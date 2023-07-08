5 идеальных упражнений для облегчения боли в ногах

Если вы действительно хотите облегчить боли в ногах, то ключевым моментом при выполнении данных физических упражнений является их регулярность, то есть ваше постоянство. Необходимо выполнять их ежедневно, и тогда вы сможете получить желаемый результат.

Если вы действительно хотите облегчить боли в ногах, то ключевым моментом при выполнении данных физических упражнений является их регулярность, то есть ваше постоянство. Необходимо выполнять их ежедневно, и тогда вы сможете получить желаемый результат.

Пять упражнений для облегчения боли в ногах

Боли в ногах появляются, как правило, по двум причинам:

Усталость в течение дня, связанная, главным образом, с наличием варикозного расширения вен.

Мышечный дискомфорт после продолжительной или очень интенсивной тренировки.

В первом случае появляются такие симптомы, как тяжесть, боль, зуд, в наиболее тяжелых проявлениях — чувство покалывания.

Мышечная же боль иная, не столь угнетающая, но иногда выполнить некоторые движения становится просто невозможно…

Боли в ногах можно облегчить не только в состоянии покоя или экстремальными нагрузками, лимфодренаж и различные массажи тоже весьма эффективны.

А еще эти методы можно дополнить специальными упражнениями на растяжку.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Расслабьте мышцы и разгрузите вены при помощи специального комплекса тренировок, состоящего из 5 упражнений. Они идеально подойдут для облегчения боли в ногах.

Это займет всего несколько минут вашего времени, так что вы вполне комфортно сможете сделать это, прямо не выходя из дома.

Какие упражнения подходят для облегчения боли в ногах?

Упражнения на растяжку

Расслабляющие упражнения

Пилатес

Йога

5 упражнений на растяжку, которые помогут успокоить боль в ногах

1. Вверх по стене

Это упражнение способствует так называемому венозному возврату в ногах, что делает его невероятно полезным и эффективным, если у вас появились боли.

Учитывая вертикально приподнятое положение ног (как на фото), циркуляция крови улучшится, а это, в свою очередь, в значительной степени облегчит боль.

Что вам понадобится?

Коврик для фитнеса (пенка) или подушка

Как выполнять упражнение?

Примите положение лежа на полу, под поясницу положите подушку, а ноги вытяните вверх по стене.

Ягодицы должны быть плотно прижаты к полу.

Начинайте выполнять шаги ногами вниз по стене и вверх (в течение 1 минуты), затем отдохните 1 минуту и повторите снова.

Выполните 5 повторений (с течением времени можете увеличить это количество).

2. Подъем ноги

Это несложное физическое упражнение эффективно снимает мышечную боль в ногах.

Еще оно обеспечивает расслабление всех анатомических структур, а потому вы сможете обрести полный контроль над болью, которая появляется так внезапно.

Что вам понадобится?

1 мягкий коврик

Как выполнять упражнение?

Расслабьтесь, примите положение лежа на боку (на коврике).

Поддерживайте свое тело в равновесии при помощи правой руки (обопритесь ею о коврик) и начинайте выполнять подъемы правой же ноги.

Очень медленно поднимайте, а затем опускайте свою ногу.

Выполните минимум 10 повторений, отдохните 1 минуту и повторите упражнение другой ногой.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Бабочка

Чтобы облегчить или и вовсе избавиться от боли в ногах, необходимо растянуть мышцы во всех направлениях.

Дело в том, что сокращение мышц (какой бы ни была его причина) всегда будет лишь усиливать боль. А потому очень важно научиться правильно выполнять растяжку и забыть, наконец, о том, что такое боли в ногах.

Что вам понадобится?

1 мягкий коврик

Как выполнять упражнение?

Примите положение лежа на боку (на коврике), ноги согнуты в коленях.

Положите голову на руку или на предплечье, если вам так удобнее.

Напрягите мышцы живота и одновременно выполняйте открывание и закрывание верхней ноги (согнутой в колене).

Выполните 20 повторений, отдохните и повторите упражнение другой ногой.

Полет птицы

Это полноценное упражнение: в нем сочетается эффект от растяжки и от расслабления мышц.

Это отличный способ быстро вернуть легкость своим ногам и избавиться от неприятных болевых ощущений.

Что вам понадобится?

1 мягкий коврик

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Как выполнять упражнение?

При помощи рук и согнутого колена вытяните правую ногу вперед так, чтобы пятка оказалась под левым бедром (как на фото сверху).

Выполните 10 или 20 повторений этого движения (медленно и с перерывами между ними). Помните, что важно не поскорее закончить, а хорошенько растянуть все мышцы ног.

Отдохните и повторите упражнение другой ногой.

Помните также, что единичные тренировки раз в месяц не дают результата. Так что если у вас болят ноги и вы хотели бы избавиться от этих ощущений, то залог успеха — в вашем постоянстве.

Каждое из перечисленных выше упражнений принесет вам заметное облегчение состояния. Эффект будет длиться какое-то время, затем упражнения нужно будет повторить.

Обязательно попробуйте и убедитесь сами, что они «работают»!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet