Гормональное дыхание: восточная техника омоложения организма

Хотите научиться дышать так, чтобы все хронические болезни от вас отстали и ни одно заболевание даже приблизиться не могло? Тогда освойте прием 2 методики «Тибетский пятилистник». Это такое целебное и укрепляющее средство, которое даже та часть академической медицины, что верит только в таблетки, признала действительно эффективным и дала название: «дыхательная терапия».

Разговор с гормональной системой

Но у этого изумительного метода, который пришел к нам из Тибета, есть еще одно название - «гормональное дыхание», ведь во время его практики применяется специальный ритм дыхания, посредством которого человек ведет прямой разговор со своей гормональной системой (через ДНК). И благодаря этому целебному разговору, гормональная система берет курс на полноценную выработку жизнеобеспечивающих и омолаживающих гормонов.

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Гормональное дыхание вызывает приятные чувства – и вы, освоив его, с этим непременно согласитесь. Но чтобы получить от этого метода действительно наглядные результаты, вам понадобится:

1. Установить ритм собственного сердца (узнать, какой он, лично ваш, ритм).

2. Запомнить 2 дыхательных упражнения.

3. Пройти курс дыхательной терапии - 21 день. Это обязательный минимум, который гарантирует наглядный результат. А именно: заметное (т.е. действительно наглядное) улучшение самочувствия и внешнего вида.

КАК УЗНАТЬ РИТМ СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА

Секундомер (как и прочие приборы) не понадобится. Потому, что вам не измерение предстоит, а слияние с собственным сердцем. Как только вы услышите чистый ритм своего сердца, вы невольно станете стремиться звучать с ним в унисон – то есть, станете ориентироваться на свой личный физиологический ритм. И что примечательно: спустя некоторое время вы этот ориентир станете держать бессознательно – то есть, вам не придется предпринимать каких-то специальных усилий, которые требуют сознательного контроля.

Итак, чтобы услышать чистый ритм собственного сердца, вам следует расположиться в удобной позе сидя: спина имеет вертикальную опору (спинка стула или кресла), руки на коленях, ступни на полу параллельно друг другу. Посидите в этой позе ровно 2 минуты (можете вести счет от 1 до 120), а затем разместите указательный и средний пальцы левой руки в том месте шеи, где очень четко бьется пульс. Это верхний сегмент сонной артерии.

Место его расположения вы без труда найдете, когда от мочки уха спуститесь к подчелюстной части шеи – и чуть-чуть сдвинетесь в сторону центра шеи. Когда пальцы распознают совершенно четкое биение, начинайте вслух считать в такт пульсации: один, два, три, четыре. Потом – через 2-3 удара сердца - сделайте еще одну серию того же счета: один, два, три, четыре. И в заключение сделайте еще одну серию (считайте обязательно вслух!): один, два, три, четыре. После 3-й серии счета уберите пальцы с шеи – и повторите счет уже по памяти: один, два, три, четыре.

И еще одна серия повторений по памяти: один, два, три, четыре. И завершите третьей серией счета по памяти: один, два, три, четыре.

То есть. Первые три серии – считаете под диктовку своих пальцев, передающих вам ритм сердца: запоминаете его ритм. А вторые три серии – это счет по памяти. И все. Этого вполне достаточно, чтобы вы твердо запомнили чистый ритм собственного сердца.

Примечание: Остановку длительностью 2-3 удара сердца между сериями четырехтактового счета делайте обязательно - ведь именно эта остановка и даст вам возможность твердо запомнить ритм своего сердца.

ПРАКТИКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Дыхательный сеанс состоит из 2-х простых и приятных упражнений.

Дыхательное упражнение № 1.

Это упражнение выполняется с закрытым ртом (вдох и выдох только через нос). Обязательное условие: прямая спина. Вы можете сидеть, а можете стоять, но спина обязательно прямая. Сделайте медленный вдох так, чтобы в полном вдохе уложиться в 4 удара своего сердца (ритм вы уже запомнили – так что не ошибетесь «в расчетах»). Потом задержите дыхание на 2 удара и медленно выдохните. Выдох – как и вдох - стремитесь уложить в 4 удара сердца. Таким образом, схема дыхания очень простая: 4-2-4. Вдох (длиной в 4 удара) – задержка дыхания (на 2 удара) – выдох (длиной в 4 удара).

В результате выполнения этого дыхательного упражнения очищается кровь – и не когда-нибудь потом, а немедленно – уже в процессе выполнения упражнения (проверено замерами биохимического состава крови). Фактор очищения крови в первую очередь проявляется в 2-х органах: печени и желудке – и это обстоятельство заметно улучшает работу всей пищеварительной системы.

Второй очередью проявляются улучшения в состоянии нервной системы: восстанавливается быстрота физических и ментальных реакций, стабилизируется эмоциональный фон, значительно улучшается качество сна.

Третьей очередью реагирует на очищение крови гормональная система: начинается процесс обновления – и уже не отдельных органов, а это масштабный процесс обновления – с клеточного уровня.

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Дыхательное упражнение № 2.

Сядьте на самый краешек стула с прямой спиной, но плечи опустите. Сделайте вдох (через нос) так, чтобы уложиться в 4 удара сердца. Затем задержите дыхание на 2 удара, а потом, не делая выдоха, сделайте дополнительный вдох – уже «до упора», до чувства, что больше ваши легкие уже не могут вместить. После этого задержите дыхание на несколько секунд, но так, чтобы не было дискомфортно. А потом выдохните особым образом: через рот – и так энергично, будто запертый воздух вам уже стал противен. Выстрелите им резким выдохом через рот. И это все упражнение.

Это упражнение осуществляет мощную очищающую функцию, справляется с целым букетом неприятностей, начиная от страхов, фобий, хронической тревожности и заканчивая острыми (или хроническими) поражениями кожи (почти любой природы).

Чтобы не перечислять весь список заболеваний и сбоев, при которых помогает упражнение № 2, обозначу следующее: не зафиксировано ни одного случая в практике этого упражнения, когда не был бы отмечен заметный эффект улучшения – при любой болезни.

Есть одно предупреждение: при астме и тяжелых заболеваниях сердца упражнение выполняется под контролем – то есть в присутствии специалиста. Хотя бы в первое время.

СЦЕНАРИЙ ГОРМОНАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

Выше описанные дыхательные упражнения нужно делать утром и вечером по такой схеме.

Утром гормональное дыхание выполняется после гормональной гимнастики. Можно сделать перерыв после гормональной гимнастики – принять душ, например, или попить чайку. Но завтрак отложите.

Итак: утром упражнение № 1 нужно повторять 1-7 раз, а упражнение № 2: 2-5 повторов.

Вечером гормональное дыхание имеет такой сценарий:

выполняется не раньше, чем за 30 минут до сна;

первое дыхательное упражнение: 7 повторов;

второе дыхательное упражнение: 7 повторов.

Выполняйте такую дыхательную гимнастику каждый день – никогда об этом не пожалеете. И не надо мне верить на слово – убеждайтесь сами. опубликовано econet

Автор Марта Николаева-Гарина

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