Натуральные СУПЕР средства для укрепления хрящей и связок

Всем нам следует заботиться о здоровье своих хрящей и связок. Мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!

Заботиться об укреплении хрящей и связок нужно не только спортсменам или пожилым людям, хотя, вне всяких сомнений, у этих двух групп лиц чаще появляются подобные проблемы.

Профилактика всегда лучше лечения, не правда ли? Так что сегодня мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!

Что нужно знать о хрящах и связках?

Прежде чем перейти непосредственно к рекомендациям и рецептам для укрепления хрящей и связок, было бы неплохо узнать об этих тканях побольше, ведь они так важны для нашего организма!

Хрящи — это эластичные соединительные ткани, которые соединяют суставы и обеспечивают их подвижность.

Всего существует три типа:

гиалиновый (наиболее распространенный в организме),

волокнистый (расположенный там, где вставлены связки и сухожилия),

эластичный (он присутствует в гортани, ухе и надгортаннике).

Связки же представляют собой полоску соединительной волокнистой ткани, упругой и эластичной, которая соединяет кости сустава.

Они тоже позволяют суставу двигаться, но не допускают рывков, которые могут привести к смещению.

Связки подразделяются на два типа:

в виде полос (идут от одной кости к другой, не теряя контакта с костной структурой),

в виде «шнуровки» (прыгают с одной кости на другую) — крестообразные связки.

Как определить, что хрящи и связки повреждены?

Для того, чтобы укреплять свои связки и сухожилия вовсе не обязательно быть профессиональным спортсменом, так как это поможет избежать нежелательных повреждений и травм и «простым смертным».

Наиболее уязвимой областью в этом смысле являются наши колени, ведь на них приходится нагрузка от всего веса нашего тела. Еще часто страдают плечи, запястья и пятки.

На состояние обоих видов тканей (связки и хрящи) оказывают влияние различные факторы, как-то:

Старение

Дегенеративные заболевания (например, артрит)

Ожирение или избыточный вес

Чрезмерная физическая нагрузка

Травмы

Часто повторяющиеся движения

Транспортировка тяжелых предметов

Основными же симптомами повреждений хряща или связки являются:

боль при попытке изменения положения сустава,

мышечное напряжение (ригидность),

отек.

Что можно сделать для укрепления хрящей и связок?

Следующие натуральные средства, рецепты и продукты питания способны укрепить ткани нашего организма абсолютно естественным образом. Также они помогут быстрее восстановиться в случае наличия какой-либо травмы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

1. Натуральный йогурт

Этот молочный продукт, получаемый в результате бактериальной ферментации молока (а если точнее, то лактозы в молочной кислоте), может стать отличным подспорьем, если у вас имеются проблемы с хрящами или связками.

А спасибо следует сказать Балканским народам, греки и турки до сих пор спорят, кому же принадлежит пальма первенства в его изобретении.

Сегодня йогурт стал основой рациона питания для многих культур во всем мире. Он содержит полезные бактерии для нашего организма в целом, а еще кальций, необходимый для здоровья костей.

2. Желатин

Очень часто при выборе «лекарства» от того или иного недуга достаточно просто посмотреть и оценить внешние характеристики оного (принцип схожести). И если мы говорим об укреплении хрящей и связок, то здесь нужно включить в свой рацион «вязкие» и «клейкие» продукты питания. Например, желатин.

Он богат коллагеном, а это вещество, как известно, отвечает за восстановление тканей, костей, сухожилий и пр. Кроме того, в нем содержится 10 аминокислот и при том нет жиров и холестерина.

Желатин легко сочетать с фруктами, только лучше всего выбирать продукты, не содержащие в себе искусственных красителей.

Рецепт вкусного, свежего и, главное, полностью натурального десерта

Ингредиенты:

1 банан

1 апельсин

2 столовые ложки желатина, без вкусовых добавок (20 г)

2 столовые ложки воды (20 г)

2 столовые ложки меда (40 г)

Способ приготовления:

Выжмите из апельсина сок. Очистите банан и сделайте из его мякоти пюре.

Смешайте банановое пюре с медом и отложите в сторону.

Разведите желатин в воде и нагрейте на водяной бане.

Затем влейте туда апельсиновый сок и хорошенько перемешайте.

Переложите в силиконовую (или любую другую форму) и поставьте в холодильник на 20 минут.

По истечении указанного времени, доставайте. Перед подачей на стол положите банановое пюре с медом, а сверху кубик апельсинового желе.

3. Соя

Соя или соевые бобы продаются по всему миру и имеют множество применений. Их семена содержат большое количество белков, и вы можете воспользоваться этим преимуществом, потребляя сою в самых разных видах: соевое молоко или мука, тофу или ферментированные продукты. В любом случае рекомендуем выбирать органические продукты.

4. Крапива

Следующее домашнее средство также отлично послужит для укрепления хрящей и связок. Оно обеспечит ваш организм магнием, калием, кремнием и даже хлорофиллом! Все эти питательные вещества поддерживают здоровье тканей нашего тела.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Ингредиенты:

3 столовые ложки листьев крапивы (80 г)

4 стакана воды (1 л)

1 чайная ложка лимонного сока (10 г)

2 столовые ложки меда (40 г)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь, когда она закипит, добавьте листья крапивы.

Дайте повариться в течение 15 минут и снимите с огня.

Еще через 15 минут процедите и перелейте в стеклянную бутылку.

Поставьте в холодильник на 1 час.

А потом, перед тем как пить, добавьте лимонный сок и мед.

Хорошенько перемешайте, пейте охлажденным (при желании можете даже добавить несколько кубиков льда).

5. Цитрусовые

Поскольку цитрусовые стимулируют выработку коллагена (очень важного элемента для здоровья и хорошего состояния хрящей и связок), эти продукты с витамином С ни в коем случае не должны отсутствовать в вашем рационе.

Так что ешьте почаще лимоны, апельсины, грейпфруты, а также киви и клубнику, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого удивительного витамина.

6. Куркума и корица

Оба вида специй, обладающие характерными вкусами и ароматами, обладают противовоспалительными свойствами, которые могут оказаться очень полезными в случае отеков и воспалений в суставах, сухожилиях, связках или хрящах.

А потому мы со всей ответственностью рекомендуем вам добавлять щепотку куркумы или корицы в свои блюда и напитки. Они не только придадут им изысканный вкус, но и позаботятся о вашем здоровье.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet