ДИАРЕЯ: Что нужно и чего НЕ нужно есть

Следуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь...

В то время как неудобные симптомы диареи, включая вздутие, спазмы в животе, жидкий или водянистый стул, а также частые позывы к опорожнению кишечника, как правило, кратковременны, ваше питание играет важную роль в скорейшем выздоровления от этой болезни.

Рекомендации по питанию, которые помогут остановить диарею

Следуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь:

• Пейте много жидкости. Когда у вас диарея, то самая большая опасность — это обезвоживание, или потеря жидкости и основных электролитов. Чтобы избежать этого потенциально серьезного состояния, предлагаем лучшие варианты питья при диарее:

Кокосовая вода

Богатый минералами костный бульон

Чистая вода

Обычные врачи рекомендуют, как правило, спортивные напитки для борьбы с обезвоживанием, но в этих напитках зачастую содержится вредный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и искусственные подсластители, которые могут усугубить диарею.

• Ешьте понемногу, но часто. Плотные блюда после диареи увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и желудку сложнее восстанавливаться для надлежащего переваривания пищи.

• Будьте осторожны с тем, что вы едите или пьете. Приведенная ниже схема питания поможет вам понять, как еда и напитки могут повлиять на ваше состояние:

Полезно Вредно Продукты с высоким содержанием белка, такие, как мясо выпасных коров, органические яйца кур на свободном выгуле, индейка и хорошо приготовленные яйца — чтобы справиться с усталостью. Газированные, алкогольные, искусственно подслащенные напитки, а также напитки с кофеином, поскольку они могут раздражать пищеварительный тракт и ускорять потерю жидкости и электролитов. Органические овощи, но избегайте тех, которые могут вызвать избыточное газообразование — фасоль, капуста, брокколи и цветная капуста. Можете готовить супы со спаржей, морковью, сельдереем, грибами, свеклой или помидорами. Жирное, жирные и жареные пищевые продукты могут усугубить симптомы. Богатые пектином продукты, такие как яблочное пюре, йогурт и бананы. Пектин — это водорастворимая клетчатка, которая поможет уменьшить диарею. Пищевые продукты с нерастворимыми волокнами, орехи, цельное зерно и отруби являются стимуляторами желудочно-кишечного тракта. Молоко и молочные продукты, такие как сливочное масло, мороженое и сыр, которые трудно переваривать. Даже если вы обычно переносите молочные продукты, то при диарее у вас может развиться чувствительность к ним. Сорбитол и другие искусственные подсластители, потому что они обычно оказывают слабительный эффект. Продукты, приготовление и хранение которых вызывает сомнение. Готовьте все продукты при внутренней температуре 70 градусов Цельсия, чтобы уничтожить способные вызвать диарею микробы, например, E. coli.

Что есть после диареи

Когда прекратится диарея, ваша задача — обеспечить организм питательными веществами, которые помогут улучшить восстановление.

Это можно сделать, добавив в рацион такие полезные продукты:

• Пробиотики

Они, как известно, способствуют здоровому пищеварению, а еще — помогают восполнить полезные бактерии в кишечнике, чтобы восстановить их оптимальный баланс. Молочная кислота в пробиотических продуктах, например, в ферментированных овощах, тоже помогает убивать вредные бактерии в животе.

Д-р Аллан Уокер, профессор педиатрии Гарвардской медицинской школы и исследователь в научно-исследовательском центре иммунологии и биологии в больнице штата Массачусетс в Бостоне, рекомендует использовать пробиотики, так как они способствуют лечению инфекционной диареи у маленьких детей, особенно заболевание, вызванное ротавирусной инфекцией.

• Продукты с умеренно выраженным вкусом

Как правило, в первые 24 часа после возникновения диареи рекомендуется употреблять простые продукты.

К ним относятся:

вареный картофель,

тосты,

крендели,

запеченая курица без кожи или жира.

«Лучше всего есть более плотные продукты с умеренно выраженным вкусом, включая овсянку, бананы, обыкновенный рис и яблочное пюре», – говорит д-р Петер Хиггинс, доцент кафедры гастроэнтерологии отделения внутренней медицины в системе здравоохранения Мичиганского университета.

Если у вас диарея, то осторожность в еде и питье поможет улучшить ваше самочувствие, но помните, что, когда состояние нормализуется, важно вводить обычные продукты постепенно, чтобы не перегружать пищеварительную систему.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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