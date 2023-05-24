Пир и голод: Как влияет на здоровье периодический пост

Когда вы находитесь в постоянном «режиме пира», ваше тело фактически отказывается от своего естественного «запрограмированного восстановления и омоложения»

В представленном документальном фильме «Ешьте, поститесь и живите дольше» британский писатель и журналист д-р Майкл Мосли документирует свою жизнь после решения попробовать пост, чтобы узнать, поможет ли он улучшить здоровье.

С самого начала его работа крови показала, что он был пограничным диабетиком с повышенным холестерином, что его врач хотел лечить лекарствами. Будучи обеспокоенным этим диагнозом - тем более, что он считает себя экспертом по общепринятым стратегиям в области здравоохранения - Мосли собирается исследовать свои альтернативы.

Ваше тело было создано для периодических циклов «Пира и голода»

Как выясняется, пост обладает многочисленными преимуществами для здоровья, от улучшения работы сердечно-сосудистой системы и уменьшения риска развития рака, до восстановления генов и увеличения продолжительности жизни.

Короче говоря, он обнаруживает, что процесс болезни частично ускоряется из-за того, что мы едим слишком часто.

Когда вы находитесь в постоянном «режиме пира», ваше тело фактически отказывается от своего естественного «запрограмированного восстановления и омоложения».

Это правда, что суровое ограничение калорийности способствует как потере веса, так и большей продолжительности жизни в животном мире, но такая «голодная диета» является не очень привлекательной стратегией для большинства людей.

Тем не менее, последние исследования показывают, что вы можете получить все преимущества строгого ограничения калорий через периодический пост, т.е. расписание приема пищи, при котором вы едите вдоволь в одни дни и резко сокращаете количество калорий в другие.

Это эффективно имитирует привычки питания наших предков, у которых не было доступа к продуктовым магазинам или продуктам питания круглосуточно. Они проходили через периоды пира и голода, и современные исследования показывают, что эта цикличность дает ряд биохимических преимуществ.

Короче говоря, изменяя, что и когда вы едите, вы можете резко изменить то, как работает ваше тело. И это отличная новость.

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Польза для здоровья от периодического поста

Пост исторически обыден, поскольку он был частью духовной практики на протяжении тысячелетий. Но современная наука подтвердила, что есть много хороших причин чтобы поститься, в том числе:

• Нормализация чувствительности к инсулину и лептину и повышение эффективности использования митохондриальной энергии: один из основных механизмов, делающих периодический пост настолько полезным для здоровья, связан с его воздействием на вашу чувствительность к инсулину.

В то время как сахар является источником энергии для вашего тела, он также повышает устойчивость к инсулину при потреблении в количествах, обнаруженных в современных обработанных пищевых продуктах. В свою очередь, устойчивость к инсулину является основным фактором хронических заболеваний - от сердечных заболеваний до рака.

Периодический пост помогает настроить ваше тело на сжигание жира в качестве топлива для организма, а доказательства подтверждают, что когда ваше тело адаптируется к сжиганию ЖИРА вместо сахара в качестве основного топлива, вы значительно уменьшаете риск хронических заболеваний.

• Нормализация уровня грелина, также известного как «гормон голода»

• Стимуляция производства человеческого гормона роста (HGH) : исследования показали, что голодание может повышать HGH на 1300 процентов у женщин и на 2000 процентов у мужчин, что играет важную роль в здоровье, поддержании хорошей физической формы и замедлении процесса старения

• Снижение уровня триглицеридов и улучшение других биомаркеров болезни

• Снижение окислительного стресса: голодание уменьшает накопление окислительных радикалов в клетке и тем самым предотвращает окислительное повреждение клеточных белков, липидов и нуклеиновых кислот, связанных со старением и болезнями

Также проведено множество исследований, показывающих, что пост оказывает благотворное влияние на продолжительность жизни животных. Существует ряд механизмов, способствующих этому.

Периодический пост на сегодняшний день является самым эффективным способом из известных мне, чтобы избавиться от нежелательного жира и от тяги к сахару.

Поскольку большинство из нас имеет лишний жир, который никак не удается сжечь, это действительно важное преимущество.

