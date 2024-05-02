14 скрытых причин лишнего веса

Знаете ли вы, что кроме переедания и отсутствия спорта к пополнению приводят и некоторые другие факторы – скрытые причины лишнего веса? Они заставляют вас неосознанно превышать рекомендованный калораж питания и приводят к замедлению обмена веществ, а вы никак не можете понять, почему полнеете.

Знаете ли вы, что кроме переедания и отсутствия спорта к пополнению приводят и некоторые другие факторы – скрытые причины лишнего веса? Они заставляют вас неосознанно превышать рекомендованный калораж питания и приводят к замедлению обмена веществ, а вы никак не можете понять, почему полнеете.

Скрытые причины набора веса

Скрытые причины набора веса существенно снижают эффективность любой диеты и не позволяют похудеть даже тогда, когда вы стараетесь следить за питанием и ежедневно потеете в спортзалах. Ниже мы рассмотрим каждую из этих причин в отдельности.

№1 – Жевательная резинка

Жевательная резинка нередко становится скрытой причиной лишнего веса. В жвачках содержится большое количество сахара – источника быстрых углеводов. Попадая в организм, быстрые углеводы мгновенно усваиваются и вызывают скачок глюкозы в крови, заставляя организм чувствовать голод, а вас – переедать.

Помимо сахара в жевательную резинку могут добавляться различные красители, ароматизаторы и прочие вкусовые компоненты, что исключает подобные товары из списка полезных продуктов.

К тому же использование жвачки уместно только непосредственно после приема пищи, поскольку жвачка активизирует выработку желудочного сока. Когда жвачка используется натощак, вырабатываемый желудочный сок оказывается невостребованным и потому начинает разъедать стенки желудка, что может стать причиной гастрита или язвенной болезни.

№2 – Шоколадка натощак

Замечено, что те, кто употребляет шоколад на пустой желудок, очень скоро начинают злоупотреблять этим продуктом. Диетологи нашли объяснение этому явлению: голод усиливает удовольствие, полученное от употребления и без того вкусного шоколада, вызывая настоящую психологическую зависимость от шоколадных продуктов.

В итоге вы уже не в силах устоять перед соблазном и готовы съедать по несколько шоколадок за день.

Шоколад является очень калорийным продуктом, а его употребление в больших количествах становится причиной появления лишнего веса и ожирения. Поэтому старайтесь употреблять его очень редко, понемногу и не на голодный желудок. При этом молочному шоколаду лучше предпочесть горькие сорта с содержанием какао от 75%.

№3 – Употребление магазинных соков и газировок

Даже если вас замучила жажда, утолять ее готовыми сладкими напитками не стоит. Прочтите этикетку - состав и энергетическая ценность подобного питья вас расстроит. Даже в соках с пометками «натуральный» и «диетический» содержание сахара и консервантов слишком высоко, чтобы пить их без вреда для фигуры.

Для примера: в литре любой популярной газировки содержится полстакана сахара.

Не забывайте и о химической составляющей сладких газированных напитков. Углекислый газ и всевозможные искусственные добавки вредны для здоровья и часто становятся причиной аллергии или различных желудочно-кишечных заболеваний.

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№4 – Перекусы в кафе быстрого питания

Фаст-фуд крайне вреден для здоровья и невероятно калориен. Здесь вредно все: и выбор продуктов, и способ их приготовления, и использованные в блюде специи и заправки. При этом большая часть калорий, полученных из «быстрой» еды, не превращается в энергию, а откладывается на теле в виде подкожного жира.

Даже если вы питаетесь в подобных заведениях всего 2-3 раза в неделю, фастфуд становится скрытой причиной лишнего веса – уже через месяц вы заметите прибавку в несколько килограмм.

№5 – Соль и специи

О том, что соль провоцирует накопление жидкости в организме, знают все, однако отказаться от ее употребления почти никто не может. Поскольку пресная пища становится неаппетитной, рекомендуется постараться не отказываться от соли полностью, а лишь сократить ее употребление до минимально возможного количества.

Также нужно осторожнее обращаться со специями: с одной стороны, пряности помогают придать вкус нелюбимым диетическим продуктам; с другой – заставляют съесть больше необходимой нормы.

№6 – Алкоголь

Алкоголь не только является источником дополнительных калорий, но также становится причиной ухудшения метаболизма, замедления липолиза (расщепления жиров), повышения аппетита.

Для справки: в большом бокале (200 мл) вермута, полусладкого вина или коньяка содержится столько же калорий, сколько нормальная женщина должна получать за один полноценный прием пищи.

Примерно такое же количество калорий вы получите, если выпьете:

большую кружку пива (700 мл);

150 мл крепленого вина;

150 мл водки (или другого напитка аналогичной крепости);

350 мл сухого вина или сухого шампанского.

Кроме того, когда употребление спиртного приводит к депрессии или снижает работоспособность организма, алкоголь становится скрытой причиной набора лишнего веса. Вы уже не хотите придерживаться выбранной диеты и не можете заниматься спортом с необходимой эффективностью.

После употребления спиртных напитков совокупность происходящих в организме процессов приводит к недостаточному мышечному тонусу и общей слабости: тренироваться с полной самоотдачей вы не сможете как минимум 1-2 дня.

