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Мышечные судороги: что делать 

Источник: steptohealth.ru 17 марта 2024 6226
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Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее.

Мышечные судороги: что делать 

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Спазмы могут вызывать довольно сильную боль. 

Как предотвратить мышечные судороги 

Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее: 

1. Магний 

Говоря о здоровье мышц, нельзя не упомянуть магний, элемент, который, к сожалению, присутствует в употребляемых нами продуктах в очень небольшом количестве. Дело в том, что овощи и фрукты, содержащие его, не входят в обычный рацион большинства людей. К тому же, качество продуктов растительного происхождения, которые продаются в магазинах и на рынках, довольно часто оставляет желать лучшего. 

Мы можем употреблять хлорид или цитрат магния в качестве пищевой добавки, а также продукты, в которых содержится этот элемент: 

  • Овощи, представляющие собой листья зеленого цвета (салат-латук, брюссельская капуста, шпинат, петрушка и т.д.) 
  • Какао 
  • Сухофрукты 
  • Горох 
  • Авокадо 
  • Цельный рис 
  • Бананы 

2. Калий 

Калий — это второй по важности элемент, необходимый для нормальной работы мышц. Этот элемент должен находиться в равновесии с натрием, таким образом, если вы употребляете слишком много продуктов, содержащих натрий, в организме наблюдается нехватка калия. 

Какие продукты содержат калий:

  • Помидоры 
  • Бананы 
  • Ростки пшеницы 
  • Сухофрукты 
  • Картофель 
  • Ревень
  • Дыня 

3. Натуральные пищевые добавки 

Настойка из калины. Настойка из этого растения является натуральным средством для борьбы со спазмами. Одну чайную ложку настойки следует развести в стакане воды. Принимайте средство до трех раз в день. 

Иглица колючая. Средства на основе этого растения улучшают циркуляцию крови в организме, что помогает справиться со спазмами. Принимайте 7-11 мг экстракта иглицы колючей в день. 

Розмарин. Это растение также способствует улучшению циркуляции крови, и, следовательно, может помочь в борьбе с мышечными судорогами. 

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Мышечные судороги: что делать 

4. Холодный душ для ног 
Гидротерапия или терапия, основанная на воздействии водой различных температур, может быть очень полезной для улучшения циркуляции крови. В том случае, если вы страдаете от мышечных спазмов, используйте холодный душ для ног, проделайте следующие манипуляции: 

  • Провести струей воды по внешней части правой ноги снизу вверх.
  • Провести струей воды по внутренней части правой ноги сверху вниз.
  • Провести струей воды по внешней части левой ноги снизу вверх.
  • Когда вы достигнете колена, на несколько секунд переведите струю воды на правое колено и вернитесь к левому колену, чтобы продолжить движение вниз. 

Наконец, вам может помочь массаж в зонах, где обычно происходят судороги. Лучше, если массаж будет делать врач-физиотерапевт или остеопат. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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