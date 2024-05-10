Увеличенные лимфоузлы: ЧТО может вызвать воспаление

Этот симптом у многих вызывает тревогу. Речь идет о увеличении лимфоузлов, при появлении которой иные особо впечатлительные граждане начинают подозревать у себя самые страшные недуги, вплоть до онкологии.

Этот симптом у многих вызывает тревогу. Речь о лимфоаденопатии (увеличении лимфоузлов), при появлении которой иные особо впечатлительные граждане начинают подозревать у себя самые страшные недуги, вплоть до онкологии.

Насколько оправданны эти опасения?

Пограничная застава

Именно так можно назвать лимфоузлы – важнейшую составную часть иммунной системы. Их главная функция – отбить атаку чужеродных веществ, инфекционных и неинфекционных вражеских агентов (белков, микроорганизмов, токсинов), задержать инфекцию, препятствуя её распространению.

Как? Усиленным производством лимфоцитов – защитных клеток организма, которые скапливаются в лимфоузлах, вызывая их увеличение, а иногда и воспаление.

А посему лимфоаденопатию врачи чаще всего воспринимают как естественный процесс. Особенно если узлы увеличены локально, что нередко бывает при вирусных инфекциях (ОРВИ, краснухе, кори, мононуклеозе), и сопровождаются катаральными явлениями, высокой температурой.

Нередко лимфоузлы воспаляются и при активизации бактериальной инфекции (зубов, лор-органов, кожи). При этом чем тяжелее протекает инфекционный процесс, тем сильнее увеличивается и/или воспаляется лимфоузел, как правило, недалеко от очага инфекции. В таких случаях выход один: как можно быстрее найти очаг инфекции и обезвредить его.

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Медлить нельзя!

Другое дело – когда лимфоузлы увеличены системно (сразу в нескольких местах или повсеместно), симметрично, имеют плотную консистенцию и при этом никаких других симптомов не наблюдается. Такая картина нередко наблюдается при хроническом или остром лимфолейкозе – злокачественном заболевании крови, характеризующемся накоплением опухолевых лимфоцитов в лимфоузлах, в периферической крови и в костном мозге.

Увеличение и воспаление лимфоузлов может быть и признаком активизации и возникновения заболеваний соединительной ткани (ревматоидного артрита, системной красной волчанки). Однако в этом случае помимо лимфоаденопатии обязательно будут наблюдаться и другие симптомы: высыпание на коже, боль и покраснение в области поражённого болезнью сустава.

А вот онкологические заболевания вопреки широко распространённому мнению воспалением и увеличением лимфоузлов сопровождаются крайне редко и, как правило, в самой запущенной стадии (например, при раке молочной железы).

Тем не менее при появлении системной лимфоаденопатии медлить нельзя. Нужно срочно обратиться к врачу. Прежде всего к терапевту, который обязательно должен направить вас на общий анализ крови, а при необходимости – и на другие исследования: УЗИ лимфоузлов, рентген или компьютерную томографию грудной клетки, а при подозрении на злокачественный процесс – на биопсию, во время которой берут небольшие образцы ткани лимфоузла, его содержимого и изучают полученный материал в лаборатории.

Однако в любом случае паниковать не стоит. Ранняя диагностика поможет избежать худшего развития событий, которые, к слову, встречаются не так уж часто.

Кстати:

Увеличенные лимфоузлы могут быть не только визитной карточкой различных заболеваний, но и сами стать источником воспаления, о начале которого могут свидетельствовать болезненные ощущения, значительное увеличение лимфатического узла, повышенная температура, вялость, головная боль. Чтобы дело не дошло до гнойного воспаления (абсцесса), не обойтись без помощи хирурга.опубликовано econet

Автор: Евгений Широков, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор

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