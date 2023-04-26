Токсоплазмоз: ЧТО делать

Можно ли вылечить токсоплазмоз антибиотиками? Возможно, существуют какие-то другие средства для лечения этой болезни?..
Можно ли вылечить токсоплазмоз антибиотиками? Возможно, существуют какие-то другие средства для лечения этой болезни?
Комментирует директор клуба «Здоров-е» врач, фитотерапевт Борис Скачко.
Токсоплазмоз — это дефект иммунитета, вызванный внутриклеточной инфекцией, переносчиком которой является сырая и вяленая рыба, коты и т.п.
Поскольку с токсоплазмой мы встречаемся очень часто в повседневной жизни, нужно просто постоянно поддерживать иммунитет.
В частности, девочкам, будущим матерям, чтобы предотвратить заболевание токсоплазмозом во время беременности и выработать у них иммунитет к этой инфекции, в подростковом возрасте желательно хотя бы в течение 2—3 месяцев контактировать с кошкой, которая, возможно, есть дома или у соседей, или у бабушки.
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Конечно, это не касается людей с хроническими заболеваниями или с обострением болезни. Ведь если уже есть в организме очаг инфекции и организм с ней не справляется, то дополнительная нагрузка на иммунитет вызовет лишь ухудшение состояния.
В период обострения токсоплазмоза, когда повышается температура тела до 38—39 градусов, можно применять приписанные врачом антибиотики, подавляющие инфекцию.
При хроническом течении болезни ни в коем случае нельзя стимулировать иммунитет, так как наличие хронической инфекции в организме свидетельствует о том, что защитные свойства организма уже исчерпаны и нуждаются в срочной поддержке и пополнении.
С этой целью полезно употреблять, например, отвар овса, улучшающий пищеварение, обменные процессы и т.п.:
В течение дня пить отвар небольшими порциями, а сухофрукты съесть.
Это усилит пищеварение, почистит печень и почки, поспособствует распространению в организме полезных веществ и повышению иммунных качеств человека.
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Если во время терапии отваром овса будет наблюдаться обострение болезни, это значит, что иммунитет повышается и начинает бороться с инфекцией, тогда применение антибиотиков будет уместным.
Рекомендую также, особенно детям, принимать глистогонные препараты. Это может быть масло из тыквенных семян.
Масло выгонит паразитов и почки с печенью почистит.
Можно также употреблять по чайной ложке измельченные в порошок сухие или свежие листья подорожника с медом (1:1).
Синтетические средства не советую во избежание увеличения интоксикации организма. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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