Лечебные упражнения профессора Сителя для почек

Заболевание почек характеризуются повышенной утомляемостью, заторможенностью, общим чувством тяжести, отеками на руках, ногах, лице, туловище

Почки расположены в поясничной области на уровне XII грудного и I поясничного позвонков. Почка у человека среднего телосложения имеет 12 см в длину и 7 см в ширину. Почки, как пчелиные соты, находятся в околопочечном жире и поддерживаются с внутренней стороны входящими в них кровеносными сосудами и нервами. Левая почка часто длиннее правой, а правая расположена несколько ниже левой.

Лечебные движения при болезнях почек

Клиническая картина заболевания характеризуется повышенной утомляемостью, заторможенностью, общим чувством тяжести, отеками на руках, ногах, лице, туловище.

Более отчетливо проявляются клинические симптомы при почечной колике, когда в результате разных причин у людей появляются камни в почках. Клинические проявления всегда локализуются на стороне пораженной почки, боль чаще иррадиирует в грудные сегменты IX–XII позвонков. Отмечаются покраснения сбоку на лице, болевые зоны и точки на плечах со стороны пораженной почки. У мужчин со стороны пораженной почки часто бывает чувство сильного давления в яичке на этой же стороне.

Спонтанная боль может возникать в пояснице и иррадиировать в паховую область, имитируя заболевание позвоночника, но может отсутствовать или быть нечетко локализованной. В большинстве случаев возникают искривление позвоночника (сколиоз) в сторону отсутствия боли и нарушения функций кишечника. При заболеваниях позвоночника, когда поражаются двигательные сегменты IX–XII грудных позвонков, может наблюдаться типичная клиническая картина почечной колики. Иногда присоединяются расстройства мочеиспускания.

Лечебные позы-движения при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища (болезнях почек)

Поза-движение № 1

Лечебное движение выполнять в положении лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, под голову подложить маленькую подушечку. На фазе глубокого выдоха поместить четыре пальца обеих кистей на два пальца ниже уровня пупка по среднебоковым линиям туловища и погрузить их глубоко до уровня уплотнения тканей. Почувствовав под пальцами плотную ткань (нижние края почек), кистями обеих рук сдвигать плотную ткань (почки) вверх. Лечебное движение повторить 3–6 раз с каждой стороны (рис. 1).

Рис. 1. Поза-движение при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища

Рис.2. Поза-движение при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища

Поза-движение № 2

Лечебное движение выполнять в положении лежа на спине. Четырьмя пальцами одной кисти на фазе выдоха нащупать плотную ткань почки в забрюшинном пространстве по среднебоковой линии на два пальца ниже уровня пупка, сместить почку вверх, к середине и вглубь.

Кистью другой руки фиксировать нижнюю часть реберной дуги на стороне лечения, несколько надавливая на нее вглубь. Затем сместить руки навстречу друг другу, создавая дополнительное преднапряжение в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Во время выдоха усиливать преднапряжение органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Перед очередным вдохом сделать резкий толчок обеими кистями навстречу друг другу и вглубь с быстрым отпусканием рук от фиксированной зоны, как бы «встряхивая» и освобождая фиксированную плотную ткань (почку) в забрюшинном пространстве. Лечебное движение повторить по 3–6 раз с каждой стороны. опубликовано econet

Автор: Анатолий Ситель, из книги «Лечебные позы-движения А.Б. Сителя»

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