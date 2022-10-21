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Точка «Доктор Желчь»: избавляемся от изжоги БЕЗ таблеток

Источник: Econet 21 октября 2022 5970
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Простая техника, которая поможет вам избавиться от изжоги без медикаментов за считанные минуты!

Точка «Доктор Желчь»: избавляемся от изжоги БЕЗ таблеток

Изжога происходит из-за повышенного выброса желчи в полость двенадцатиперстной кишки, не позволяя луковице двенадцатиперстной кишки, которая граничит с желудком как следует связывать избыток желчи, поэтому избыток желчи проталкивает содержимое желудка немного вверх, провоцирует повышенное количество соляной кислоты, которая попадает в пищевод и возникает состояние которое называется "изжогой".

Как справится с изжогой в домашних условиях?

Существует так называемая точка "доктор желчь" - она находится на внутренней стороне ладони на костном гребне большого пальца, т.е  если провести строго вертикальную линию от линии между указательным и средним пальцами, то вы наткнетесь на нее у основания большого пальца. Ее необходимо массировать в течении 2-х минут по часовой стрелке в тот момент когда изжога уже беспокоит. А для того, чтобы избежать изжоги, т.е. для ее профилактики, необходимо массировать эту точку против часовой стрелки. Также существует "пиратская точка", но которую можно воздействовать для нормализации поведения соляной кислоты в тех случаях, когда вы меняете привычную воду или питание в связи с переездом.

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Точка «Доктор Желчь»: избавляемся от изжоги БЕЗ таблеток

Это точка находится на 2 пальца выше точки межбровного соединения. Массировать ее так же как и предыдущую: по часовой стрелке для борьбы с состоянием изжоги и против часовой стрелки для профилактики этого состояния. В условиях офиса, в условиях дороги, самолетного перелета помните об этих точках скорой помощи при изжоге.опубликовано econet.ru

Автор: Виктор Картавенко

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Источник: https://econet.by/

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Виктор Картавенко изжога здоровье

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Радмира

      Вообще классные советы, надо попробовать. Я знаю, что такое изжога, и что когда все печет избавится от приступа хочется как можно быстрее. В таких ситуациях мне шипучие таблетки изжогофф помогают. Две штуки в стакане воды развела, получился вкусный манговый напиток, выпила и довольно быстро попускает. Стараюсь не есть кислого и жаренного в масле. Именно от этого у меня изжога.

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