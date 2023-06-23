10 тревожных симптомов заболеваний, которые зря не воспринимаются всерьез

Часто мы игнорируем сигналы организма, которые могут помочь диагностировать серьезное заболевание на ранней стадии.

Часто мы не замечаем симптомы болезни, списывая их на естественные процессы: хочется спать — не выспался, пить — давно не опустошали стаканчик. Мы игнорируем сигналы организма, которые могут помочь диагностировать заболевание на ранней стадии. Прислушайтесь к себе и прочитайте внимательно подсказки из этого материала.

Прислушивайтесь к себе

Возможно, они помогут вам спасти жизнь или уберечь себя от тяжелых последствий болезни. Итак….

1. ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ, О ЧЕМ ТОЛЬКО ЧТО ГОВОРИЛИ

Только что вы увлеченно беседовали, а в следующее мгновение вдруг потеряли нить разговора.

Если вы достаточно часто забываете, о чем говорили, и не можете вспомнить, что хотели сказать, это может оказаться серьезным сигналом.

Такая забавная слабость может быть симптомом нарушения кровоснабжения мозга или мини-инсульта. И даже если вы в течение нескольких секунд все вспоминаете, оставлять без внимания такую особенность нельзя. Обязательно обратитесь к врачу.

И будьте готовы к тому, что в самых критических случаях вас в течение 24 часов отправят на обследование мозга. Скорее всего, вам пропишут лекарства для разжижения крови и снижения холестерина, кроме того, очень важно изменить образ жизни — исключить курение и до минимума сократить употребление алкоголя, жирной, сладкой и соленой пищи.

Есть лучше всего небольшими порциями 5 раз в день, и 5 раз в неделю по 30 минут посвящать физической нагрузке, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.

2. НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОДРЯД ВАМ КАЖЕТСЯ, БУДТО ЧТО-ТО ПОПАЛО В ГЛАЗ

У здорового человека зрение должно быть четким, глаза не должны болеть, слезиться или краснеть. Еще один из тревожных сигналов – невозможность видеть прямые линии. Окна или косяки дверей кажутся вам волнистыми?

Это явный симптом дегенерации мышечной ткани, которая может привести к потере зрения. Кроме того, обратите внимание на «мушек» и «вспышки». Часто они предшествуют началу мигрени, но могут возникать и без головной боли.

Ощущение, что вы смотрите на мир через тонкий тюль, — это один из первых сигналов катаракты. А внезапная кратковременная потеря зрения или появление большой «мушки», которая мешает вам видеть, — повод для срочного обращения к врачу, если вы хотите избежать полной слепоты.

3. ИЗЖОГА ПОСЛЕ ЗАСТОЛЬЯ

Эти неприятные ощущения часто списывают на слишком обильную пищу. Но причиной их возникновения может быть состояние, при котором желудочная кислота попадает в пищевод, вызывая воспалительные процессы, кислый вкус во рту и повреждение зубов.

Обычно подобные симптомы обостряются вечером, они могут быть вызваны тесной одеждой или резкими наклонами.

Чаще всего от изжоги страдают беременные женщины и люди с избыточным весом, поскольку тяжесть мешает пище двигаться в нужном направлении. Постоянная изжога может стать причиной появления шрамов, в результате затрудняется глотание и может даже развиться рак пищевода. Если вы испытываете изжогу раз в неделю или чаще, обязательно обратитесь к врачу.

Ешьте понемногу и будьте готовы к тому, что врач выпишет вам лекарства для нейтрализации кислоты, а в некоторых случаях даже порекомендует операцию, чтобы укрепить стенки пищевода.

4. СОНЛИВОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Утром вы с трудом просыпаетесь и чувствуете себя усталой, даже если накануне легли вовремя, а муж жалуется, что вы храпите? Дело может быт в апноэ – кратковременной остановке дыхания во сне. Вы можете просыпаться с головной болью, испытывать трудности с концентрацией и засыпать, как только садитесь.

Нарушение дыхания во сне повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета, не говоря уже о ДТП и прочих неприятных случайностях. Нужно как можно скорее обратиться к врачу. Не помешает также избавиться от лишнего веса и сократить количество алкоголя.

