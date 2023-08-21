Признаки недостатка витамина А

Строгие веганы, которые избегают всех продуктов животного происхождения, и алкоголики - это две группы, которые, как правило, в большей степени подвержены дефициту витамина А.

Чтобы принести пользу зрению, витамину A требуется цинк

Витамин А — это важный витамин для здорового зрения, функции иммунной системы и роста клеток.

Он работает, усиливая действие ряда других витаминов и минералов, включая витамины D, K2, цинк и магний, без которых он не может выполнять свои функции.

«Витамином А», по сути, называют несколько различных, но связанных питательных веществ, которые можно разделить на две основные категории:

Ретиноиды (или ретинол) - биодоступные формы витамина А, которые находятся в продуктах животного происхождения

Каротиноиды - превитамин А, который находится в продуктах растительного происхождения

Единственным типом витамина А, который организм может использовать в готовом виде – это ретинол, который находятся в продуктах животного происхождения, таких как печень и яйца.

Если каротиноиды получают из растительных источников (превитамин A), то организм должен преобразовать каротиноиды в биодоступный ретинол.

Если вы совершенно здоровы, это не должно стать проблемой.

Но ряд факторов может подавлять способность организма усваивать каротиноиды и преобразовывать их в ретинол (витамин А).

К ним относятся генетические факторы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, употребление алкоголя, некоторые лекарства, воздействие токсичных веществ и заболевания, которые препятствуют перевариванию жира (включая болезнь Крона, муковисцидоз, дефицит панкреатического фермента, а также болезни печени и желчного пузыря).

Большинство людей не могут преобразовывать каротиноиды в активную форму витамина А

У большинства людей серьезно нарушена конверсия каротина в ретинол, а у некоторых она вообще весьма незначительная. Это особенно касается новорожденных, больных диабетом, а также тех, у кого нарушена выработка желчи.

Способность организма преобразовывать каротиноиды в биодоступный витамин А также зависит от рациона питания в целом. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием жира, то коэффициент конверсии у вас фактически гарантированно недостаточный.

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Хотя каротиноиды и являются водорастворимыми, вам все равно нужны полезные жиры, чтобы содействовать эффективному преобразованию каротиноидов в ретинол. Как объясняется в исследовании 2004 г.:

«Каротиноиды провитамина A преобразуются в ретинал с помощью бета-каротин-15,15"-диоксигеназы. Активность ферментов выражается конкретно в кишечном эпителии и печени.

Кишечный фермент не только играет важную роль в обеспечении животных витамином А, но и определяет, преобразуются ли каротиноиды провитамина А в витамин А или циркулируют в организме в виде нативных каротиноидов.

Нами установлено, что рацион с высоким содержанием жиров повышает активность бета-каротин диоксигеназы вместе с уровнем клеточного ретинола, связывающего белок II типа в кишечнике крыс...

Таким образом, биодоступность пищевых кротиноидов провитамина А может изменяться другими перевариваемыми пищевыми компонентами».

Различные типы витамина A

Многие ассоциируют витамин А с одним лишь бета-каротином и считают, что, пока они едят много сладкого картофеля и моркови, они получают достаточно витамина А.

Но если организм не может правильно преобразовать каротиноиды в ретинол, у вас по-прежнему может возникнуть дефицит этого витамина, особенно, если вы избегаете продуктов животного происхождения.

Ретиноиды и каротиноиды, которые являются частью общего термина «витамин А», являются химически разными и поэтому польза от них тоже разная; некоторые из них изучены лучше, чем другие.

В следующем списке показана взаимосвязь между различными витаминами А, а также описаны некоторые их полезные для здоровья свойства.

1.Ретиноиды (жирорастворимый, биологически активный витамин А, которых находится в продуктах животного происхождения)

Ретинол: биоактивная форма витамина А, которая преобразуется в ретинал, ретиноевую кислоту и ретиниловые эфиры Ретинал: здоровье зрения и здоровый рост Ретиноевая кислота: здоровье кожи, реминерализация зубов, рост костей Ретиниловые эфиры: биологически неактивная форма запасания

2. Каротиноиды (водорастворимые провитамины, которые находятся в продуктах растительного происхождения)

