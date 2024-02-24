Упражнения при болезнях шейного отдела позвоночника

Лечение болезней средствами традиционной китайской медицины. Эти процедуры рекомендованы для людей среднего и пожилого возраста, страдающих заболеваниями шейного отдела позвоночника. Те же, кто не имеет подобных заболеваний, может применять эти методы в профилактических целях.

Среди людей среднего и пожилого возраста достаточно широко распространены заболевания шейного отдела позвоночника. Те, у кого болезнь не столь серьёзна, страдают от боли и неподвижности головы, шеи, плеч, предплечий или кистей, а в серьёзных случаях возможны атрофия мышц, паралич.

В числе внешних факторов, вызывающих болезни шейного отдела позвоночника, можно отметить ветер, холод, сырость или возбудителей болезней, что вызывает стагнацию ци (жизненной энергии) и крови. Внутренние факторы, способствующие этому, включают в себя постепенное ослабление работы печени и почек, сопровождаемое ухудшением состояния мышц и костей.

Лечение болезней шейного отдела позвоночника средствами традиционной китайской медицины включает в себя, помимо внутреннего и местного применения лекарственных препаратов, терапевтическое надавливание, самомассаж и лечебную гимнастику, помогающие расширить пространство между позвонками, увеличить подвижность в шейном отделе позвоночника, уменьшить давление на нервные окончания и таким образом снять напряжение и спазм мышц, улучшить циркуляцию крови и обмен веществ в костях, эластичность связок мышц, имеющих отношение к шейному отделу позвоночника.

Нижеприведённые лечебные процедуры рекомендованы для людей среднего и пожилого возраста, страдающих заболеваниями шейного отдела позвоночника. Те же, кто не имеет подобных заболеваний, может применять эти методы в профилактических целях.

Терапевтическое надавливание при воспалении, неподвижности и болях в руках

1. Надавите большим пальцем на точку хэ-гу с больной стороны 30 секунд (рис. 9–4).

2. Надавите большим и средним пальцами на точку ян-чи с больной стороны 30 секунд (рис. 9–5).

3. Стучите и тыкайте большим пальцем в точку цюй-чи на больной стороне 30 секунд (рис. 9–6).

4. Стучите и тыкайте указательным и средним пальцами в точку шао-хай на больной стороне 30 секунд (рис. 9–7).

5. Медленно надавливайте большим и средним пальцами на точку цюэ-пэнь с больной стороны 1 минуту (рис. 9–8).

6. Надавливайте указательным, средним и безымянным пальцами на точку цзянь-цзин с больной стороны в течение 1 минуты (рис. 9–9).

7. Стучите и тыкайте указательным и средним пальцами в точку фэн-чи на больной стороне 1 минуту (рис. 9-10).

8. Надавите средним пальцем на точку вань-гу с больной стороны 1 минуту (рис. 9-11).

Самомассаж шеи:

1. Сперва мягко помассируйте указательным, средним, безымянным пальцами и мизинцем мышцы с больной стороны шеи сверху вниз, после чего обеими руками помассируйте мышцы с обеих сторон шеи 1–2 минуты.

2. Медленно тыкайте указательным, средним и безымянным пальцами здоровой стороны, мышцы с больной стороны к средней линии шеи на протяжении 2 минут, а затем проделайте то же самое на мышцах здоровой стороны такими же пальцами другой руки, но на протяжении 1 минуты.

3. Скрестите пальцы рук за шеей, и основаниями ладоней захватывайте и оттягивайте мышцы шейного отдела в течение 1 минуты.

4. Захватывайте и месите руку больной стороны от плеча до кисти всеми пальцами здоровой руки снова и снова на протяжение 2 минут.

Лечебная гимнастика для шеи:

Исходное положение - встаньте ровно, стопы ног естественно расположены на ширине плеч, руки на поясе. Пожилые и физически ослабленные люди могут принять сидячее положение.

Упражнение 1.

Медленно согните шею вперёд – до касания подбородком груди – и назад. Повторяйте 1–2 минуты.

Упражнение 2.

Медленно и неоднократно поворачивайте голову сперва в здоровую сторону, а потом в больную (словно смотрите то налево, то направо). Выполнять 1–2 минуты.

Упражнение 3.

Согните шею сперва в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте так 1–2 минуты.

Упражнение 4.

Медленно поверните голову сперва в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте 1–2 минуты.

Упражнение 5.

Медленно поверните голову наискось вперёд и вниз в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1 минуту (словно оглядываетесь вокруг в поисках чего-то).

Упражнение 6.

Медленно поверните голову наискось назад и вниз в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1 минуту.

Упражнение 7.

Медленно поверните голову наискось вперёд и вверх в здоровую сторону, а потом в больную.

Повторяйте упражнение 1–2 минуты (словно смотрите на далёкие высокие горы).

Упражнение 8.

Медленно поверните голову наискось назад и вверх в здоровую сторону, а потом в больную. Повторяйте упражнение 1–2 минуты.

На что следует обратить внимание:

Прилагайте усилия нежно, выполняя упражнения терпеливо и размеренно. Избегайте применения слишком большого усилия.

Время для занятий и количество повторений следует подбирать индивидуально. В качестве общего замечания подчеркнем, что серьёзно больным людям следует делать занятия короткими, увеличивая количество упражнений и повторений по мере восстановления.

Упражнения выполняйте старательно и настойчиво.

Упражнения противопоказаны тем, у кого переломы костей шейного отдела, смещения, туберкулёз или костная гиперплазия шейных позвонков, сильно пережимающая спинной мозг и позвоночную артерию, а также тяжёлая форма гипертонии.

На что следует обратить внимание страдающим заболеваниями шейного отдела позвоночника :

Не следует слишком долго писать или читать.

Подушка для сна должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой.

Держите шею в тепле, избегайте ветра, холода и сырости.

Не поворачивайте голову слишком сильно.

Не взваливайте тяжесть на плечи.

Будьте внимательны при ходьбе, чтобы избежать травм от возможных падений.опубликовано econet

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