5. У ВАС ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВЫ “ОТСИДЕЛИ” РУКУ ИЛИ НОГУ

Вы можете проснуться с неприятными ощущениями, поскольку во сне было нарушено кровоснабжение руки или ноги. Такой симптом не кажется серьезным, но если покалывание возникает раз в неделю или чаще, стоит обратиться к врачу, поскольку это может быть сигналом о повреждении нервов.

Кроме того, регулярное покалывание может быть ранним симптомом инсульта и диабета, но чаще всего оно сигнализирует о повреждениях нерва. В группе риска находятся те, кто пострадал от несчастного случая или по роду деятельности выполняет на работе постоянные повторяющиеся движения.

Состояние может быть болезненным, однако в течение нескольких недель все обычно проходит. Если вам не поможет медикаментозное лечение, необходима операция.

6. ОБЪЕМ ТАЛИИ ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛСЯ

Чаще всего причина в банальном переедании. Но если вздутие живота сопровождается анемией и общей потерей веса, это может быть симптомом заболеваний брюшной полости, и даже рака. Как только будет исключено переедание и беременность, вам нужно обязательно пройти обследование.

Если вы постоянно ощущаете вздутие живота и даже после небольшого количества пищи чувствуете, что переели, а кроме того испытываете боли в нижней части живота, обратитесь к врачу как можно скорее – все это может говорить о раке яичников.

7. БОЛЬ В НОГАХ – КАЖЕТСЯ, ВЫ РАСТЯНУЛИ МЫШЦУ

Возможно, причина не в физической активности, а в ее отсутствии. Если боль возникает после многочасового сидения у компьютера или долгого перелета, причина может быть в тромбозе глубоких вен.

Если вы больше полутора часов провели за офисным столом без движения, то кровоснабжение ног снижается на 50%. Считается, то главным симптомом тромбоза является покраснение и опухоль, но на самом деле до 80% пациентов с тромбозом жалуются только на боль в ногах, врач выносит ошибочный диагноз – растяжение.

Кроме неподвижного образа жизни, причиной тромбоза может стать беременность, ожирение, рак. В группе риска и те, кому больше шестидесяти лет.

8. РАНКА, КОТОРАЯ НЕ ЗАЖИВАЕТ

Если ранка или прыщик не проходят в течение 2-3 недель, на них обязательно нужно обратить внимание. То, что на первый взгляд кажется обычной царапиной или воспалением, может быть первым проявлением базально-клеточной карциномы. Эта разновидность рака кожи поддается лечению на ранних стадиях и встречается у мужчин вдвое чаще, чем у женщин.

Следите за появлением родинок и любых других новообразований на веках, ушных раковинах, коже головы, спине и плечах – особенно если в теплое время года вы много времени проводите на открытом воздухе и не пользуетесь солнцезащитными средствами. Как правило, базальная карцинома распространяется гораздо медленнее, чем меланома. Но чем дольше вы откладываете визит к врачу, тем серьезнее могут быть последствия.

9. КАШЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ ПРОХОДИТ

Сухой кашель, который не проходит в течение месяца (и медленно сводит вас с ума), или постоянное першение в горле – еще один симптом, который нельзя игнорировать. К тому же вам трудно глотать или есть ощущение, что пища как будто застревает в горле?

Это может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) – состояния, при котором содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая раздражение. Причем у мужчин риск втрое выше, чем у женщин.

Другие возможные причины затяжного кашля: астма, постназальный синдром (воспалительный процесс в полости носа или носоглотке, при котором слизь стекает в нижние отделы дыхательных путей), рака легких, заболевания сердца.

10. ВАМ ВСЕ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ ПИТЬ

Постоянная потребность в воде – один из основных симптомов диабета. Из-за болезни в крови повышается содержание глюкозы.

Это приводит к усиленному образованию и выведению мочи, а значит, к постепенному обезвоживанию. Из-за этого организм стремится восполнить запасы влаги – человек может выпивать до 10 л воды в сутки и все равно чувствовать жажду.опубликовано econet

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