Как избавиться от головной боли, вызванной повышением внутричерепного давления без таблеток

Массаж и специальная гимнастика при внутричерепном давлении признаны эффективными способами лечения ВЧД.
Перед выполнении массажа сядьте на стул и обопритесь о его спинку. Примите удобную, комфортную позу.
Массаж головы
Надавливания следует выполнять подушечками пальцев. Болезненные ощущения, которые при этом могут возникать, свидетельствуют о том, что вы попали в нужную точку.
1. Обхватите левой ладонью шею спереди, сразу под нижней челюстью. Подушечкой большого пальца почувствуйте пульсацию сонной артерии. Сделайте вдох и прижмите артерию на 5 -10 секунд, затем, выдохнув, отпустите. Повторите три раза. Поменяйте руки: правой рукой надавливайте на симметричную точку.
2. Поместите ладони на верхнюю часть затылка. Проведите ими, медленно и с некоторым усилием, скользя вниз. Погладьте область шеи и ключиц. Выполняйте этот прием в течение 1-2 минут.
3. Поместите подушечки пальцев обеих рук на нижний край затылочной области и выполняйте круговые движения, надавливайте на точки основания черепа. Активно промассируйте всю зону от одного уха до другого, периодически поглаживая заднюю поверхность шеи сверху вниз. Выполняйте упражнение в течение 2-3 минут.
4. Поместите ладони на затылке и подушечками больших пальцев сильно надавливайте на все точки основания черепа (боль может быть сильной – это нормально). На каждую пару точек воздействуйте в течение 1-2 минут.
В заключение сеанса самомассажа повторите второй прием.
СРЕДИ ПРИЧИН, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОГУТ БЫТЬ:
травмы головы,
воспаление оболочек мозга,
разрыв участка мозговой артерии,
суженные сосуды,
опухоли,
врожденная гидроцефалия (водянка головного мозга),
выделение большого количества спинномозговой жидкости, нарушение ее циркуляции или всасывания.
СИМПТОМЫ ПОВЫШЕННОГО ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ
Кроме завышенных показателей (более 100-180 мм. рт.), характеризующих внутричерепное давление, симптомы этого недуга следующие:
частая и постоянная головная боль, усиливающаяся к вечеру и к ночи;
тошнота (без рвоты);
повышенная раздражительность, вялость, влияющая на умственную деятельность, утомляемость;
вегетососудистая дистония;
расширение зрачка и отсутствие реакции на свет, «мушки» в глазах;
парез(потеря мышечной силы) мышц одной стороны тела, внешне похожая на паралич;
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