№7 – Большие тарелки

Есть с большой тарелки вы можете лишь в том случае, если полностью контролируете объем пищи: например, заранее взвешиваете порцию или без труда определяете объем на глаз. Стоит вам ослабить контроль – и вы неосознанно начинаете класть на тарелку гораздо больше еды, чем вам требуется, и переедаете.

Чтобы полностью исключить вероятность переедания, рекомендуется есть лишь с небольших тарелок. В идеале стоит купить маленькую мисочку, вмещающую лишь необходимый объем пищи.

№8 – Скорость

Ешьте медленно, чтобы организм успел уловить момент насыщения и подать вам соответствующий сигнал. Когда вы поглощаете пищу слишком быстро, вам кажется, что вы не наелись, и вы тянетесь за добавкой.

№9 – Вода и еда

Медики доказали, что употребление напитков во время приема пищи приводит к снижению концентрации желудочного сока и, как следствие, к замедлению переваривания пищи, тяжести, несварению, вздутию.

Употреблять любые напитки рекомендуется в перерывах между едой. Если до приема пищи осталось менее 20-30 минут или после предыдущего приема пищи не прошло 40 минут, пить не рекомендуется.

Вода часто становится скрытой причиной лишнего веса, поскольку уже с детского сада нас учат заканчивать прием пищи кружкой компота или чая.

№10 – Питание перед экраном

Питание перед телевизором имеет сразу две негативные стороны:

1. переедание;

2. закрепление взаимосвязи «телевизор - еда».

Когда вы едите перед телевизором, вы не замечаете, что уже давно насытились и съели гораздо больше, чем планировали. Кроме того, мозг формирует привычку есть перед экраном, поэтому впоследствии при включении телевизора организм будет требовать еды.

№11 – Заедание стрессов

Избавляться от стрессов и поднимать настроение при помощи еды для многих из нас естественно. И у этого есть свои причины.

Во-первых, вырабатывающийся при стрессе гормон кортизол обостряет аппетит и заставляет переедать, употребляя в основном вредные и высококалорийные продукты.

Во-вторых, сладости и шоколад являются отличными антидепрессантами, поскольку стимулируют выработку гормона счастья.

Однако именно при стрессе важно жестко контролировать питание, поскольку кортизол замедляет метаболизм, стимулируя отложение жиров. Выход есть: достаточно заменить вредные продукты на полезные (но не мене вкусные) фрукты и овощи.

Например, апельсины улучшают настроение не хуже шоколадных конфет, но вместе с этим они содержат мало калорий и являются источником полезных витаминов и пищевых волокон.

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№12 – Недостаток сна

Очень часто бывает, что человек строго следует диете и регулярно занимается спортом, но не может похудеть. В этом случае скрытой причиной лишнего веса может служить хроническое недосыпание или низкое качество сна (бессонница, прерывистый или поверхностный сон).

Недостаток сна – большой стресс для организма, а стресс неизменно приводит к замедлению обмена веществ и активному накоплению жиров даже при питании с дефицитом калорий. Кроме того, если вы спите на несколько часов меньше рекомендованной нормы (7,5-9 часов), ваш день становится длиннее. Соответственно, приемов пищи становится на 1 больше.

Диетологи рекомендуют ежедневно высыпаться. Если вы относитесь к редкому типу людей, которым достаточно 5-6 часов сна в сутки, вы, скорее всего, кушаете на 1-2 раза чаще, чем люди, которые спят по 8-9 часов. Чтобы при таком режиме не набирать лишние килограммы, вам придется урезать объем порции. Пересчитайте норму суточного калоража и разделите ее на количество приемов пищи.

№13 – Фрукты – не еда

Люди, далекие от подсчета калорий, обычно уверены, что фрукты и ягоды не только безвредны, но и полезны для фигуры в любом количестве. Это чудовищная ошибка!

Все фрукты обладают определенной калорийностью, просто она несколько ниже, чем, например, у мяса, хлеба, макаронных изделий.

Фрукты – мощный источник углеводов. Многие спортсмены во время сушки полностью отказываются от употребления фруктов, чтобы ускорить жиросжигание. Это говорит о том, что даже на одних фруктах можно набрать лишний вес.

Фрукты должны употребляться с умом. Их не стоит есть в перерывах между приемами пищи просто так. Фрукты должны выступать в роли самостоятельного блюда. Ими, например, можно заменить полдник или второй завтрак.

№14 – Повышение на работе

Это невероятно, но высокое положение на фирме или в обществе нередко становится главной скрытой причиной лишнего веса. Увеличению массы тела в данном случае могут способствовать 2 фактора.

Первый – снижение физической нагрузки. После повышения люди обычно начинают меньше двигаться: у них меньше времени на спорт, больше помощников для исполнения мелких поручений, больше денег (там, где можно пройтись пешком, они вызывают такси или используют личного водителя).

Второй – психологическая составляющая. Доказано, что внутренние комплексы могут заставлять человека, получившего более высокую должность, подсознательно стремиться к полноте.

В обществе прочно закрепилась взаимосвязь между общественным весом человека и его собственным весом.

Заключение

Как видите, скрытых причин лишнего веса достаточно много. Какие-то вы не замечаете, какие-то стараетесь игнорировать специально, однако все они мешают похудению и снижают ваши шансы на стройность.

Мы рекомендуем учитывать все перечисленные факторы. Если справиться с некоторыми из них вы не можете в силу психологических слабостей, обратитесь к психологу. Это поможет разобраться с внутренними проблемами и ускорить похудение.опубликовано econet

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