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Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

Источник: takprosto.cc 19 января 2024 5750
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Эти упражнения очень эффективны потому, что естественны для нашего тела. Если ты ведешь сидячий образ жизни, долго приходится находиться за компьютером на протяжении дня в одной позе, страдаешь от постоянных ноющих болей в пояснице, эта зарядка принесет тебе чудесное избавление от всех проблем со спиной! 

Эти упражнения очень эффективны потому, что естественны для нашего тела. Каждое утро после сна всем хочется потянуться, мы неосознанно принимаем подобные положения, чтобы разгрузить спину, снять с нее напряжение.

Если ты ведешь сидячий образ жизни, долго приходится находиться за компьютером на протяжении дня в одной позе, страдаешь от постоянных ноющих болей в пояснице, эта зарядка принесет тебе чудесное избавление от всех проблем со спиной! 

Упражнения для спины

1. Ляг на спину, помести под лопатки небольшую подушку или свернутое полотенце. Ступни держи вместе, колени отведи в стороны, дыхание спокойное. Задержись в этой позе в течение нескольких минут.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

2. Сидя на пятках, обхвати подушку коленями и обними ее руками. В течение 10-20 вдохов расслабляйся с головой, повернутой в одну сторону. Затем проделай то же самое на другую сторону.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

3. Убери подушку, вытяни руки перед собой и немного в стороны, чуть шире плеч. Почувствуй, как тянутся твои бока и плечи. Глубоко вдохни, аккуратно переползи на другую сторону и снова потянись.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

4. Встань на колени, выгни спину вверх, расслабь шею, руками и коленьями твердо упрись в пол, макушка смотрит в пол. Напоминает кошечку, не так ли? Кошки знают, как правильно потягиваться!

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

5. На вдохе прогнись в спине, копчиком потянись вверх, взгляд должен быть направлен вверх. Затем на выдохе возвращайся в предыдущую позу кошки. Чередуй эти две позы по 10 дыханий.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

6. Стоя на коленях, выведи руку под себя и упрись на одно плечо, делай больший упор на руку, которая находится ближе к локтю. Голова смотрит в сторону, шея расслаблена. Почувствуй, как растягивается плечо.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

7. Сидя или стоя на коленях, поднимай руки в замке ладонями вверх. Позвоночник держи в нейтральном положении, стараясь не наклоняться вперед-назад или в стороны.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

8. Будучи в положении из предыдущего упражнения, переведи руки вперед в замке ладонями от себя, лицо смотрит вниз, спина круглая. Ты должен почувствовать растяжение между лопатками.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

9. Руки держи в замке за спиной ладонями внутрь. Осторожно выпрямляй спину и отводи выпрямленные руки немного назад и вверх.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

10. Левой рукой обхвати себя за талию сзади. А правой рукой прижми ладонь левой к боку. Тянись ухом к правому плечу. Это упражнение помогает тебе растянуть левую сторону шеи и левое плечо. Затем повтори то же самое на другую сторону.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

11. Ляг на пол, выпрями ноги, положи подушку под таз. Твои плечи, а также спина должны лежать на полу. Ты должен почувствовать, как тянется передняя часть бедра. Лежи на спине в течение минуты.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

12. И последнее упражнение — перемести подушку под колени и полностью расслабь тело в течение пяти минут.

Упражнения для спины, которые снимают мышечные зажимы

Эта простая зарядка очень хорошо снимает все зажимы со спины. Ты ощутишь себя будто заново рожденным человеком после продолжительной сидячей работы!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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здоровье спина упражнения позвоночник

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