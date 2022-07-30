Методика омоложения лица от Бениты Кантиени

Журналистка из Италии Бенита Кантиени посвятила несколько лет своей жизни созданию комплекса уникальных упражнений для омоложения лица. Чем регулярнее делать эти упражнения, тем лучше и свежее будет выглядеть лицо.

«Научитесь правильно сидеть, стоять и ходить» – советует Бенита Кантиени

Выпрямите позвоночник, подтяните живот, плечи расслабьте и отведите назад. Когда вы идете – смотрите вперед. Растягивайте позвоночник, как нитку жемчуга. Если хотите расслабиться, не скрючивайтесь, словно шахматный конь. Сосредоточьтесь перед тем, как начать работать с лицом. Представьте что-то приятное, например, цветок лотоса на воде, который будет сопровождать занятия и настроит на медитацию. А теперь настало время научиться … шевелить ушами! вокруг ушей расположены три мышцы, играющие огромную роль в естественной подтяжке лица. Чтобы их активизировать, нужно найти три точки.

Первая находится в углублении перед ушным отверстием – здесь вы ощутите едва заметное биение пульса.

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Вторая точка – над ухом в двух ямочках, третья – за ним, чуть выше середины уха. Мягко кладите кончики пальцев на ямки и нежно пульсируйте в направлении вверх-назад 100 раз, стараясь при этом усилием воли тянуть уши к затылку.

Правила пульсации

Подушечки пальцев разместите на точках, которые будут указаны в выбранном вами упражнении. Прикасайтесь к этим точкам очень нежно! Теперь начинайте легко надавливать – в направлении назад и вверх. При этом ткань лица смещается не более чем на 1-2 мм. С помощью данного действия можно «разбудить» важнейшие мышцы лица.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЦА

Предложенные упражнения из системы фейсформинга выполняйте 5 раз в неделю в течение первых трех недель. Когда мышцы запрограммируются по-новому, вам будет достаточно повторять программу дважды в неделю. Сначала тренируйте мускулатуру головы, затем мышцы верхней и нижней части лица. Все упражнения нужно делать, сидя на твердом стуле без спинки. При этом спина остается прямой, плечи отведены вниз и назад. Голова и лицо расслаблены, рот чуть-чуть открыт. Хорошо при этом смотреть на себя в зеркало. Если вам нравятся изменения, происходящие на вашем лице, – вы на правильном пути. «А если вы будете дисциплинированны, напутствует Бенита, – результат появится обязательно!»

1. Активизируем кожу головы

Пройдитесь одной рукой от лба к затылку, другой – от шеи к затылку. Обе руки от лба, затылка и ушей к найденной точке. Потом мните, чешите, щекочите кожу в этих направлениях, как вам нравится. Представляйте при этом, что у вас на голове тугой шлем из мышц. Повторяйте упражнение от двух минут… до бесконечности.

Это упражнение помогает активизировать на голове очень важную область, так называемую венечную звезду. Здесь пересекаются сразу несколько мышц головы, связанных с мышцами лица.

2. Поднимаем виски

Руки положите на виски. Прижмите к голове мизинцы. Начинайте нежно пульсировать ладонями в направлении назад-вверх. Сделайте 60 нажатий. «Когда вы рассердитесь в следующий раз, вспомните, что сейчас у вас между бровями возникла складка. Зачем она вам? Поднимите виски, и вы заметите удивительные изменения настроения. Ваша злость уйдет!» – советует госпожа Кантиени.

Это упражнение разглаживает морщины на лбу и переносице, делает взгляд более открытым.

3. Поднимаем брови

Оба средних пальца установите над бровями. Большие пальцы – на висках. Локти разверните, плечи расслабьте. Подушечками пальцев на лбу начинаем пульсацию в направлении от носа. Вы сразу заметите эффект: морщины, пролегающие от крыльев носа к уголкам губ, разглаживаются. Сделайте 60 пульсаций. Если устала рука, потрясите кистями. Затем снова принимайтесь за дело!

Упражнение помогает разгладить морщины на лбу и снимает напряжение в зоне над верхней губой.

