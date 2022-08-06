Молодая шея: 6 простых секретов, чтобы избавиться от морщин

Для того, чтобы как можно дольше сохранить упругую кожу шеи без морщин, необходимо сочетать различные методы, среди них массаж, отшелушивание и гидратация.

Обычно мы уделяем все наше внимание коже лица, а шея и декольте остаются в стороне. Однако, эти области требуют не меньшего внимания, если мы хотим сохранить молодость как можно дольше.

Ведь эти области, наряду руками, чаще всего выдают наш истинный возраст, поскольку кожа шеи, декольте и рук наиболее подвержена процессам старения, а из-за недостаточного ухода положение со временем лишь усугубляется.

6 советов, которые позволят вам надолго сохранить молодую, красивую и крепкую шею

Далее мы поделимся с вами 6 советами, которые позволят вам надолго сохранить молодую, красивую и крепкую шею.

Это простые шаги, которым вы можете без труда следовать ежедневно.

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1. Витамин E — ваш главный помощник

Если и есть витамин, который может подарить вам вечную молодость, это витамин Е.

Это лучшее из того, что может быть использовано для ухода за красотой кожи, так как этот витамин помогает нам справляться со старением, «замедляя» его. Это питательное вещество защищает нас от свободных радикалов и обеспечивает эластичность эпидермиса.

Итак, обязательно включите в свой рацион продукты, содержащие витамин E. Кроме того, вы можете купить готовые кремы, где этот компонент уже включен.

2. Массаж льдом

Это средство можно применять до 3 раз в неделю. Оно состоит в применении льда на кожу лица.

Вам нужно будет положить 3 кубика льда в ткань и массировать кожу шеи в течение 10 минут.

С помощью этого простого действия вы сможете активировать кровообращение, уменьшить возможные воспаления и получить тонизированную кожу, более крепкую и здоровую.

3. Ежедневный массаж

Выполнение ежедневных массажей также поможет вам дольше сохранить упругость кожи. Точно так же, как вы делаете упражнения для других частей тела, делайте то же самое для своей шеи.

Лучше всего делать это вечером, перед сном : нанесите увлажняющий крем на шею.

Делайте это круговыми массажными движениями снизу вверх, от ключицы к подбородку.

Важно, чтобы вы всегда придерживались этого направления: таким образом, вы активизируете кровообращение.

4. Медовая маска

Мед — это продукт, обладающий глубокими увлажняющими свойствами, которыми просто грех не воспользоваться.

Поэтому нанесите мед в качестве маски на всю поверхность шеи.

Оставьте его действовать на 20 минут и смойте холодной водой.

Таким образом, вы сможете воспользоваться всеми увлажняющими свойствами, которыми обладает мед, и бороться с потерей упругости кожи, которая происходит с течением времени.

5. Ваша шея тоже нуждается в пилинге

Точно так же, как вы это делаете с кожей лица, не забывайте, что вам также нужно отшелушивать кожу шеи. Это помогает удалить мертвые клетки и активизировать кровообращение.

Кроме того, вы сможете более глубоко очистить кожу и улучшить оксигенацию эпидермиса в этой области.

Для этого вам поможет следующий домашний скраб

Ингредиенты:

сок 1 лимона

1 помидор

5 столовых ложек овсяной муки (50 г)

Приготовление и использование:

Во-первых, выжмите лимонный сок и раздавите помидор в пюре.

В миску добавьте овсянку вместе с лимонным соком и томатным пюре.

Хорошо смешайте эти три ингредиента, пока не получите однородную пасту.

Затем нанесите эту смесь на шею и дайте ей подействовать около 15 минут.

Когда это время пройдет, ополосните шею большим количеством прохладной воды.

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6. Делайте маски

В вашем ритуале красоты, помимо эксфолиации, обязательно должны присутствовать маски.

Вы можете самостоятельно приготовить эту простую и эффективную домашнюю маску, которая сделает вашу шею более твердой, тонизированной и красивой. Вам нужно использовать ее всего один раз в неделю.

Ингредиенты:

1 зрелый банан

1 яичный белок

1 чайная ложка меда (7,5 г)

Приготовление и использование:

Эту маску довольно просто приготовить, это займет всего несколько минут.

Первое, что вам нужно сделать — это при помощи блендера сделать пюре из спелого банана, яичного белка и меда.

Это пюре нанесите на чистую шею и дайте ему подействовать в течение 15 минут.

По истечении этого времени ополосните шею большим количеством воды. Вы увидите результаты после первого же применения.

Как вы можете видеть, есть простые процедуры, которые помогут нам дольше сохранить молодость кожи и даже обернуть время вспять. Все что вам нужно, это применить на практике наши советы.опубликовано econet.ru

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