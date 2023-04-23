Эти растительные продукты содержат женский гормон молодости

Основная проблема гормонотерапии в том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в дефиците). Фитоэстрогены же действуют значительно мягче и не столь агрессивно.

Женщина всегда хочет выглядеть привлекательно и быть красивой. Но красота идет изнутри и это, в первую очередь, здоровье. И на женское здоровье очень сильно влияет гормональный фон – содержание в организме гормонов.

Одна группа из таких именно женских гормонов называется «эстрогены». В принципе они есть и в мужском организме, но в значительно меньшем количестве и влияют на состояние внешности и здоровье мужчины только в ситуации их явного избытка.

Эстроген - гормон молодости

Основное действие эстрогенов направлено на обеспечение детородной функции женщины.

Эстроген – слово, которое состоит из двух частей: oistros — неуемное желание, страсть; genes – вызывающий.

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Или другой более дословный перевод – живость (яркость) род. Если так можно сказать это гормон сексуальности. И именно округлые формы, грудь и даже женское «хихиканье» — обеспечиваются с точки зрения медиков именно этими гормонами.

Симптомы дефицита эстрогена:

депрессия и резкая смена настроения;

увеличение веса;

приливы;

быстрая утомляемость;

заниженная самооценка и невнимательность к своей внешности;

снижение сексуального влечения и чувствительности.

Именно поэтому его еще называют гормоном молодости.

Пока женщина чувствует себя женщиной и привлекательной, возраст не играет роли. Но только по этим признакам невозможно поставить себе диагноз – и депрессия и утомляемость могут быть результатом других заболеваний. Определить уровень гормонального фона можно только сдав анализы.

И именно врачи после анализов назначают заместительную или лечебную гормонотерапию. Но уже всеми подтверждено и доказано, что искусственные гормоны действуют значительно жестче и сильнее, чем фитоэстрогены – растительные гормоны.

Основная проблема гормонотерапии в том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в дефиците).

И восстановить этот процесс после этого уже почти уже невозможно.

Фитоэстрогены же действуют значительно мягче и не столь агрессивно. Поэтому при обнаружении у себя пониженного уровня эстрогенов лучше поддерживать их уровень употреблением продуктов и трав, содержащих растительные гормоны.

Это, кстати, и хороший способ выровнять гормональный фон после родов, когда резкое падение количества вырабатываемых эстрогенов приводит к послеродовой депрессии и сильному выпадению волос.

Есть 3 вида растительных гормонов с эстрогенной активностью: изофлавоноиды, лигнаны и куместаны.

Эстрогены в продуктах питания:

семена льна.

Это продукт № 1 по количеству растительных гормонов (группа лигнанов, обладающих эстрогенной активностью).

Помимо гормонального действия у семени льна много и других полезных для женского организма свойств (противоопухолевое, очищение организма, антиоксидантные свойства…).

Применяется семя льна в размолотом виде с большим количеством жидкости (как и отруби). Лечебная доза – 2 столовые ложки в день.

Растительный гормон лигнан содержится также в семенах кунжута и подсолнечника.

бобовые (горошек зеленый, фасоль, нут) и в первую очередь соя, так как они содержат изофлавоноиды – вид фитоэстрогенов.

Чечевица — это просто уникальный продукт для женщин:

чечевица содержит максимальное количество белка для растительного продукта; чечевица еще содержит триптофан, который превращается в серотонин, который избавляет от депрессии.

Отруби.

Абрикосы.

Из всех фруктов самое высокое содержание гормона лигнана. Нужно есть свежими или сушеными (курага).

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Кстати у знаменитого народа хунзы, который прославился своим здоровьем и долголетием, абрикосы – основная пища в течении всего года.

Пажитник.

Природные гормоны помогают избавиться от болезней, подстерегающих женщин в течение всей жизни. Фитоэстрогены предупреждают появление рака груди. Благодаря им опухоли не переходят в злокачественную форму. К тому же пажитник служит натуральным антиоксидантом, который выводит опасные токсины из организма.опубликовано econet

Эстрогены также присутствуют в следующих травах:

шалфей;

хмель;

корень женьшеня;

арника;

ромашка;

липа;

корень солодки.

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