4. Предотвращаем появление мешков под глазами

Осторожно прощупайте краешек кости под глазами, приложите к ней кончики пальцев. То же проделайте с другим глазом другой рукой. Закройте глаза и расслабьте веки. Теперь короткими импульсами начинайте толкать нижним веком верхнее. Повторите толчки 60 раз. Подсмотрите одним глазком в зеркало: при выполнении упражнения на верхнем веке не должно быть морщинок.

5. Разглаживаем верхнее веко

Подушечку указательного пальца аккуратно положите на верхнее веко. Внешние уголки глаз тяните к вискам. Верхним веком попытайтесь сильно нажать на нижнее, как будто хотите его отодвинуть. Сделайте 60 нажатий. Бросьте взгляд в зеркало: не хмурите ли вы брови?

Это упражнение помогает избавиться от тяжелый век и «гусиных лапок» – морщинок у внешнего края глаза.

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6. Открываем глаза

Средний палец поставьте над кончиком брови, указательный – за средним. Широко откройте глаза. Внешние уголки глаз тяните наверх, в сторону висков. Внутренние уголки глаз – к основанию носа. Почувствуйте, как мышцы приходят в движение. Теперь очень-очень осторожно начинайте пульсировать кончиками пальцев вверх. Произведите более 60 пульсаций.

Упражнение делает взгляд более выразительным.

7. Поднимаем уголки губ

Прощупайте пространство над верхней губой. Над уголками губ вы обнаружите углубления, образованные пересечением мышц. Поставьте на них кончики указательных пальцев. Большие пальцы должны задержаться на впадинках над верхним краем уха. Не давите пальцами слишком сильно. Разверните локти, плечи расслаблены. Сделайте более 80 пульсаций в направлении назад-вверх. Если вы научились получать удовольствие от работы мышцы, которая поднимает угол рта, – пульсируйте сколько угодно.

Это упражнение разглаживает кожу вокруг рта и поднимает щеки.

8. Формируем щеки

Основание ладоней прижмите к подбородку. Кончики среднего пальца касаются ложбинки перед ухом (ушным отверстием). Осторожно пульсируйте ладонями в направлении назад-вверх 80 раз. Одновременно усилием воли тяните к затылку уши.

9. Разглаживаем щеки

Отыщите небольшое углубление на расстоянии одного пальца под уголком губ и прижмите его мизинцем. Безымянный палец поставьте на нижний краешек скуловой кости в середине скулы. Указательный и средний пальцы останавливаются на впадинах перед ухом и за ухом. Если у вас маленькие кисти рук и захват не получается, просто положите пальцы на скуловую кость. Нежно пульсируйте пальцами 60 раз, поднимая щеку назад и вверх. Смещение ткани – не более чем на 2 мм.

Упражнение придает всему лицу новое натяжение, разглаживает щеки и подбородок, поднимает уголки губ.

10. Упражнение «полные губы»

С возрастом у многих людей губы ужимаются, а их уголки опускаются вниз, что придает лицу брезгливое выражение. Поэтому здесь важно соблюсти последовательность: упражнение для губ надо выполнять сразу после упражнений для щек. Указательные пальцы над верхней губой, большие пальцы – под нижней губой. Нежным пульсирующим движением легко надавливаем на область вокруг рта, отделяя губы от зубов. От 60 до 120 пульсаций. Не забывайте, когда вы складываете губы бантиком, вокруг рта образуются морщины.

Упражнения для щек подтягивают уголки рта вверх, для губ – помогают губам стать соблазнительно полными. Или хотя бы чуть-чуть более полными!

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11. Упражнение «маленький нос»

Поднимите правый локоть, рука перпендикулярна телу. Указательный палец поставьте горизонтально под носом. Теперь проведите пальцами левой руки от кончика носа по его основанию ко лбу к зоне начала роста волос надо лбом. Повторите 5 раз. Теперь, напрягая мышцы лица, опускайте его по направлению к губам, «нажимайте» им на палец. Не поднимайте верхнюю губу. Если у вас маленький носик – 20 раз. Широкий – 100 раз.

Это упражнение заставляет работать мышцы носа и приводит к тонусу между носом и ртом. опубликовано econet.ru

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