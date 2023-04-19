«Потягивание на четвереньках»: волшебное упражнение для мужского здоровья

Эффект от упражнения для повышения потенции: разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.
Разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.
Описание упражнения
Исходное положение на четвереньках. Обратите внимание, что для правильного выполнения упражнения необходимо , чтобы бедра упирались в пол строго под тазом, а руки – прямо напротив лица, ступни ног вытянуты на полу.
Сделайте неглубокий вдох, затем выдыхая, выполните плавное движение, смещая таз в сторону пяток до положения, когда вы ягодицами усядетесь на свои пятки, при этом, очень важно не сгибать руки, они остаются прямыми на всей траектории движения корпуса.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Не меняя положения, почувствуйте, как растягиваются позвонки и тянутся суставы рук и ног. Очень плавно можете усилить ощущение потягивания и также мягко ослабьте его.
Исходное положение
Конечное положение : ягодицы находятся полностью на пятках, прямые руки вытянуты вперед и лежат ладонями на полу.
Конечное положение
После этого вернитесь в исходное положение и повторите движение 2-3 раза.
По мере роста подготовки и улучшения контроля за своим телом количество повторений увеличивайте до 10 раз.
Важные моменты при выполнении упражнения
Вдох и выдох выполняется плавно без напряжения, смещение корпуса выполняется без резких движений, в медленном темпе на всей траектории, избегайте задержек дыхания.
Эффект упражнения
Разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий