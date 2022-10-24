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5 волшебных точек на лице для оздоровления глаз

Источник: Econet 24 октября 2022 6904
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90% всех заболеваний связано с нарушением кровотока. Когда начинается проблема с глазами, это значит, что начались нарушения кровотока вокруг глаз.

5 волшебных точек на лице для оздоровления глаз

90% всех заболеваний связано с нарушением кровотока. Когда начинается проблема с глазами, это значит, что начались нарушения кровотока вокруг глаз.

5 важных точек вокруг глаз

Связано это с тем, что энергетические каналы, которые здесь проходят, становятся непроходимыми.

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Поэтому очень важно каждый день массировать 5 важных точек вокруг глаз  (эти точки все парные, симметричные)

1. Точки, находящиеся в начале брови. Поставьте пальцы в самое начало бровей и нащупайте маленькую ямку в кости. Массировать точки надо круговыми движениями вовнутрь и вовне костяшками больших пальцев, сжатых в кулаки рук (лучше всего 36 раз).

2. Нужно найти на глазах середину глазного яблока. Отсюда проведем перпендикуляр вверх и попадем в середину брови, в самое высокое ее место. Эти точки также массируются костяшками больших пальцев 36 кругов по часовой стрелке и 36 против часовой стрелки.

3. Точки на самых кончиках бровей ( там тоже есть ямочки в кости). массируются костяшками больших пальцев 36 кругов по часовой стрелке и 36 против часовой стрелки. Массируются костяшками больших пальцев 36 кругов по часовой стрелке и 36 против часовой стрелки.

4. Точки  на скулах  - самое высокое место на скулах (там тоже есть ямочки в кости). Еще способ найти эти точки - пальцы от уголков глаз опустить перпендикулярно вниз и вы попадаете на эти точки. Также они массируются костяшками больших пальцев 36 раз.

5. Еще одну пару точек находим, опустив пальцы вниз от середины глазного яблока и уперевшись в кость глазницы (также, нащупав там ямочки в кости). Их также массируем 36 раз. 

5 волшебных точек на лице для оздоровления глаз

И после массажа необходимо расслабление: на висках есть такое место, в которое если поставить большие пальцы - они «как бы провалятся». Ставим туда большие пальцы, а указательными  - делаем поглаживающие движения по брови, по глазу, по нижнему веку. 

И в завершение нужно поделать круговые движения глазными яблоками. Головой двигать не нужно - только глазными яблоками. Сначала вверх - вниз (36 раз), влево - вправо (36 раз), круговые движения влево (36 раз) и вправо (36 раз).опубликовано econet.ru

Такая зарядка наладит кровообращение не только для глаз, но и для мозга.   

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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