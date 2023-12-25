Боль в области челюсти: что делать

Если однажды вы заметите, что открыть рот полностью никак не получается, то остановитесь и подумайте, каким был ритм вашей жизни в последние дни?
Чаще всего у нас болит челюсть из-за повышенного напряжения и беспокойства. Стоит отметить, что этот недуг доставляет множество неудобств и сопровождается другими расстройствами, такими как бруксизм или даже проблемы с суставами.
Если вам знакомо это неприятное ощущение, то вы знаете, что со временем боль проходит сама, особенно если причиной ее появления был эмоциональный фактор.
Как вы знаете, "все болезни от нервов", в данном случае это можно воспринимать практически буквально. Виной всему стресс.
А поскольку боль в области челюсти — это очень распространенное явление, будет нелишним немного углубиться в его симптоматику, разобраться в причинах и узнать, какие средства помогут облегчить эту боль.
Первое, о чем нужно сказать, боль в области челюсти можно почувствовать в разных частях лица. Кто-то замечает, что болит где-то возле уха, кому-то становится больно жевать пищу или разговаривать.
Связана же эта проблема с анатомией височно-нижнечелюстного сустава, где сосредоточена сложная сеть нервов и мышц, которые могут легко воспаляться и представлять какую-либо патологию.
Давайте разберемся в этом поподробнее.
Иногда челюсть болит таким образом, что боль чувствуется в области какого-то одного уха (или же сразу с обеих сторон). В этом случае мы испытываем сильный дискомфорт в верхней части лица, иногда в верхней части головы.
Эта боль в суставе особенно проявляется, когда мы зеваем, говорим или жуем.
Иногда ее можно спутать с зубной болью, но на самом деле проблема может оказаться «глубже», это может быть износ височно-нижнечелюстного сустава.
Кроме того, может возникнуть проблема с диском суставных хрящей, а также со связками или нервами в этой области.
Все эти факторы должен проанализировать специалист. А мы, со своей стороны, должны иметь в виду, что износ этого сустава (потеря костной массы) обычно происходит с возрастом.
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Если однажды вы заметите, что открыть рот полностью никак не получается, то остановитесь и подумайте, каким был ритм вашей жизни в последние дни?
Неспособность правильно управлять стрессом и напряжением заставляет наш мозг давать команду «побега». Проявляется же она в мышечном напряжении, учащенном сердцебиении, определенной «жесткости» и скованности тела, которая особенно сильно проявляется в области плеч, шеи и лица.
Практически не отдавая себе в этом отчета, мы сжимаем свои челюсти, скрипим зубами по ночам, у нас появляются такие симптомы, как звон в ушах, головная боль или проблемы с открыванием/закрыванием челюсти.
Со временем все эти нарушения исчезают сами, но пока они длятся, могут доставлять много неприятностей. А причиной всему стресс, которым мы должны научиться управлять.
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Еще одно очень распространенное проявление: скрежетание зубами по ночам.
Причиной бруксизма может быть неправильный прикус или же ночной испуг (невроз), вызванный неправильным питанием, перенапряжением в течение дня или же невозможностью погрузиться в полноценный, расслабляющий и восстанавливающий сон. Бруксизм требует надлежащего лечения (профессиональной помощи), врач может порекомендовать ношение специальной зубной шины в ночное время.
Бруксизм тоже является очень распространенной причиной появления боли в области челюсти.
Простые методики, как можно справиться с болью в области челюсти:
Одним из способов уменьшить дискомфорт, связанный с височно-нижнечелюстным суставом (болью в челюсти), является забота о своей осанке. Особенно важно следить за плечами, положением головы и шеи.
При неправильной осанке или неудобном положении тела мы, сами того не замечая, напрягаем шею и челюсти. Это происходит, когда мы увлечены работой, смотрим телевизор или просто разговариваем по телефону.
Так что не забывайте следить за своей осанкой, уделяя внимание оси «спина-шея»: она должна быть прямой, а мышцы расслабленными. Также запомните, что губы и зубы должны быть сомкнуты, язык при этом прижат к верхнему небу, а дыхание — только через нос.
Старайтесь избегать потребления таких продуктов, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме: к ним относятся любые жиры, сахар, избыточное количество кофе или стимулирующие, энергетические напитки с консервантами и подсластителями.
Вместо этого увеличьте свое потребление витамина С и кальция.
Мы знаем, что сказать это легко. Только и слышишь кругом: не нервничайте, умейте правильно реагировать и вести себя соответственно в стрессовых ситуациях и т.д. Но на практике все оказывается совсем не так, а с точностью до наоборот. Полосы препятствий и непроходимые лабиринты.
Здесь очень важно понять для себя, что нам нужны моменты спокойствия, что нервы, тревоги и лишнее напряжение только забирают у нас здоровье и крадут годы жизни.
Поэтому старайтесь в течение дня находить время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
Возможно это тройничный нерв воспалился, желательно проконсультироваться в врачом. Мне врач посоветовал принимать Хонда Нейро с цитидином и уридином. Препарат помогает восстановить поврежденные нервные волокна, восстанавливает чувствительность пораженных участков. Также его и для профилактики пьют. Постарайтесь держать в тепле больное место, укутываться шарфом.Ответить
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