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Секреты стопы: диагностика по Гринбергу

Источник: epochtimes.ru 17 апреля 2024 6516
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Стопа содержит в себе много информации о человеке, о его реакциях и действиях в реальной жизни. По системе Гринберга можно увидеть через стопу способности и особенности поведения человека. Различные части стопы свидетельствуют о существовании потенциальных и существующих качеств человека.

Секреты стопы: диагностика по Гринбергу

Стопа содержит в себе много информации о человеке, о его реакциях и действиях в реальной жизни. По системе Гринберга можно увидеть через стопу способности и особенности поведения человека. 

Диагностика по Гринбергу

Различные части стопы свидетельствуют о существовании потенциальных и существующих качеств человека.

Стопу можно условно разделить на четыре части, которые соотносятся с четырьмя элементами природы.

Пальцы ног соотносятся с элементом воздуха. Они могут рассказать о том, как человек мыслит, о том, как он получает и передает информацию, а также о собственном самовыражении.

Подушечка стопы, большая часть стопы, задействованная при ходьбе, обладает качествами элемента огня и говорит о том, насколько сильна воля человека и насколько способен он реализовать свой выбор в жизни.

Вогнутая часть стопы — элемент воды, характеризующий мир чувств. Эта часть стопы дает информацию о том, каким образом человек позволяет своим чувствам таким, как страх, злость, волнение, зависть, удрученность быть частью его жизни. Контролировать их или дать им естественный выход.

Пятка — олицетворяет элемент земли. Она способна дать информацию о том, насколько человек прислушивается к своим изначальным потребностям, необходимым для жизни: еда, интимная жизнь, экономическая стабильность.

Секреты стопы: диагностика по Гринбергу

В процессе работы по системе Гринберга человек познает, как можно сократить разрыв между потенциальными возможностями человека и их реализацией в повседневной жизни. Внимательное обследование стопы позволяет специалисту понять человека. Узнать чему ему стоит научиться, чтобы он смог реализовать себя как можно полнее и ощутить чувство удовлетворения в своей жизни.опубликовано econet

Автор: Боаз Хельфман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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стопа чувства здоровье диагностика

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