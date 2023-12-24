Как правильно соблюдать режим дня при неблагоприятных погодных условиях

Даже выраженные метеотропные реакции можно успешно скорректировать, если составить правильный режим дня...

Даже выраженные метеотропные реакции можно успешно скорректировать, если составить правильный режим дня.

Осенью, зимой и весной обязательно открывайте на ночь окно или форточку. Не бойтесь замерзнуть – при необходимости, наденьте пижаму. Постоянное поступление в комнату свежего воздуха благотворно повлияет на состояние вашего здоровья и самочувствие. Перед сном встаньте у окна и глубоко дышите в течение 3–5 минут.

Зависимость от погоды: как преодолеть?

Ваш завтрак должен быть легким, полноценным с точки зрения питательности и хорошо усваиваемым.

Смешайте сливочное масло с мелко нарезанной свежей зеленью , намажьте его на ржаной или отрубной хлеб.

Очень полезным будет натуральный йогурт , а также творог средней жирности .

Завершите трапезу свежими фруктами и чашкой зеленого чая. По назначению врача можно пить вместо чая отвары целебных трав.

Через полчаса после завтрака выполните утреннюю гимнастику. Начните с несложных упражнений, которые не вызовут у вас утомления. Не стремитесь к спортивным достижениям – сделайте разминку, чтобы улучшить питание всех мышц и органов, активизировать работу нервной системы.

Если вам предстоят важная встреча либо тяжелый рабочий день, а в прогнозе погоды указаны серьезные климатические изменения или же магнитная буря, постарайтесь не переутомляться. Сосредоточьтесь на основной цели, отложите второстепенные дела. Стресс может усугубить метеопатические реакции.

По назначению врача в неблагоприятные дни можно принимать натуральные адаптогены – экстракт лимонника китайского, настойки женьшеня и элеутерококка, а также витамин Е. Точную дозировку должен подобрать специалист.

Ешьте фрукты и овощи, богатые калием (изюм, курагу, абрикосы, бананы, запеченный в фольге картофель) для поддержания работы сердца.

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При резком повышении атмосферного давления уменьшите физические нагрузки, выполните сокращенный комплекс утренних упражнений.

Если вы ощущаете головокружение, не стремитесь сразу же встать с постели, услышав звонок будильника. Полежите в течение нескольких минут, затем приподнимитесь, сядьте и только после этого встаньте.

В течение дня можно несколько раз принять настойку пустырника, валерианы или боярышника (по назначению врача), чтобы поддержать организм.

Болезненные ощущения в мышцах (обычно боль появляется в области плеч и шеи) нетрудно устранить с помощью массажа. Вы можете делать самомассаж плечевого пояса или попросить об этом кого-либо.

Разминайте сначала заднюю поверхность шеи, затем плечи и верхнюю часть спины. Таким образом можно улучшить кровообращение и снять спазм.опубликовано econet

Автор: Дубровская С. В., "Метеочувствительность и здоровье"

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