«Грудная жаба»: Как маскируются сердечные проблемы

Проявление стенокардии люди часто вообще не воспринимают как боль. Кто-то жалуется на проблемы с позвоночником или пищеварение, а другие считают свои ощущения заложенностью от простуды.

Грудная жаба. Холодная, пупырчатая, скользкая? Нет - значительно хуже! Обладает коварством, не свойственным земноводному. Является без приглашения, предстает абсолютно в разных обличиях! Если ее игнорировать, может привести к инфаркту.

“Грудная жаба” - народное имя стенокардии

В старину считали, что именно в образе жабы нечистая сила сдавливает грудь, вызывая страх.

Как-то раз в середине осени 50-летний инженер N, возвращаясь домой после утренней прогулки с собакой, обнаружил, что лифт сломался. Чертыхаясь, он направился наверх пешком, но уже между третьим и четвертым этажом его путь прервало странное ощущение заложенности в груди, из-за которого стало тяжело дышать. Он остановился у открытого окна и подумал, что эти подростки с четвертого этажа опять курили на лестнице и забыли закрыть окно, надо бы сказать при встрече их родителям, а то весь подъезд простудиться может. К тому моменту, когда N додумал эту мысль, заложенность прошла, и он двинулся дальше, но через пару этажей это ощущение появилось снова. Снова постоял, снова прошло. Пока он добрался до 12 этажа, остановиться пришлось еще два раза. «Нет, все же я, наверно, простудился, - подумал N, - бронхи не к черту, надо бросать курить».

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Решив не ходить простуженным на работу, наш герой отправился к врачу, и… был абсолютно потрясен тем, что терапевт выслушав рассказ о лифте, бронхах и тяжелом дыхании направил его прямиком к кардиологу.

И правильно сделал, потому что те ощущения, которые возникли у инженера N во время непривычно большой физической нагрузки, которой для него был подъем по лестнице, были ни чем иным, как проявлением стенокардии напряжения, той самой грудной жабы.

Стенокардия – это не самостоятельное заболевание, а симптом, возникающий в тех случаях, когда мышца сердца не получает нужного количества обогащенной кислородом крови.

У этой ситуации может быть целый ряд причин, но наиболее часто в основе - сужение одной или нескольких артерий, кровоснабжающих сердце (их называют коронарными или венечными).

Даже сильно суженные артерии обычно способны обеспечить сердце достаточным количеством крови, когда человек находится в покое. Но, при физической или значительной эмоциональной нагрузке, потребность сердца в кислороде увеличивается. В этой ситуации может наступить момент, когда приток крови к сердечной мышце становится недостаточным. Тут-то и возникают неприятные ощущения.



И с этого места начинается самое интересное! Дело в том, что жаба - дама творческая и с фантазией. В каком обличии она предстанет - большой вопрос.



Проявление стенокардии люди часто вообще не воспринимают как боль. Например, инженер N считал свои ощущения заложенностью от простуды. Кто-то жалуется на проблемы с позвоночником или пищеварение.

Чаще всего ощущения при стенокардии локализуются в центре груди, за грудиной. Это может быть тяжесть или сдавление, переполнение, жжение или тупая боль.

Но бывает, что ощущение затрагивает верхнюю часть живота и больше напоминает пищеварительный дискомфорт.



Может возникать боль или странные ощущения в нижней челюсти, шее, спине, в плече или руке с одной или обеих сторон. И все это в дополнение к дискомфорту в груди или, вовсе, самостоятельно.



Человек может жаловаться на нехватку воздуха, головокружение или слабость.

Слишком много вариантов, как бы тут не запутаться, скажете вы?

На самом деле, при всем обилии форм, стенокардия обычно проявляется у каждого пациента лишь одним способом. К тому же, достаточно четко прослеживается связь приступа с предшествующей физической или эмоциональной нагрузкой. Но это знание приходит с опытом.

Все намного сложнее, когда человек сталкивается с проблемой в первый раз.

Если что-то похожее происходит с вами или вашими близкими, знайте: приступ стенокардии

● может возникать когда работа сердца становится более интенсивной - обычно при физической активности. Помимо физических нагрузок провоцирующими факторами может быть стресс, воздействие очень низких или очень высоких температур, переедание и курение.

● обычно бывает однотипным - то есть, одинаковый по форме и степени проявления дискомфорт возникает в ответ на один и тот же уровень нагрузки.

● достаточно быстро проходит при прекращении нагрузки или приеме нитроглицерина и его аналогов (как правило, в пределах 5 минут).

Относитесь внимательно к себе и своим близким!

Стенокардия - один из тех случаев, когда своевременное лечение может облегчить вам жизнь сейчас и предотвратить большие неприятности в будущем.

Инфаркт миокарда - одна из тех проблем, бороться с которыми однозначно лучше еще ДО их поступления.опубликовано econet

Автор Ольга Соколова, кардилог

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