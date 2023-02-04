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Боли в плечевом суставе: 4 точки, которые вернут подвижность

Источник: Econet 04 февраля 2023 6582
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Эта простая техника поможет снять боль и напряжение в области плеч и шеи...

Боли в плечевом суставе: 4 точки, которые вернут подвижность

Массаж этих точек, проведенный в течение 10-15 минут, поможет снять боль и напряжение в области плеч и шеи.

Если боли в плечах стали уже хроническими, то потребуется несколько сеансов массажа.

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Точки для снятия боли 

1. Точка TW 15 (“божественное омоложение”).

Симметричная точка, расположена примерно на 1 палец вниз от верхнего края плеч, в центре линии, идущей от бокового края плеча к основанию шеи. Применяется при болях и напряжении плеч и шеи.

2. Точка GB 21 (“плечевой родник”).

Симметричная точка, находится у верхнего края плеча на 3-5 см в обе стороны от основания шеи. Помогает при усталости, напряжении и боли в плечевом суставе, успокаивает нервную систему.

Не следует воздействовать на эту точку во время беременности.

3. Точка GB 20 (“ворота сознания”).

Симметричная точка, расположена в углублениях у основания черепа между большими вертикальными мышцами, на расстоянии 2,5-3,5 см от позвоночного столба влево и вправо. Снимает боли в плечах и шее, головные боли.

4. Точка LI 14 (“кость внешней части руки”).

Симметричная, находится на внешней стороне руки, в ее верхней части, примерно на расстоянии У3 длины от конечной точки плеча до локтя. Помогает при усталости и боли в плечах и руках.

Боли в плечевом суставе: 4 точки, которые вернут подвижность

Упражнения для снятия боли в плечевом суставе

1. Поставить слегка согнутые пальцы обеих рук на плечи и найти указательным, средним и безымянным пальцами точки TW 15. Произвести надавливание на обе точки в течение 1 минуты. Правая рука должна выполнять массаж точки TW 15 на правом плече, а левая массировать эту точку на левом плече.

2. Указательный, средний и безымянный пальцы правой руки поставить на точку GB 21 на левом плече, а пальцы левой руки —на точку LI 14 правой руки. В течение 1 минуты нужно производить надавливание на обе эти точки одновременно, постепенно усиливая силу давления. Затем руки следует поменять.

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3. Поставить большие пальцы обеих рук на точки GB 20 у основания черепа. Выполнять надавливание на обе точки нужно в течение 1 минуты, сначала давление должно быть довольно сильным, затем его нужно ослабить. Пальцы должны ощущать к концу воздействия пульс в этих точках.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Klava Fomina

      я столкнулась с такой болью! думала, от боли мозги потекут! помог только укол в сустав! жалко,что не встретила тогда Вашу статью.

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