet