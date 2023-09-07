Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Почему краснеют глаза

Почему краснеют глаза

Источник: Econet 07 сентября 2023 5866
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Очень часто покраснение глаз появляется в результате повышенной активности сосудистого тонуса как следствие физической и психоэмоциональной активности, при работе за компьютером.

Почему краснеют глаза

Почему усиливается сосудистый тонус глаз

Причиной покраснения глаз может быть:

  • повышение активности сосудистого тонуса, который возникает при частом посещении бассейна или частом принятии душа, т.е. от воздействия воды, в которой находится избыток хлора;
  • при физической и психоэмоциональной активности;
  • при работе за компьютером без регламента.

Если мы говорим о работе за компьютером, то нагрузка связана с работой длинных косых мышц шеи, которые очень тесно связаны с глазо- двигательными нервами.

Способ снятия симптома: воздействие на точку хоу-си "императорскую точку", которая находится на ребре ладони.

Почему краснеют глаза

Массаж этой точки эффективен при лечении боли в глазах, слезотечений, бельма, покраснения глаз, гноетечения и припухлости в углах глаз. Воздействие в течение полутора-двух минут на эту точку очень хорошо снимает покраснение глаз.опубликовано econet

Автор Виктор Картавенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

акупунктура глаза здоровье усталость стресс

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.