Когда сахар не требуется организму в качестве основного топлива, ваше тело не будет жаждать его, когда запасы сахара в нем будут уменьшаться.

Как упоминалось выше, другой механизм, который делает пост настолько эффективным для потери веса, - это тот факт, что он провоцирует секрецию HGH – сжигающего жир гормона, который обладает многими признанными «антивозрастными» преимуществами для здоровья и физической формы.

И последнее, но не менее важное: периодический пост помогает при профилактике и, возможно, даже лечении слабоумия. Во-первых, кетоны выделяются как побочный продукт сжигания жира, а кетоны (а не глюкоза) на самом деле являются предпочтительным топливом для вашего мозга.

В дополнение к этому, периодический пост ускоряет производство белка, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF), который активирует стволовые клетки мозга для превращения в новые нейроны и запускает множество других химических веществ, способствующих здоровью нервов.

Он также защищает ваши клетки мозга от изменений, связанных с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

План периодического поста 5: 2

“Периодический пост” это обобщающий термин, который охватывает широкий спектр вариантов постного питания. Как правило, он предусматривает сокращение количества калорий полностью или частично, либо на пару дней в неделю, либо через день, либо даже ежедневно.

Доктор Мосли настолько убежден в пользе для здоровья периодического поста, что написал книгу на эту тему, которая называется “ Постная диета: сбросьте вес, оставайтесь здоровы и живете дольше с помощью простого секрета периодического поста ”.

График поста, который он в конечном итоге предлагает в книге (после нескольких вариаций, испробованных в фильме), заключается в нормальном питании пять дней в неделю и посте два оставшихся дня. Это расписание иногда называют план периодического поста «5:2».

В дни поста он рекомендует сократить объемы пищи до одной четверти ваших обычных ежедневных калорий, или около 600 калорий для мужчин и около 500 для женщин, а также потреблять много воды и чая. Доктор Мосли утверждает, что потерял 19 фунтов за два месяца, следуя этому периодическому плану голодания 5:2.

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Пост через день – еще один вариант

Еще одна распространенная разновидность - это пост через день. Расписание этого поста именно такое как говорится в названии: день питаться, день не питаться. Если вы включаете в расчет время сна, пост может длиться 32-36 часов.

Недостатком является то, что через день требуется ложиться спать на пустой желудок, что может быть тяжело для большинства людей - по крайней мере, первое время.

Однако, по словам доктора Криста Варади, автора книги “ Диета через день: диета, которая позволяет вам есть все, что вы хотите (половину времени), и удерживать вес ”, при питании день через день, гораздо важнее придерживаться графика, чем при многих других разновидностях поста.

В конце концов, лучший график поста - это тот, который вы будете соблюдать. Если вы постоянно сачкуете, это не сработает.

Исследование доктора Варади показывает, что чередование дней поста, во время которых вы потребляете около 500 калорий, и дней, когда вы можете есть все, что захотите, так же хорошо помогают при потере веса как полноценный пост, и вам намного проще поддерживать это модифицированный тип режима голодания.

В исследовании, которое было недавно завершено, участники ели низкокалорийную постную еду на обед или ужин. Разделение 500 калорийного блюда на несколько небольших блюд в течение дня было не таким успешным, как только один прием пищи в день.

Основная проблема связана с соблюдением режима. Если вы действительно едите всего 500 калорий в день, вы потеряете вес. Но когда вы едите крошечное количество еды несколько раз в день, вы гораздо более склонны хотеть больше, так что риск сорваться резко возрастает.

Мои личные рекомендации

Третья версия периодического поста и та, которую я рекомендую и использую лично, заключается в том, чтобы просто ограничить ежедневные приемы пищи определенным временем, например восьмичасовым окном.

Я экспериментировал с различными типами питания по плану в течение последних трех лет, и я лично предпочитаю этот вариант, так как его действительно легко придерживаться, как только ваше тело сменило курс от сжигания сахара на сжигание жира в качестве основного топлива.

Жир, будучи медленным топливом, позволяет вам продолжать функционировать, не страдая от резких энергетических упадков, связанных с сахаром.

