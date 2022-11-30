Кислотный рефлюкс: 7 продуктов, которых стоит избегать

Хотя эти продукты влияют на появление рефлюкса, их лучше избегать и тем из нас, у кого не имеется этой проблемы...

Кислотный рефлюкс является расстройством пищеварения, которое характеризуется появлением жжения в верхней части брюшины, распространяющимся на область пищевода и рта.

Это происходит в результате ослабления нижнего сфинктера пищевода, из-за чего участвующие в пищеварительных процессах кислоты попадают в его верхнюю часть.

Основные причины возникновения кислотного рефлюкса

Боли, сопровождающие кислотный рефлюкс, могут быть разной степени интенсивности. Порой они становятся настолько сильными, что пациенты способны спутать симптомы рефлюкса с признаками инфаркта миокарда.

Что касается основных причин возникновения кислотного рефлюкса, то в первую очередь необходимо отметить неправильное сочетание продуктов и слишком обильную и сытную пищу.

Также случается, что кислотный рефлюкс становится результатом аномалий строения пищевода и различных заболеваний органов пищеварения.

Несмотря на то, что эта проблема не представляет серьёзной опасности для нашего здоровья и склонна появляться эпизодически, очень важно серьёзно подходить к лечению рефлюкса. Это позволит избежать развития ряда осложнений.

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Если ты хочешь победить эту проблему на корню, необходимо исключить из своего рациона пищу, способную осложнять течение заболевания.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем тебе о 7 продуктах, которых следует избегать тем из нас, кого беспокоит кислотный рефлюкс.

1. Красное мясо

Красное мясо представляет собой важный источник протеинов, поэтому в небольших количествах оно способно приносить пользу нашему здоровью.

Несмотря на это, страдающим кислотным рефлюксом людям рекомендуется воздерживаться от красного мяса. Это объясняется тем, что многие содержащиеся в нем микроэлементы способны осложнять течение этого заболевания.

Пурины и кислоты красного мяса нарушают пищеварительные процессы, увеличивая выработку кислых желудочных соков.

С другой стороны, такое мясо содержит большое количество жиров, способных замедлять наше пищеварение и приводить к запорам.

2. Кофе

Кофе обладает приятным вкусом и быстро наполняет нас энергией. Именно поэтому он является одним из самых популярных напитков во всем мире.

В кофе содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, которые в умеренных количествах способны приносить пользу нашему здоровью.

Но если ты страдаешь кислотным рефлюксом, лучше воздержаться от этого напитка. Дело в том, что кофеин может стать фактором, провоцирующим приступы этого расстройства.

Кофеин вызывает расслабление клапанов, ограничивающих движение желудочных соков, благодаря чему им становится легче попадать в полость рта и пищевода.

3. Колбасы и консервы

Мясные продукты и консервы тоже могут вызывать различные нарушения пищеварения. Особенно это касается тех из нас, кого регулярно беспокоят кислотный рефлюкс и изжога.

Эти продукты содержат большое количество натрия и искусственных добавок, которые вызывают раздражение слизистой оболочки желудка. В результате чего желудочный сок легче попадает в пищевод.

Помимо этого колбасы и консервы содержат вредные для здоровья жиры, муку и сахара. Когда эти вещества усваиваются нашим организмом, нас начинают беспокоить нарушения обмена веществ и проблемы с пищеварением.

4. Острые специи

Использование острых специй также способно негативным образом сказываться на желудочных соках. В некоторых случаях они могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Хотя умеренное использование таких специй обычно не вызывает проблем, у некоторых людей подобная пища приводит к появлению кислотного рефлюкса и изжоги.

Именно поэтому рекомендуется свести к минимуму употребление таких специй. Особенно это касается тех случаев, когда они сочетаются с другими продуктами, способными спровоцировать приступ изжоги.

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5. Шоколад

Небольшое количество шоколада в день способно наполнить наш организм антиоксидантами, витаминами и минералами, которые благотворно влияют на наше здоровье.

Что касается кислотного рефлюкса, то в последнем случае шоколада лучше избегать. Он способен раздражать органы пищеварения.

Если нас беспокоит изжога, но мы продолжаем есть шоколад, нижний клапан пищевода ослабевает ещё больше, из-за чего симптомы рефлюкса становятся ещё интенсивнее.

Это объясняется наличием в шоколаде таких субстанций, как жиры, кофеин и теобромин. Они стимулируют выработку кислот в желудке.

6. Жареное

Жареная пища, а особенно полуфабрикаты, являются серьёзными врагами нашего метаболизма и пищеварения.

Они содержат транс-жиры, искусственные добавки и соль. Все вместе эти компоненты раздражают слизистую желудка и нарушают естественный рН-баланс.

Употребление таких продуктов усиливает выработку кислот и приводит к учащению приступов рефлюкса и гастрита.

Помимо этого злоупотребление такой пищей способно вызывать воспалительные процессы в нашем организме, увеличивая таким образом давление на полость желудка.

7. Рафинированная мука

Хлеб, выпечка и другие продукты из рафинированной муки способны осложнять течение этого типа пищеварительных расстройств.

Благодаря им в желудке и пищеводе создаётся кислая среда и возникают воспалительные процессы в тканях.

Подобные углеводы трудно усваиваются нашим организмом и способны повышать уровень глюкозы в крови.

Именно поэтому рекомендуется свести к минимуму употребление такой пищи. Это позволит снизить риск развития таких заболеваний, как язва и гастрит.

Если эти продукты присутствуют в твоей диете и тебя беспокоит кислотный рефлюкс, лучше исключить их из своего рациона.

Имей в виду, что несмотря на наличие лекарственных препаратов для лечения изжоги, лучше всего бороться с этой проблемой естественным путём, придерживаясь здорового питания.опубликовано econet.ru.

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