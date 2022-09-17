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Тёмные пятна на шее: 5 натуральных средств, которые помогут от них избавиться

Источник: steptohealth.ru 17 сентября 2022 5592
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Хотя темные пятна на шее не представляют угрозы для здоровья - они могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа на шее становиться грубой.

Тёмные пятна на шее: 5 натуральных средств, которые помогут от них избавиться

Тёмные пятна на шее появляются в результате сбоев в работе клеток, которые отвечают за пигментацию кожи. Причиной появления проблемы является воздействие на кожу солнечных лучей и токсинов окружающей среды.

Случается, что тёмные пятна на шее появляются из-за изменений гормонального фона или становятся следствием такого расстройства, как чёрный акантоз, который вызывает гиперпигментацию кожи.

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Хотя эта проблема не представляет угрозы для нашего здоровья, имеющие тёмные пятна на шее люди могут иметь заниженную самооценку. Такие пятна могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа становится грубой.

Следующая проблема заключается в том, что такие люди часто сталкиваются с сухостью кожи.

К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства, регулярное использование которых позволяет нам очистить кожу от мертвых клеток и стимулировать ее регенерацию.  Благодаря им тон кожи становится более однородным.

Сегодня мы хотим поделиться с тобой 5 натуральными рецептами, которые легко можно приготовить дома.

1. Натуральный йогурт, лимон и сахар

Сочетание молочной кислоты натурального йогурта и лимонной кислоты цитрусов позволяет нам получить комплексное средство лечения гиперпигментации кожи.

Добавление крупного сахара делает это средство великолепным скрабом, способным очищать поверхность кожи от мертвых клеток и загрязнений. В результате наша кожа выглядит более здоровой и свежей.

Ингредиенты

  • 5 столовых ложек натурального йогурта (100 г.)
  • Сок половинки лимона
  • 2 столовых ложки крупного сахара (24 г.)

Приготовление

  • Возьми подходящего размера ёмкость и добавь в неё указанное количество йогурта и сахара. Налей лимонный сок и хорошо перемешай все ингредиенты.
  • У тебя должен получиться однородный эксфолиант.

Как его использовать?

  • Нанеси готовое средство на область шеи круговыми массажными движениями.
  • Дай ему подействовать в течение 15 минут, прежде чем смывать водой.
  • Для получения хороших результатов рекомендуется использовать этот натуральный скраб 2-3 раза в неделю.

Примечание: это средство можно использовать только в ночные часы. Дело в том, что под воздействием солнечных лучей лимонный сок способен приводить к появлению пятен на коже.

2. Помидор и яблочный уксус

Натуральная маска из помидора и яблочного уксуса отлично отбеливает нашу кожу и является богатым источником антиоксидантов. Последние стимулируют регенерацию кожи в области шеи.

Эта маска увлажняет сухие участки кожи и делает менее заметными отталкивающие тёмные пятна на шее, из-за которых она теряет свою красоту.

Ингредиенты:

  • 1 спелый помидор
  • 2 столовых ложки яблочного уксуса (20 мл.)

Приготовление:

  • Хорошо измельчи спелый помидор, добавь необходимое количество яблочного уксуса и перемешай ингредиенты.

Что следует делать?

  • Нанеси маску на поверхность шеи и оставь её на 30 минут.
  • По истечении указанного времени смой средство холодной водой.
  • Рекомендуется использовать эту маску как минимум 3 раза в неделю.

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3. Бикарбонат натрия и кокосовое масло

Крем-эксфолиант из бикарбоната натрия и органически чистого кокосового масла уменьшает аномальную пигментацию кожи и увлажняет сухие и огрубевшие участки последней.

Ингредиенты:

  • 2 столовых ложки бикарбоната натрия (20 г.)
  • 2 столовых ложки кокосового масла (30 г.)

Приготовление:

  • Приготовь однородную пасту из двух указанных ингредиентов.

Что следует делать?

  • Обработай готовым средством всю поверхность шеи, уделяя особое внимание наиболее проблемным местам.
  • Оставь маску на 30 минут, чтобы она хорошо подействовала.Когда указанное время пройдёт, смой средство водой.
  • Повторяй процедуру 2-3 раза в неделю.

Тёмные пятна на шее: 5 натуральных средств, которые помогут от них избавиться

4. Овёс и оливковое масло

Средство на базе овса и оливкового масла позволяет нам получить великолепный натуральный отбеливающий эксфолиант. Он идеально подходит для лечения тёмных пятен на шее и сухости кожи.

Ингредиенты:

  • 2 столовых ложки овсяной муки (20 г.)
  • 2 столовых ложки оливкового масла (32 г.)

Приготовление:

  • Возьми небольшую ёмкость и приготовь смесь из указанного количества овсяной муки и оливкового масла.

Что следует делать?

  • Обработай средством всю поверхность шеи и оставь маску на 30 минут.
  • После этого смой маску водой и выполни лёгкий массаж шеи для облегчения удаления мертвых клеток.
  • Рекомендуется использовать эту маску 3-4 раза в неделю.

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5. Лук и лимон

Благодаря содержащимся в луке соединениям серы этот овощ считается одним из наиболее эффективных домашних средств борьбы с гиперпигментацией кожи.

Использование лимонного сока позволяет ещё больше усилить отбеливающий эффект этого средства. Благодаря ему ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и сделать более ровным ее тон.

Ингредиенты:

  • Сок половинки луковицы
  • Сок одного лимона

Приготовление:

  • Получи лимонный и луковый соки, после чего перемешай оба ингредиента в ёмкости подходящего размера.

Что следует делать?

  • Нанеси средство на проблемные участки кожи, прежде чем идти спать, и подожди 30 минут, чтобы оно принесло эффект.
  • После этого ополосни кожу водой. Повторяй процедуру ежедневно.

Примечание: это средство также должно использоваться только в ночные часы. На следующий день не забудь использовать солнцезащитный крем.

Как ты успела заметить, для борьбы с тёмными пятнами на шее вовсе не обязательно покупать дорогостоящие косметические средства.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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