А если вы не голодны ... не есть в течение нескольких часов не будет большой проблемой! Делайте это каждый день, пока ваша устойчивость к инсулину / лептину не улучшится (нормализуется вес, кровяное давление, уровень холестерина или диабет).

Затем вы продолжите делать это так часто, как вам нужно, чтобы поддерживать свое здоровое состояние.

Я использовал шестичасовое окно, пока я не начал сжигать жир в качестве топлива, а теперь ем в период 9-10-часового окна и перекусываю орехом макадамией в течение этого периода. Я редко ем что-нибудь за четыре (или больше) часа до сна.

Что вы должны есть в дни без поста?

В своем документальном фильме д-р Криста Варади отводит доктора Мосли на обед в местный ресторан быстрого питания, отмечая, что, похоже, не имеет значения, что вы едите в день без поста, при условии, что вы правильно поститесь на следующий день.

Я бы предостерег от версий периодического поста, которые дают вам свободу в поедании любой нежелательной пищи, которой вам захочется в день без поста, поскольку это приводит к обратным результатам. С моей точки зрения, я просто не могу согласиться или продвигать эту идею.

Я рассматриваю периодический пост как образ жизни, а не диету, а это значит, что вы должны делать выбор в пользу здоровой пищи каждый раз, когда едите.

Ваша цель - подражать образцу питания ваших предков, который всегда заключался в чередовании пира и голода.

Кроме того, если чередование между объедением нездоровой пищей и голоданием может привести к благоприятным метаболическим последствиям, просто представьте себе преимущества для здоровья при выборе полезной пищи каждый раз!

К сожалению, д-р Варади не оценивает опасности обработанных пищевых продуктов и трансжиров в частности. Она фокусируется главным образом на количестве, а не на качестве калорий.

Здоровая диета включает в себя минимизацию некрахмальных, обогащенных углеводом обработанных продуктов и замену их здоровыми жирами, такими как кокосовое масло, оливковое масло, маслины, масло, яйца, авокадо и орехи (макадамия особенно полезна, так как она содержит большое количество жира при низкомм содержании белка).

Я также рекомендую быть умеренным в потреблении белка и следить за тем, чтобы мясо и другие продукты животного происхождения, такие как молочные продукты и яйца, поступали от органических животных, выращенных на пастбищах.

Я также предостерег бы от употребления в пищу огромного количества фруктов, как это делает в начале фильма Джо Корделли, ограничитель калорийности.

Он начинает свой день с огромной чаши фруктов, и хотя он выбрасывает определенные части с особенно высоким содержанием фруктозы, я считаю, что для большинства людей было бы разумно воздержаться от чрезмерно большого количества фруктов - по крайней мере, до тех пор, пока ваш вес и здоровье не нормализуются.

Говоря о сахаре, если вы сладкоежка, не отчаивайтесь. Обычно для перехода на сжигание жира в качестве основного топлива требуется несколько недель, но как только вы это сделаете, ваши пристрастия к нездоровой пище и углеводам автоматически исчезнут.

Опять же, все потому, что вы теперь можете сжигать накопленный жир и не должны полагаться на новые быстросжигаемые углеводы для топлива.

Кто должен проявлять особую осторожность постясь или избегать поста вообще?

Периодический пост подходит большинству людей, но если вы страдаете гипогликемией или диабетом, вам нужно быть осторожным. К людям, которым лучше всего избегать голодания, относятся те, кто живет с хроническим стрессом (усталость надпочечников) и те, у кого наблюдается нестабильность кортизола.

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Беременным или кормящим матерям также следует избегать голодания. Вашему ребенку нужно много питательных веществ во время и после рождения, и нет исследований, поддерживающих идею голодания в это важное время.

Я рекомендую вместо этого действительно сосредоточиться на улучшении вашего питания. Диета с большим количеством сырых органических продуктов и продуктов с высоким содержанием здоровых жиров в сочетании с высококачественными белками даст вашему ребенку основу для хорошего здоровья.

Вам также стоит включить в диету множество культурных и ферментированных продуктов, чтобы оптимизировать вашу и, следовательно, флору вашего ребенка.опубликовано econet

Автор д-р Джозеф Меркола

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