1. Каротины

Альфа-каротин: антиоксидант с потенциальной противораковой деятельностью; стимулирует межклеточную коммуникацию. Бета-каротин: наиболее эффективно преобразуется в биоактивный ретинол. (Однако следует избегать приема бета-каротина в виде добавок, так как исследования связывают их с ростом риска раковых заболеваний. Бета-каротин из цельных продуктов безопасен, потому что организм преобразует в ретинол только то, что ему нужно). Гамма-каротин Дельта-каротин Эпсилон-каротин Зета-каротин

2. Ксантофиллы

1. Астаксантин: антиоксидант высокой концентрации, обладающий противовоспалительными свойствами, как установлено, оказывает благотворное воздействие при ревматоидном артрите; полезен для улучшения спортивных показателей; для здоровья сердца и мозга; при возрастной дегенерации желтого пятна. Кроме того, он защищает клетки от ультрафиолетового излучения

2. Бета-криптоксантин: антиоксидант с противораковой деятельностью. Исследования показывают, что он способен снизить риск рака легких и толстой кишки на 30%, а ревматоидного артрита - на 41%

3. Кантаксантин: его иногда используют в искусственных кожевенных изделиях, потому что кантаксантин помогает уменьшить фоточувствительность, связанную с эритропоэтической протопорфирией, генетическим нарушением

4. Фукоксантин: коричневый пигмент морских водорослей, который, как представляется, стимулирует сжигание жира и способствует правильному метаболизму глюкозы

5. Лютеин: важен для здорового зрения: Лютеин, который находится в макулярном пигменте, помогает защитить центральное зрение и способствует поглощению синего света

6. Зеаксантин: важен для здоровья зрения. Зеаксантин в высокой концентрации находится в области желтого пятна - небольшой центральной части сетчатки, ответственной за детальное центральное зрение

7. Виолаксантин

8. Неоксантин

Есть ли у вас риск дефицита витамина А?

Хотя в США недостаток витамина А, как правило, минимальный, он довольно распространен в развивающихся странах. Одним из первых признаков недостатка витамина А является ночная слепота, которая может привести к постоянной слепоте, если ее не лечить.

Недостаток витамина А также снижает иммунную функцию, повышая тем самым риск осложнений от инфекционных заболеваний. Он также способствует:

Нарушению гормонального баланса

Бесплодию

Расстройствам настроения

Проблемам с кожей, таким как экзема и акне

Нарушениям функции щитовидной железы

Строгие веганы, которые избегают всех продуктов животного происхождения, и алкоголики - это две группы, которые, как правило, в большей степени подвержены дефициту витамина А, чем популяция в целом. По словам д-ра Эндрю Вейля:

«Алкоголикам..., соответственно, необходимо включать в свой рацион богатые пищевые источники витамина А (одновременно с этим или резко сокращая потребление алкоголя или вовсе от него отказываясь).

Вместе с тем, прием добавок - не выход для алкоголиков, потому что витамин А хранится в печени, а из-за имеющихся у них повреждений печени они могут стать более восприимчивыми к токсичности витамина А. В таких случаях крайне важное значение имеет наблюдение врача».

Чтобы принести пользу зрению, витамину A требуется цинк

Витамин А очень важен для хорошего зрения. Лютеин и зеаксантин имеют особенно важное значение для профилактики возрастной дегенерации желтого пятна - наиболее распространенной причины слепоты у пожилых людей.

Витамин А влияет на зрение, главным образом, путем регулирования экспрессии генов, но для того, чтобы это происходило, он должен быть активирован в два этапа - преобразование из ретинола в ретинал и, наконец, в ретиноевую кислоту. Как ранее объяснял Кристофер Мастерджон в своей статье о жирорастворимых витаминах:

«Витамин A поддерживает зрение в своей полуактивированной форме - в виде ретинала. Ретинал связывается с белком, который называется опсин, образуя комплекс витаминов с протеином, который называется родопсин.

Под воздействием фотонов света, которые попадают в глаз и сталкиваются с родопсином, ретинал изменяет форму и высвобождается из комплекса. Затем это событие переводится в электрический импульс, который по зрительному нерву передается в мозг.

Мозг непрестанно обобщает множество таких электрических импульсов и интерпретирует в качестве зрения. Хотя функция опсина состоит в том, чтобы помогать создавать визуальные изображения путем связывания и выпуска витамина A, опсин может сохранять свою форму и функцию только если он связан с цинком.

Кроме того, цинк поддерживает преобразование ретинола в ретинал, форму витамина А, которая связывается с опсином.

