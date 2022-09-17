Тёмные пятна на шее: 5 натуральных средств, которые помогут от них избавиться

Хотя темные пятна на шее не представляют угрозы для здоровья - они могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа на шее становиться грубой.

Тёмные пятна на шее появляются в результате сбоев в работе клеток, которые отвечают за пигментацию кожи. Причиной появления проблемы является воздействие на кожу солнечных лучей и токсинов окружающей среды.

Случается, что тёмные пятна на шее появляются из-за изменений гормонального фона или становятся следствием такого расстройства, как чёрный акантоз, который вызывает гиперпигментацию кожи.

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Хотя эта проблема не представляет угрозы для нашего здоровья, имеющие тёмные пятна на шее люди могут иметь заниженную самооценку. Такие пятна могут сильно бросаться в глаза окружающим, а сама кожа становится грубой.

Следующая проблема заключается в том, что такие люди часто сталкиваются с сухостью кожи.

К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства, регулярное использование которых позволяет нам очистить кожу от мертвых клеток и стимулировать ее регенерацию. Благодаря им тон кожи становится более однородным.

Сегодня мы хотим поделиться с тобой 5 натуральными рецептами, которые легко можно приготовить дома.

1. Натуральный йогурт, лимон и сахар

Сочетание молочной кислоты натурального йогурта и лимонной кислоты цитрусов позволяет нам получить комплексное средство лечения гиперпигментации кожи.

Добавление крупного сахара делает это средство великолепным скрабом, способным очищать поверхность кожи от мертвых клеток и загрязнений. В результате наша кожа выглядит более здоровой и свежей.

Ингредиенты

5 столовых ложек натурального йогурта (100 г.)

Сок половинки лимона

2 столовых ложки крупного сахара (24 г.)

Приготовление

Возьми подходящего размера ёмкость и добавь в неё указанное количество йогурта и сахара. Налей лимонный сок и хорошо перемешай все ингредиенты.

У тебя должен получиться однородный эксфолиант.

Как его использовать?

Нанеси готовое средство на область шеи круговыми массажными движениями.

Дай ему подействовать в течение 15 минут, прежде чем смывать водой.

Для получения хороших результатов рекомендуется использовать этот натуральный скраб 2-3 раза в неделю.

Примечание: это средство можно использовать только в ночные часы. Дело в том, что под воздействием солнечных лучей лимонный сок способен приводить к появлению пятен на коже.

2. Помидор и яблочный уксус

Натуральная маска из помидора и яблочного уксуса отлично отбеливает нашу кожу и является богатым источником антиоксидантов. Последние стимулируют регенерацию кожи в области шеи.

Эта маска увлажняет сухие участки кожи и делает менее заметными отталкивающие тёмные пятна на шее, из-за которых она теряет свою красоту.

Ингредиенты:

1 спелый помидор

2 столовых ложки яблочного уксуса (20 мл.)

Приготовление:

Хорошо измельчи спелый помидор, добавь необходимое количество яблочного уксуса и перемешай ингредиенты.

Что следует делать?

Нанеси маску на поверхность шеи и оставь её на 30 минут.

По истечении указанного времени смой средство холодной водой.

Рекомендуется использовать эту маску как минимум 3 раза в неделю.

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3. Бикарбонат натрия и кокосовое масло

Крем-эксфолиант из бикарбоната натрия и органически чистого кокосового масла уменьшает аномальную пигментацию кожи и увлажняет сухие и огрубевшие участки последней.

Ингредиенты:

2 столовых ложки бикарбоната натрия (20 г.)

2 столовых ложки кокосового масла (30 г.)

Приготовление:

Приготовь однородную пасту из двух указанных ингредиентов.

Что следует делать?

Обработай готовым средством всю поверхность шеи, уделяя особое внимание наиболее проблемным местам.

Оставь маску на 30 минут, чтобы она хорошо подействовала.Когда указанное время пройдёт, смой средство водой.

Повторяй процедуру 2-3 раза в неделю.

4. Овёс и оливковое масло

Средство на базе овса и оливкового масла позволяет нам получить великолепный натуральный отбеливающий эксфолиант. Он идеально подходит для лечения тёмных пятен на шее и сухости кожи.

Ингредиенты:

2 столовых ложки овсяной муки (20 г.)

2 столовых ложки оливкового масла (32 г.)

Приготовление:

Возьми небольшую ёмкость и приготовь смесь из указанного количества овсяной муки и оливкового масла.

Что следует делать?

Обработай средством всю поверхность шеи и оставь маску на 30 минут.

После этого смой маску водой и выполни лёгкий массаж шеи для облегчения удаления мертвых клеток.

Рекомендуется использовать эту маску 3-4 раза в неделю.

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5. Лук и лимон

Благодаря содержащимся в луке соединениям серы этот овощ считается одним из наиболее эффективных домашних средств борьбы с гиперпигментацией кожи.

Использование лимонного сока позволяет ещё больше усилить отбеливающий эффект этого средства. Благодаря ему ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и сделать более ровным ее тон.

Ингредиенты:

Сок половинки луковицы

Сок одного лимона

Приготовление:

Получи лимонный и луковый соки, после чего перемешай оба ингредиента в ёмкости подходящего размера.

Что следует делать?

Нанеси средство на проблемные участки кожи, прежде чем идти спать, и подожди 30 минут, чтобы оно принесло эффект.

После этого ополосни кожу водой. Повторяй процедуру ежедневно.

Примечание: это средство также должно использоваться только в ночные часы. На следующий день не забудь использовать солнцезащитный крем.

Как ты успела заметить, для борьбы с тёмными пятнами на шее вовсе не обязательно покупать дорогостоящие косметические средства.опубликовано econet.ru.

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