Чеснок от паразитов - рецепт Чингисхана от Огулова

Рецепт Чингисхана заключается в чем? Ему некогда было лечить воинов. Ведь шла орда. Если вы спросите любого ветеринара, от чего болеют животные? Ветеринар вам скажет, от паразитов. Человек заболевает от присутствия паразитов. И самое простое средство, это нужно было проглотить стакан мелкорубленного чеснока. То есть проглотить, не съесть.

И до сих пор на востоке существует этот способ лечения. В Тибете, когда наши приезжают, то монахи тоже предлагают проглотить стакан чеснока. И вот он мелкоразмолотый чеснок ест ложкой и запивает с мякотью. Сливовый сок или томатный, все равно.

Очищение кишечника от паразитов чесноком

Чеснок нужно только глотать, жевать нельзя. Если разжевать, значит удар по сердцу и поджелудочной железе. Нужно даже так, чтобы сока не было (можно промокнуть салфеткой). И с помощью ложки проглотить чеснок на ночь. А почему на ночь? Чтобы от нас не пахло. Поверьте, если вы проглотите, запаха нет, если разжуете, будете пахнуть целый день.

А ведь представьте, пока этот чеснок идет по кишкам, он всех ленточных, круглых червей, мелких, крупных, власоглава - все что попадается, выскребает только так, как лопатой. Чеснок частично переваривается.

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Чесночное очищение организма от бактерий, грибов, вирусов и паразитов

Процесс очищения начинается с подготовки организма. В день принятия решения по очистке, последний прием пищи должен быть не позднее 20 часов. В 21-22 часа съедается яблоко. После чего, рубиться мелко чеснок в количестве 200 гр. и небольшими порциями, чайной ложкой, проглатывается (не разжевывая), запивается рассолом из под огурцов или помидор, а лучше кислым свежевыжатым соком.

Можно использовать различные соки, например — сок томатный, идеальный случай — свежевыжатые из сельдерея, моркови, яблок или комбинированные.

В случае появления дискомфорта в животе после проглатывания чеснока, мягко поддавить область появившейся боли, через переднюю стенку живота, до ее исчезновения.

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На следующий день с утра, из пищевых продуктов используются для еды соленые огурцы, или рассол от них.

Примерно в 16 часов дня, ставится клизма, с целью снятия интоксикации от погибших паразитов, а также вывода еще живых, но ослабленных особей.

Для проведения 2 л. клизмы раствор готовится следующим образом: заваривается ромашка 1 ст. ложка, после остывания и процеживания раствора, в него добавляется ст. ложка морской соли и ложка яблочного уксуса.

При проведении клизмы желательно сходить при позыве, либо в горшок, либо в ступенчатый унитаз, где можно посмотреть, что выходит из человека (острицы, аскариды, ленточные черви). После такой процедуры, иногда, тело человека может день или два неприятно пахнуть, поэтому проводить ее желательно в конце недели, когда не нужно идти на работу. опубликовано econet.ru

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