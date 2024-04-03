Берегите простату смолоду: Как распознать начало заболевания

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое чаще всего поражает мужчин репродуктивного возраста, нередко вызывая множество болезней. Как распознать начало заболевания и предотвратить осложнения?

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое чаще всего поражает мужчин репродуктивного возраста, нередко вызывая множество болезней.

Как распознать начало заболевания и предотвратить осложнения?

БОЛЬ - СИГНАЛ О ПОМОЩИ

- Да, простатитом болеют молодые люди в возрасте 25-50 лет, - рассказывает Николай Иванович Бойко, - когда предстательная железа работает активно, секреция функционирует на полную силу. Обычно болезнь развивается незаметно, приобретая хронический характер, и если своевременно не обратиться к врачу, может значительно усложниться.

Именно боль в области половых органов, промежности, отдающую в яички, в половой член, в бедра, позвонки, профессор Николай Бойко называет одной из главных признаков простатита. Боль может быть постоянной тянущей, а бывает внезапной и острой. Может появиться чувство дискомфорта в половых органах. Еще один признак болезни – дизурические явления: внезапная потребность в мочеиспускании, которую нельзя сдержать, или моча выходит малыми порциями, появляются частые позывы к испражнению.

При мочеиспускании появляются боль, рези. Симптом, который вместе с тем является и осложнением простатита, - это преждевременное семяизвержение, значительное сокращение продолжительности полового акта и т.п. Это своей очередью приводит к нарушению психоэмоционального состояния, мужчина избегает интимных отношений, так как боится, что у него «ничего не выйдет», что у него «не все обстоит благополучно с половой сферой». У мужчин, больных простатитом, также наблюдается нарушение спермограммы, развития сперматозоидов (они теряют скорость, не достигают яйцеклетки и не оплодотворяют ее) - все это грозит бесплодием.

СТРЕСС ПРОХОДИТ - СПАЗМ НЕ ОТПУСКАЕТ

Спровоцировать простатит могут переохлаждения, простуда, заражение инфекцией от партнера во время полового акта, инфекция мочевыводящих путей, пиелонефрит и мочекаменная болезнь.

Простатит нередко возникает у мужчин, имеющих привычку, иногда из-за обстоятельств, например на работе, сдерживать мочеиспускание, что приводит к накоплению и застою мочи, к возникновению воспалительных процессов мочеполовой сферы.

Кроме того, вызвать воспаление предстательной железы может и нерегулярное занятие физическими упражнениями, неполноценная половая жизнь, что также приводит к застою спермы и, соответственно, к разным воспалениям половой сферы.

Не последнее место среди причин заболевания принадлежит несоблюдению личной гигиены, что приводит к накоплению грязи под крайней плотью.

Поэтому обязательно сызмала, нужно проводить в этом направлении профилактическую работу с мальчиками.

В некоторых странах, и в США в частности, по словам андролога, мальчикам практикуют обрезание крайней плоти, во избежание скопления инфекция. Но, это не решает проблему, прежде всего внимание нужно обратить на соблюдение личной гигиены.

Кроме того, существует гипотеза, согласно которой повышение тонуса симпатичной нервной системы, что происходит и во время стресса, приводит к повышению давления мочи в уретре. Это приводит к забрасыванию мочи, ее компонентов, возможно, бактерий к протокам желез простаты, вызывая асептическое или бактериальное воспаления.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАСТОЯ МОЧИ, ЕШЬТЕ СЕМЕЧКИ И ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПИВА

Чтобы сохранить предстательную железу здоровой, по словам профессора Николая Бойко, нужно совсем немного. Например, он советует взять в привычку занятие физкультурой (хотя бы на уровне школьной утренней зарядки), закаляться, вместе с тем не замерзать. И обязательно придерживаться личной гигиены. Не допускать застоя мочи и спермы, при этом вести разборчивую половую жизнь, во избежание возможного инфицирования от партнера.

Кроме того, профессор советует обратить внимание на питание, конечно, больше употреблять овощей и фруктов, обязательно ввести в рацион грецкие орехи, чеснок, лук, пчелиную пыльцу с медом, семечки тыквы. Не следует увлекаться спиртными напитками, особенно слабоалкогольными. Очень вредит почкам и предстательной железе пиво, от которого нужно если не отказаться совсем, то хотя бы свети употребление к минимуму. Также доктор советует всем мужчинам брать пример с женщин и так, как те посещают гинеколога, регулярно раз в полгода обращаться к урологу, андрологу или сексопатологу, чтобы не было слишком поздно.

На тот случай, если начала беспокоить боль и появился дискомфорт в области предстательной железы, а к врачу в ближайшее время не попасть, есть несколько советов, которыми можно воспользоваться на первых порах.

Уменьшить боль помогут теплые ванны с температурой воды до 40 градусов, хорошо добавить настой ромашки, раствор марганцовки (чтобы вода приобрела бледно-розовый цвет), соду. Если в сельской местности ванны нет, можно воспользоваться глубоким тазиком или миской - главное, чтобы можно было сесть в емкость так, чтобы вода покрыла низ живота.

При переохлаждении полезно выгревать область предстательной железы, прикладывая сухое тепло.

В аптечной сети можно приобрести фитопрепарат от простатита на основе осины, золотарника и крапивы.

Можно воспользоваться ректальными свечками с ромашкой, хороший эффект дает применение специальных свечек с экстрактом предстательной железы большого рогатого скота.

Но обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что в предстательной железе нет инфекции, и не допустить абсцесса.

Обычно острый простатит требует и радикальных средств лечения. Здесь уже не обойтись ванночками или компрессами, подтягивается более «мощная артиллерия»: антибиотикотерапия, иногда неизбежно хирургическое вмешательство.опубликовано econet

с профессором Николаем Бойко беседовала Любовь Полевая- Саханда

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