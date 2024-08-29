Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 2 серьезные функции мозга, которые с возрастом работают лучше

2 серьезные функции мозга, которые с возрастом работают лучше

Источник: knigikratko.ru 29 августа 2024 6580
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Мы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.

2 серьезные функции мозга, которые с возрастом работают лучше

Функции мозга, которые усиливаются с возрастом

Мы привыкли думать, что с возрастом работа мозга ухудшается. Однако это не совсем так. Ученые доказали, что есть две серьезные функции, которые при взрослении человека усиливаются. И здесь важное значение играет то, каким способом мы справляемся с негативными эмоциями, например, злостью или страхом. Правильная стратегия, натренированная с юных лет, позволяет максимально улучшить работу этих двух функций и сохранить мозг сильным и здоровым.

Большинство людей прибегают к одному из двух способов справляться с негативными эмоциями.

Способ 1. Подавление эмоций.

Усилия направляются на то, чтобы сдерживать любые внешние проявления: мимика, голос, язык тела. Эта стратегия плоха тем, что подавление, например, злости не уменьшает злость, а только «запирает» её внутри нашего тела.

Способ 2. Интерпретация ситуации. 

Человек находит такое объяснение, которое делает переживания менее болезненными. Например, ваш собеседник говорит нечто резкое. Можно обидеться, а можно объяснить себе, что, возможно, человек плохо себя чувствует или чем-то озабочен. В этом случае ваша реакция на обидные слова будет мягче. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

возраст эмоции здоровье мозг мышление сознание

Еще от knigikratko.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если не знаешь, что будет дальше, хорошенько присмотрись к тому, что уже было. Чак Паланик
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.