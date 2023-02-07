6 ЛУЧШИХ оздоровительных упражнений восточной медицины

Это упражнение в оздоровительных программах восточной медицины называют "Хранитель душевной удовлетворенности".

Движение – залог здоровья. Поэтому хотим привести здесь несколько упражнений из восточной медицины, которые в сочетании с самомассажем способны эффективно воздействовать на ваш организм.

6 общеоздоровительных упражнений

Упражнение № 1. "Медленные повороты головы (успокоение)"

Лягте на коврик, стараясь максимально выпрямиться и растянуть позвоночник.

Дышать во время упражнения следует носом. Просто полежите какое-то время, вслушиваясь в то, что происходит с вашим организмом. Затем сосредоточьте внимание на лбу и висках.

Закройте глаза.

А теперь начинайте поворачивать голову: слева направо, затем наоборот.

Чувствуете нежный массаж затылка?

Представьте, что кто-то держит вашу голову в руках и осторожно ее покачивает.

Такое упражнение в оздоровительных программах восточной медицины называют "Хранитель душевной удовлетворенности".

Оно поддерживает работу мозга, успокаивает мысли и настраивает на позитивный лад.

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Упражнение № 2. "Легкие покачивания головы и ног"

Лягте на спину, дайте время вашему телу успокоиться, а дыханию выровняться.

Теперь согните ноги в коленях, после чего начинайте медленно двигать ногами вправо, а головой – влево, затем вернитесь в исходное положение, после чего ноги – влево, голову – вправо.

Темп упражнения определяется глубиной дыхания.

На выдохе ноги и голова "идут" в сторону, на вдохе возвращаются в исходное положение.

Упражнение отлично массирует грудную клетку, желудок, селезенку, поджелудочную железу, печень и желчный пузырь.

Упражнение № 3. "Интенсивное вращение головой и ногами"

Это упражнение всего лишь вариация предыдущего.

Лягте на спину, дайте время вашему телу успокоиться, а дыханию выровняться.

Разведите руки в стороны, согните в локтях и поднимите над головой.

Сожмите руки в кулаки, словно держитесь за невидимые поручни.

Теперь согните ноги в коленях и приподнимите.

На выдохе медленно поверните ноги вправо, а голову – влево.

Сделав глубокий вдох, верните ноги в исходное положение.

На следующем выдохе движение идет в противоположную сторону.

Повторяйте упражнение в течение нескольких минут.

Упражнение № 4. "Подтягиваем ноги на себя (активизация организма)"

Лягте на пол. Обхватите руками сначала левую ногу и потяните ее на себя. Затем обхватите руками правую ногу и потяните на себя. Старайтесь при этом не напрягать мускулы рук и шеи.

На выдохе лягте ровно и расслабьтесь. Проделайте упражнение пять – десять раз подряд.

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Упражнение № 5. "Пустая лодка"

Сядьте на коврик, чуть приподняв ступни от пола. Руками обхватите ноги под коленями. Закройте глаза и начинайте раскачиваться из стороны в сторону.

Спустя какое-то время возникает ощущение, что вы находитесь в лодке на глади озера. Да нет, это ваше тело подобно пустой лодке, нежно покачиваемой волнами.

Во время упражнения расслабляются лицевые мускулы, мускулы шеи, плечевого комплекса, спины, груди, живота и ног.опубликовано econet

Упражнение № 6. "Кресло-качалка"

Исходное положение точно такое же, как в предыдущем упражнении. Начинайте слегка раскачиваться – только на этот раз вперед-назад, вперед-назад.

Во время упражнения отлично расслабляются спина, плечи, затылок.

"Суджок: исцеляющий самомассаж. Основные приемы", Лой-Со

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