Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.

Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.

Хронический панкреатит развивается в течение нескольких лет, симптомы болезни могут быть выражены незначительно и даже могут отсутствовать вовсе.

Существует 3 формы, на которые делится хронический панкреатит по степени тяжести:

Легкое течение: обострения происходят (1-2 раза в год), боли выражены не значительно, нет снижение массы тела

Средней тяжести: обострения 3-4 раза в год, характеризуется выраженным болевым синдромом

Тяжелое течение: частые обострения (более 5 раз в год) с сильным болевым синдромом. Панкреатические поносы. Осложнения: сахарный диабет, стеноз двенадцатиперстной кишки

Хронический панкреатит

При хроническом панкреатите происходят задержка выделения и активизация ферментов – трипсина и липазы, осуществляющих самопереваривание поджелудочной железы, что в дальнейшем приводит к склерозированию и нарушению кровообращения в поджелудочной железе.

Симптомы панкреатита:

основной симптом: боль в области поджелудочной железы, под ребрами слева;

боль, которая отдает из левого подреберья в спину;

диспептические явления: жидкий стул, вздутие живота, отрыжка, необъяснимое снижение веса;

Как диагностировать панкреатит?

Как ни странно, УЗИ не всегда показывает панкреатит и для точного диагноза лучше сделать компьютерную томографию брюшной полости.

Диета при панкреатите:

1. Главные враги поджелудочной железы современного человека: это кофе(особенно частое его употребление), шоколад и бананы. Необходимо исключить эти продукты из своего питания, а вместо кофе пейте полезный цикорий.

2. Исключить алкоголь, а особенно пиво.

3. Исключить из питания полуфабрикаты: колбасы, сосиски, сардели.

4. Убрать из рациона соленую рыбу, а особенно жирную соленую рыбу.

5. Исключить газированные напитки.

6. Враг поджелудочной железы - курение. Постарайтесь сократить курение.

7. Установить режим питания - 4 раза в день (без перекусов).

8. В фазе обострения придерживаться диеты: "Стол № 5П".

9. Проверьте аннотации тех препаратов, которые вы принимаете ежедневно (поджелудочная железа иногда плохо реагирует на некоторые лекарственные препараты)

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Приемы при лечении хронического панкреатита:

1. Холод. Прикладывайте холод(лед) к поджелудочной железе на 3-5, максимум 10 мин.

2. "Отжимание железы". Пальцы кладете на область подреберья и мягко начинаете надавливать - давите в течении 3 минут до ощущения легкой болезненности а после расслабления и тепла (только не провоцируйте острую боль)

3. Ежедневные упражнения. Они называются "5 упражнений для лечения панкреатита и холецистита"

4. Ферментные препараты (например, "Вобэнзим", "Панкреатин","Мезим","Холензим")

5. Препарат "Аллахол".

Как снять боль?

Препарат "Баралгин", "Но-шпа", "Дюспаталин".

Минеральные воды при лечении хронического панкреатита:

"Смирновская"

"Славянская"

"Ессентуки №№4,17"(пить, выпустив из воды газ)

Лекарственные травы при лечении хронического панкреатита:

отвар или настой корня одуванчика,

кукурузные рыльца,

расторопша,

корень лопуха. опубликовано econet

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