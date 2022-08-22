Семена чиа, льна и другая слизистая клетчатка – польза или вред?

Слизистая клетчатка полезна для нашего организма, но есть ситуации, при которых она усугубляет существующие проблемы со здоровьем и поэтому её стоит избегать.

Вы наверняка знакомы с такой клетчаткой – семена чиа, семена льна, агар агар – все они содержат много слизи, которая хорошо набухает и желируется в воде. Многие рецепты палео диеты содержат такие ингредиенты – это и пудинг из чиа, и заменитель яиц из льна, например. Уникальные свойства такой клетчатки сделали её широко применимой при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Плюсы и минусы слизи

Действительно, вся клетчатка полезна для нашего организма – и слизистая клетчатка не исключение. Но есть ситуации, при которых она усугубляет существующие проблемы со здоровьем и поэтому её стоит избегать.

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Понимание плюсов и минусов слизи поможет решить, нужны ли эти продукты в диете.

Всё о слизи

На молекулярном уровне, слизь состоит из простых сахаров: ксилоза, арабиноза, галактоза, рамноза, глюкоза и иногда манноза и фукоза. Разные источники слизистой клетчатки –листья, семена и корни – содержат разные виды простых сахаров, но вышеназванные всегда доминируют.

Растениям слизь служит хорошую службу: она может защитить повреждения от патогенов, формируя гелевый слой на поверхности раны; помогает растениям строить отношения с почвенными микроорганизмами, такими как грибы; играет роль барометра , показывающего потерю воды; облегчает процесс распространения и проращивания семян.

Практически все растения производят определенное количество слизи, но некоторые содержат огромное её количество! Наиболее богатыми этим видом клетчатки растениями являются суккуленты (алоэ, например), некоторые виды водорослей, некоторые семена и корни.

Самые богатые слизью растения:

Семена льна

Семена чиа

Псиллиум (семена подорожника)

Алоэ

Водоросли Келп

Окра

Фиги (инжир)

Агар агар

Фенугрек (пажитник или шамбала)

Алтейный корень

Вяз ржавый

Солодки корень

Плантан (овощной банан)

Кассава

Ферментированные бобы сои - натто

Помните, что слизь растений - это не та же самая субстанция, из-за которой желируется крепкий бульон! В этом случае процессом управляет желатин – водорастворимый протеин, содержащийся в животных продуктах.

Хорошая сторона слизи

Слизь имеет долгую историю применения в медицине. Существует много исследований, доказывающих терапевтическую активность этой уникальной клетчатки.

Например, слизь кактусов является пребиотиком, помогая расти лактобактериям, повышая выработку короткоцепочечных жирных кислот и угнетая популяции вредоносных энтерококков, энтеробактерий, стафилококков и клостридий.

Богатый слизью псиллиум (подорожник) часто используется для нормализации работы кишечника и абсорбции избытка воды (что делает его одинаково подходящим и для запоров и для не тяжелой диареи).

Некоторые слизистые растения могут подавлять повышение сахара в крови в ответ на высокогликемическую еду, благодаря задержке впитывания глюкозы в кишечнике.

А добавление слизей в низкокалорийную диету улучшает снижение веса и снижает триглецириды в крови и общий уровень холестерина по сравнению с одной диетой (возможно, это происходит за счет уменьшения впитывания желчных кислот в кишечнике).

Не удивительно, что экстракты растений, богатых слизью, широко применяются при различных состояниях. Тем не менее, многие из них могут быть иммуномодуляторами, что приводит нас к следующему разделу:

Тёмная сторона слизи

Хотя в некоторых случаях, иммуностимулирующий эффект слизи может быть полезен, в других – она может серьезно навредить.

Определенные виды такой клетчатки стимулируют либо иммунную реакцию T1-хелперов (как семена льна) либо Т2-хелперов (как натто, или ферментированные соевые бобы). При аутоиммунных заболеваниях, когда уже имеется преобладание Т-хелперов первого или второго вида, стимуляция доминирующего иммунного ответа может усилить имеющийся дисбаланс и ухудшить симптомы. Кроме того, регулирование иммунитета гораздо более сложный процесс, чем просто стимуляция или подавление Т-хелперов (поэтому подобные протоколы лечения уже стараются не применять).

Если ваш иммунитет уже не очень хорошо регулируется, как в случае с аутоиммунными заболеваниями или в случае с хроническим воспалением, - поскольку хроническое воспаление – это также результат не правильно функционирующей иммунной системы, - то стимуляция провоспалительных иммунных реакций вряд ли будет полезна

Реакция организма на слизь очень зависит и от состояния микробиома, от конкретных нарушений в иммунной системе, уровня стресса, питания, продолжительности сна и того, сколько и какого содержащего слизь продукта вы едите.

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Но на этом проблемы не заканчиваются. Несмотря на то что такая растворимая клетчатка частично перерабатывается бактериями в кишечнике, в процессе её усвоения высвобождаются простые сахара, которые могут служить питательной средой для патогенов – особенно пищеварение и так не очень хорошо работает.

Некоторые из таких патогенных бактерий:

Clostridium difficile , который может питаться галактозой, маннозой и глюкозой. Когда эта бактерия выходит их под контроля, она может провоцировать бактериальный колит, серьезное заболевание, вызывающее диарею и воспаление кишечника.

Escherichia coli (E. coli), может питаться глюкозой, арабинозой и ксилозой. Эта бактерия часто вызывает пищевые отравления и выделяет токсин, провоцирующий рвоту, жар, сильные колики и кровавую диарею.

Staphylococcus aureus, питается галактозой. Это широко известный патоген, который выделяет различные энтеротоксины и цитотоксины и может вызывать рвоту, диарею, жар, потерю аппетита. Также он может вывести из равновесия весь микробиом кишечника.

И это только самые распространенные бактерии!

Это означает, что при некоторых формах дисбиоза слизи могут ухудшать состояние за счет того, что ими кормятся патогенные бактерии. Например, при чрезмерном росте C. difficile (и недостатке полезных бактерий, которые могли бы с ней конкурировать) может оказаться, что слизь только способствует этой бактерии расцвести еще больше и привести к инфекции. Это может быть особенно опасно после пребывания в больнице или после курса антибиотиков, которые обычно убивают все бактерии, а C. difficile остается в порядке.

Исследований, подтверждающих, что у здоровых людей может возникнуть дисбиоз от употребления слизистой клетчатки, нет. Но это может объяснять, почему у многих при употреблении семян чиа и льна ухудшаются симптомы проблем с кишечником или аутоиммунных заболеваний.

Есть или не есть?

Принимая во внимание полезные свойства слизистой клетчатки, её нельзя отнести к запрещенной еде для палео диеты. Но при этом надо учитывать, что следует избегать или уменьшать её употребление в то время, когда мы восстанавливаем микрофлору кишечника или пытаемся успокоить неправильно функционирующую или гиперактивную иммунную систему.

Скорее всего, вынужденный отказ от таких продуктов как чиа и льняные семена будет временным и можно будет снова попробовать включить их в меню, когда состояние станет стабильным. опубликовано econet.ru

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