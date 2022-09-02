Упражнения для улучшения кровоснабжения мозга от Кацудзо Ниши

Задержки дыхания, как это ни покажется странным, способствуют улучшению мозгового кровообращения. Время от времени нужно это делать, чтобы очистить кровь, поступающую в мозг, и заставить ее циркулировать активнее.

Задержки дыхания, как это ни покажется странным, способствуют улучшению мозгового кровообращения. Время от времени нужно это делать, чтобы очистить кровь, поступающую в мозг, и заставить ее циркулировать активнее.

Проделайте простой опыт. Нужно сесть перед зеркалом и задержать дыхание насколько возможно. Через какое-то время возникнет некоторое покраснение лица и появится ощущение пульсации крови в висках. При первых же признаках подобных явлений опыт надо прекратить и начать дышать как обычно.

Дыхание для улучшения кровоснабжения мозга

Опыт этот говорит о том, что задержка дыхания заставляет кровь в области мозга циркулировать активнее. Если при задержках дыхания к тому же делать физические упражнения, в области головного мозга начинается некоторая вибрация всех тканей, сред и веществ.

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Упражнение "задержка дыхания"

Исходное положение: основная стойка, дышать средним или нижним дыханием.

На вдохе задержать дыхание и измерить, на сколько секунд максимально вы можете задержать дыхание. После этого отдохнуть 5 минут.

Разделите полученное количество секунд максимально возможной для вас задержки дыхания на 2 - это будет продолжительность той лечебной задержки дыхания, которую вы будете практиковать поначалу.

После отдыха снова задержите дыхание на то количество секунд, которое у вас получилось в результате деления на 2 максимально возможной для вас задержки. Отдохните 5 минут.

Затем снова задержите дыхание на получившееся у вас число секунд плюс еще 2 секунды.

После отдыха увеличьте задержку дыхания еще на 2 секунды. Так постепенно нужно довести задержку дыхания до получившейся у вас первоначально максимально возможной для вас величины.

На следующий день повторите все то же самое, но доведите величину максимальной задержки до вашей первоначальной максимальной величины плюс 1 секунда. На следующий день - плюс 2 секунды. Дальше пока увеличивать продолжительность задержки не надо. Продолжайте делать упражнение каждый день, сохраняя продолжительность задержки. А дальше - по своему самочувствию. При желании можно добиваться все большего и большего времени задержки дыхания. Максимальная величина - 120 секунд (2 минуты) - будет свидетельствовать о том, что организм здоров, кровь очищена и мозговое кровообращение нормализовано.

От практики задержек дыхания можно переходить к практике задержек дыхания в сочетании с физическими упражнениями.

Упражнение "задержка дыхания при физической нагрузке"

Исходное положение: основная стойка, сделать вдох и подушечками больших пальцев рук зажать ноздри. Таким образом создается остановка дыхания.

Затем, наклонив туловище параллельно полу, сгибать ноги в тазобедренных и коленных суставах с задержанным дыханием возможно большее число раз.

Отдышавшись, следует повторить упражнение не менее 5 раз. В течение дня такое упражнение следует выполнять трижды перед приемом пищи.

Ежедневные занятия по этой системе будут обеспечивать полноценное кровоснабжение головного мозга, одновременно укрепляя сосуды всех отделов сердечно-сосудистой системы.опубликовано econet.ru

©Кацудзо Ниши "Оздоровление сосудов и крови"

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