Что происходит когда мы спим: 5 циклов сна

Во время сна у человека периодически чередуются две основные фазы: медленный и быстрый сон, причём в начале сна...
Во время сна у человека периодически чередуются две основные фазы:
В начале сна преобладает длительность медленной фазы, а перед пробуждением — растёт длительность быстрого сна.
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У здорового человека сон начинается с первой стадии медленного сна (Non-REM сон), которая длится 5-10 минут.
Затем наступает 2-я стадия, которая продолжается около 20 минут.
Ещё 30-45 минут приходится на период 3-4 стадий.
После этого спящий снова возвращается во 2-ю стадию медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна, который имеет короткую продолжительность — около 5 минут.
Вся эта последовательность называется циклом.
Первый цикл имеет длительность 90-100 минут. Затем циклы повторяются, при этом уменьшается доля медленного сна и постепенно нарастает доля быстрого сна (REM сон), последний эпизод которого в отдельных случаях может достигать 1 часа. В среднем, при полноценном здоровом сне, отмечается пять полных циклов.
Медленный сон
Медленный сон также имеет свои стадии.
Первая стадия. Альфа-ритм уменьшается и появляются низкоамплитудные медленные тета- и дельта-волны.
Поведение: дремота с полусонными мечтаниями и сноподобными галлюцинациями.
В этой стадии могут интуитивно появляться идеи, способствующие успешному решению той или иной проблемы.
Вторая стадия. На этой стадии появляются так называемые «сонные веретёна» — сигма-ритм, который представляет собой учащённый альфа-ритм (12—14—20 Гц).
С появлением «сонных веретён» происходит отключение сознания; в паузы между веретёнами (а они возникают примерно 2—5 раз в минуту) человека легко разбудить.
Повышаются пороги восприятия. Самый чувствительный анализатор — слуховой (мать просыпается на крик ребёнка, каждый человек просыпается на называние своего имени).
Третья стадия. Характеризуется всеми чертами второй стадии, в том числе наличием «сонных веретён», к которым добавляются медленные высокоамплитудные дельта-колебания (2 Гц).
Четвертая стадия - глубокий сон. ЭЭГ выделена красной рамкой
Четвертая стадия медленного сна, глубокий сон. Это самый глубокий сон. Преобладают дельта-колебания (2 Гц).
Третью и четвёртую стадии часто объединяют под названием дельта-сна. В это время человека разбудить очень сложно; возникают 80% сновидений. Именно на этой стадии возможны приступы лунатизма и ночные кошмары, однако человек почти ничего из этого не помнит.
Первые четыре медленноволновые стадии сна в норме занимают 75—80% всего периода сна.
Предполагают, что медленный сон связан с восстановлением энергозатрат.
Быстрый сон
Быстрый сон. ЭЭГ выделена красной рамкой. Движения глаз подчёркнуты красным
Быстрый сон (парадоксальный сон, стадия быстрых движений глаз, или сокращенно БДГ-сон, REM-сон) - это пятая стадия сна.
ЭЭГ: быстрые колебания электрической активности, близкие по значению к бета-волнам. Это напоминает состояние бодрствования.
Вместе с тем (и это парадоксально!) в этой стадии человек находится в полной неподвижности, вследствие резкого падения мышечного тонуса. Однако глазные яблоки очень часто и периодически совершают быстрые движения под сомкнутыми веками.
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Существует отчетливая связь между БДГ и сновидениями. Если в это время разбудить спящего, то в 90 % случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении.
Фаза быстрого сна от цикла к циклу удлиняется, а глубина сна снижается. Быстрый сон прервать труднее, чем медленный, хотя именно быстрый сон ближе к порогу бодрствования.
Прерывание быстрого сна вызывает более тяжёлые нарушения психики по сравнению с нарушениями медленного сна. Часть прерванного быстрого сна должна восполняться в следующих циклах.
Предполагают, что быстрый сон обеспечивает функции психологической защиты, переработку информации, ее обмен между сознанием и подсознанием.
Слепым от рождения снятся звуки и ощущения, БДГ у них нет.опубликовано econet
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