Можно предсказать, что витамин А сможет поддерживать зрение только в присутствии цинка в достаточном количестве. Это может быть изучено путем определения пороговых значений для адаптации к темноте - так устанавливаются самые тусклые пятна света, которые мы способны видеть, проведя некоторое время в темноте, чтобы максимизировать свою зрительную чувствительность. При недостатке витамина A мы теряем возможность видеть затемненные пятна света».

Исследователи в Университете Тафтс продемонстрировали важное значение цинка в исследовании 2000 г., в котором приняли участие 10 пациентов, страдающих дефицитом витамина А, которые не прошли испытание на адаптацию к темноте.

После приема добавок с 10 000 МЕ витамина A в течение двух-четырех недель восемь участников достигли нормальных пороговых значений адаптации к темноте. Вместе с тем у двоих из них также отмечался недостаточный уровень цинка в крови.

Им не помог прием добавок с одним витамином А, но, когда им добавили по 220 миллиграммов в день в течение двух недель, их зрение снова стало нормальным. Эти результаты показывают, что витамину A для поддержки здоровья зрения требуется цинк.

Добавки с витамином А могут быть рискованными, поэтому будьте осторожны

Когда речь идет о витамине А, прием добавок сопряжен с рисками для большинства людей, а не только для алкоголиков, поэтому лучше всего получать витамин А из настоящей еды — как животного, так и растительного просхождения.

К числу наиболее богатых витамином В продуктов относятся:

Источники биодоступного витамина А (ретиноиды) Продукты, богатые провитамином А Говядина или утиная печень от пастбищных животных и птицы Морковь Яйца от органических пастбищных кур Сладкий картофель Сырые органические масло и сыр из молока пастбищных коров Капуста кале Цельное сырое молоко и жирные сливки из органического молока пастбищных коров Шпинат Креветки Мускатная тыква Жирная рыба, например, дикий лосось (и, в меньшей степени, сардины) Листовая горчица и листовая капуста

В ряде исследований были высказаны предостережения относительно приема добавок с витамином A; доказано, что высокие дозы могут привести к токсичности и повысить риск сердечных заболеваний, рака и всех причин смертности.

Будьте особенно осторожны с добавками, содержащими ретинол или ретиноевую кислоту, поскольку в этих жирорастворимых формах выше риск токсичности. Следует также строго избегать синтетических вариантов. К признакам токсичности витамина А относятся:

Потеря волос

Спутанность сознания

Потеря костной массы

Повреждение печени

Полученные из растений прекурсоры витамина А, такие как бета-каротин или добавки, содержащие «смешанные каротиноиды», намного лучше и имеют гораздо меньший риск токсичности, поскольку организм преобразует их не больше, чем нужно. Из всех каротиноидов бета-каротин - самый эффективный преобразователь.

По сравнению с альфа-каротином или бета-криптоксантином, для преобразования определенного количества ретинола необходима половина от этого количества бета-каротина. Если вам нужны добавки, есть другой вариант - принимать таблетки высушенной печени.

Витамин A работает совместно со многими другими питательными веществами

Помимо цинка, витамин А работает синергетически с витаминами D и K2, магнием и пищевым жиром. Витамины A, D и K2 взаимодействуют для поддержки иммунного здоровья, обеспечивают надлежащий рост, поддерживают сильные кости и зубы и защищают мягкие ткани от кальцификации.

Магний необходим для производства всех белков, включая те, которые взаимодействуют с витаминами A и D. Для правильной функции многих белков, участвующих в метаболизме витамина А, и рецепторов витаминов А и D, необходимо присутствие цинка.

Кроме того, витамины А и D сотрудничают друг с другом в целях регулирования производства некоторых белков, зависящих от витамина K. Как только витамин K активирует эти белки, они помогают минерализации костей и зубов, защищают артерии и другие мягкие ткани от патологической кальцификации и защищают от гибели клеток.

Такая сложность является одной из основных причин, по которой я настоятельно рекомендую получать большую часть питательных веществ из настоящих, цельных продуктов (а если речь идет о витамине D, то от разумного пребывания на солнце).

Это особенно справедливо в отношении витамина А, поскольку так можно обойти любые проблемы, связанные с его токсичностью. Потребление сбалансированного, богатого питательными веществами рациона питания с большим количеством овощей и полезных жиров в значительной степени поможет не допустить дефицита и серьезного нарущения баланса питательных веществ.

Всякий раз, когда вы выбираете добавку с любым витамином или минералом, вы рискуете нарушить его равновесие с синергетическими партнерами. опубликовано econet

©д-р Джозеф Меркола

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