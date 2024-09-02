Адреналиновая усталость: почему ее не стоит игнорировать?

Термин адреналиновая усталость используется для обозначения состояния, при котором надпочечникам не удается справляться с постоянными стрессами, в результате чего человек постоянно чувствует себя уставшим и лишенным сил.

Полноценный отдых не заменят ни добавки, ни лекарства

Термин адреналиновая усталость используется для обозначения состояния, при котором надпочечникам не удается справляться с постоянными стрессами, в результате чего человек постоянно чувствует себя уставшим и лишенным сил. Несмотря на то, что надпочечниковая усталость официально не признана заболеванием, мы считаем, что не лишним будет обратить внимание на сигналы организма и принять соответствующие меры для улучшения своего состояния и самочувствия.

Функции надп очечников: почему не стоит игнорировать адреналиновую усталость

Надпочечники, размеры которых сравнимы с размерами грецкого ореха, а вес составляет около 10 грамм, вырабатывают необходимые для полноценной жизни человека гормоны:

адреналин и норадреналин (необходимы для борьбы со стрессом);

альдостерон (регулирует водно-солевой обмен и гемодинамику);

кортикостерон (принимает участие в регуляции водно-солевого баланса);

дезоксикортикостерон (участвует в регуляции водно-солевого баланса, повышает выносливость мышц);

кортизол (регулирует углеводный обмен, участвует в борьбе со стрессом);

половые гормоны (андрогены).

Как и другие железы внутренней секреции, надпочечники играют важную роль в регуляции жизнедеятельности человеческого организма. Соответственно, ухудшение их функции влечет за собой каскад неприятных изменений. В случае адреналиновой усталости выделяют 9 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что пора обратить внимание на надпочечники.

Признаки адреналиновой усталости: как распознать проблему

Организм постоянно стремиться к поддержанию гомеостаза, то есть баланса, и надпочечники также участвуют в данном процессе. Если Вы постоянно подвергаетесь стрессам, уровень кортизола в крови повышается, что со временем приводит к снижению иммунной функции, повышению давления, отложению жира, воспалениям и прочим неприятным последствиям.

Потому важно своевременно распознать признаки адреналиновой усталости:

1. Нарушения сна

В среднем взрослому человеку требуется около 8 часов крепкого ночного сна – за это время организм восстанавливается и набирается сил для нового дня, потому утром мы должны просыпаться отдохнувшими и полными энергии. Однако постоянные заботы и стрессы мешают нам поддерживать нормальный график сна и бодрствования. Важно помнить, что пребывание в темноте перед сном способствует выработке мелатонина – гормона сна. Потому проблемы со сном позволит решить медитация, расслабляющая ванна и отключение всех гаджетов в спальне.

2. Сильная усталость после тренировок

Интенсивная физическая активность – стрессор для надпочечников, потому очень важно регулировать уровень и продолжительность нагрузок во время упражнений. Изнеможение после тренировок – признак того, что выбранная физическая нагрузка является для Вас слишком сильной; постарайтесь снизить и помните, что в борьбе с нежелательными жировыми отложениями 80% успеха зависит от правильного питания.

Если Вы постоянно подвергаетесь стрессам, уровень кортизола в крови повышается, что со временем приводит к снижению иммунной функции, повышению давления, отложению жира, воспалениям и прочим неприятным последствиям.

4. Гормональные нарушения

Поскольку все в организме взаимосвязано, хроническое повышение уровня гормонов стресса приводит к нарушению гормонального равновесия и может стать причиной появления следующих симптомов: усталости, сухости кожи, набору веса, нарушению менструального цикла и пр.

4. Депрессия

Гормоны надпочечников, помимо прочего, влияют и на настроение человека. Потому частые стрессы входят в перечень причин депрессии. Не забывайте, что полноценный отдых не заменят ни добавки, ни лекарства.

5. Тяга к соленому

При адреналиновой усталости снижается выработка гормона альдостерона, который участвует в поддержании ионного и минерального баланса. Снижение уровня альдостерона сопровождается понижением кровяного давления, тягой к соленой пище, головокружениями.

6. Тяга к кофеину

Кофе – полезный напиток, который помогает взбодриться, однако если Вы буквально не можете функционировать без чашечки кофе, это может быть признаком адреналиновой усталости. Помните, что постоянная «подзарядка» кофеином – не лучшее решение для надпочечников, поскольку это приводит к повышению уровня гормонов стресса.

7. Проблемы с пищеварением

Когда организм сталкивается со стрессом, он фокусируется не на оптимальном переваривании пищи и поглощении питательных веществ, а на борьбе со сложившейся ситуацией. Во время стресса метаболизм замедляется, потому после еды нередко появляются вздутие живота, несварение, диарея или же запоры.

Лучший способ борьбы с адреналиновой усталостью – ограничение воздействия стрессов на организм. Однако нам не всегда удается избегать стрессовых ситуаций, поэтому по возможности стоит научиться правильно на них реагировать, а также обязательно выделять время для полноценного сна и отдыха. опубликовано econet

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