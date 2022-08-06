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Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Источник: facebook.com 06 августа 2022 6676
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Наше тело работает как единый механизм. И в идеале движение во всем теле происходит во всех суставах распределенно и равномерно, с достаточной амплитудой, не вызывая компенсаций.

Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Многие уже знают, что подвижность голеностопа важна и занимаются растяжкой ахилла. Видите картинку, где мужчина растягивает себе ахилл? ВНИМАНИЕ: не надо так!

Как улучшить подвижность голеностопа правильно

Если делать это регулярно, не задумываясь о положении стопы, есть риск заработать серьезные проблемы со стопой! Например, подошвенный фасциит.

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КАК улучшать подвижность голеностопа правильно:

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ - подвижное сочленение большеберцовой, малоберцовой и таранной костей человека и его подвижность влияет на движение во всем теле. Одна из самых главных функций сустава движение стопы во время ходьбы, приседаний, подъема по лестнице, которое происходит в сагиттальной плоскости и называется тыльное сгибание и подошвенное сгибание.

ПОЧЕМУ ПЛОХО, КОГДА ГОЛЕНОСТОП ПЛОХО ДВИГАЕТСЯ?

Если тыльного сгибания в голеностопе недостаточно, это может повлечь недостаток разгибания в тазобедренном суставе в шаге и БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ!

Разная эластичность голеностопа правой и левой ноги может быть причиной «КРИВОГО ПРИСЕДАНИЯ». Или может УКОРАЧИВАТЬСЯ ШАГ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, и вы будете постоянно ходить асимметрично, что вызовет нарушение в работе тазобедренных суставов, таза, позвоночника, шее, плечевых суставах.

Жесткий голеностоп может являться причиной БОЛЕЙ В КОЛЕНЕ и разрывов коленных связок под нагрузкой.

Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

В Journal of Bodywork & Movement Therapies 2016 года было написано: «Снижение амплитуды тыльного сгибания в голеностопном суставе может потребовать чрезмерного внутреннего вращения бедренной кости, чтобы обеспечить дополнительную эверсию пяточной кости и, следовательно, тыльное сгибание средней части стопы как компенсацию».

Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Испытуемые, обладающие сниженным объемом тыльного сгибания голеностопного сустава, продемонстрировали повышенную активацию приводящих мышц по отношению к ягодичным (Mauntel et al 2013; Padua et al 2012). Если говорить простым языком, недостаток подвижности голеностопа может приводить различного рода компенсациям, например, к изменению формы ног типа «НОГИ ИКСОМ».

Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Наше тело работает как единый механизм. И в идеале движение во всем теле происходит во всех суставах распределенно и равномерно, с достаточной амплитудой, не вызывая компенсаций, которые возникают, когда где-то не хватает движения, что может выражаться в увеличении движения в других суставах.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЕЗДУМНО РАСТЯГИВАТЬ АХИЛЛ КАК НА КАРТИНКЕ?

Стопа в процессе ходьбы в норме должна выполнять ПРОНАЦИЮ и СУПИНАЦИЮ. Тыльное сгибание в голеностопном суставе происходит в обеих основных фазах походки:

1. Нога впереди и стопа в ПРОНАЦИИ 

2. Нога сзади и стопа в СУПИНАЦИИ

Таким образом мы должны тренировать функциональное тыльное сгибание и в пронации и в супинации!

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Формула выглядит так:

ТЫЛЬНОЕ СГИБАНИЕ в голеностопном + ПРОНАЦИЯ стопы
ТЫЛЬНОЕ СГИБАНИЕ в голеностопном + СУПИНАЦИЯ стопы

При ПРОНАЦИИ стопы таранная кость занимает положение, которое РАЗблокирует срединный поперечный сустав предплюсны, и стопа становится мягкой, подвижной, мобильной и готова адаптироваться под поверхность опоры.

Если мы будем растягивать ахилл как на картинке и стопа при этом будет в ПРОНАЦИИ, мы будем в первую очередь растягивать суставы эластичной разблокированной стопы, а не голеностопный сустав! А нам нужно улучшить движение между костями голени и таранной костью, т.к. именно они создают голеностопный сустав.

Значит в момент улучшения подвижности голеностопного сустава кости стопы должны быть СТАБИЛЬНЫ. А это происходит, когда стопа находится в СУПИНАЦИИ. Следовательно, улучшать подвижность именно голеностопного сустава надо в первую очередь при СУПИНИРОВАННОЙ СТОПЕ.

Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Согласно исследованиям, разница в значениях тыльного сгибания между супинированным и пронированным положением стопы составляет примерно 14 градусов. 

МАКСимальное тыльное сгибание наблюдается, когда стопа в ПРОНАЦИИ. 

МИНИмальное тыльное сгибание наблюдается, когда стопа в СУПИНАЦИИ.

Позиционирование стопы в слегка супинированном положении блокирует поперечный сустав предплюсны и предотвращает сам этот сустав от тыльного сгибания в процессе оценки объема движения в голеностопном суставе, а значит спасает его от «разбалтывания» и нестабильности.

ЧТО С ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Сравните подвижность голеностопа левой и правой ноги. Отработайте тыльное сгибание с ПРОНАЦИЕЙ и оцените. Отработайте тыльное сгибание с СУПИНАЦИЕЙ и оцените. Сравните результаты.опубликовано econet.ru

Автор Александр Семенов

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Источник: https://econet.by/

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спорт фитнес голеностоп растяжка ахилл

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