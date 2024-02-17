Антиоксиданты: зачем они нужны и в чем содержатся

"Антиоксиданты" – звучит достаточно заморочено. Поговорим о том, зачем они нужны и какими натуральными источниками антиоксидантов удобно пользоваться в повседневной жизни.

Лучшие источники антиоксидантов

Сегодня предлагаем быстро, за десять минут, пройтись по тому, что такое антиоксиданты, и остановиться ровно на том пределе, дальше которого простому смертному можно не углубляться.

Антиоксиданты нам обязательно нужны, но употреблять их в достаточном количестве совсем не сложно. Обычно все полезное - сложно, но сегодня будем о совсем простом.

Итак, чемпионом по антиоксидантам стать очень легко, используя травы и специи, а также продукты, богатые витамином С - это один из главных природных антиоксидантов (но нет, не лимоны с апельсинами помогут нам лучше всего в этом плане)

"Антиоксиданты" – звучит достаточно заморочено, хотя само слово у всех на слуху.

Если совсем просто, то они нужны для того, чтобы наши клетки не разрушались преждевременно, в том числе под напором окисляющих продуктов (каковыми являются большинство приготовленных продуктов, все консервированные и большинство продуктов животного происхождения).

Такие продукты как газировка, выпечка, консервы или мороженое, в плане "разгула" свободных радикалов (кого, собственно, и "отлавливают" антиоксиданты) являются для нас откровенными ядами, но, по крайней мере отчасти, вред, который наносят свободные радикалы, можно нейтрализовать подручными способами.

Дальше, опираясь на более развернутый материал с цифрами и рецептами мы только вкратце проговорим, какими натуральными источниками антиоксидантов удобно пользоваться в повседневной жизни.

Лучшими источниками являются некоторые травы, специи и ягоды, а также фрукты и овощи, в том числе с высоким содержанием витамина С.

Чемпионы среди трав и специй, по нарастающей:

сушеный орегано;

еще чуть лучше – корица (достаточно добавить ½ - одну чайную ложку корицы в кашу, на банан или в тертые/печеные яблоки, в домашний йогурт или ореховое молоко, в любое мороженое (см. идеи рецептов растительного мороженого без сахара и синтетических добавок по тагу "мороженое");

еще чуть выше в списке стоит душица, она же майоран – еще в два раза мощнее, чем орегано;

душистый перец горошком (ямайский перец ‘allspice’);

еще выше – мелисса лимонная ;

обычная или сушеная мята ;

лидер списка – гвоздика (конечно, больше щепотки никуда не добавишь, но заряд у нее настолько мощный, что и щепотка имеет существенный эффект, подробнее об этом – в исходном материале, а также в видео на английском:

в этот список почему-то не вошел имбирь, хотя должен был.

Другие мощные антиоксиданты, которые удобно добавлять в пищу:

свежая зелень и жидкий хлорофилл;

сырой или неалкализованный какао;

порошок индийского крыжовника из аюрведическик лавок (амла) -достаточно чайной ложки.

ягоды годжи и асаи (goji berries, тибетский барбарис и acai berries) (достаточно нескольких ягод)

зеленый чай сильно уступает чаю матча, но безоговорочным лидером "за облака" выстреливает каркаде (гибискус) , особенно если его не нагревать, а настаивать.

И последнее:

Антиоксидантами являются многие витамины, минералы и микроэлементы, но отдельное место все-таки занимает витамин С, поскольку это не только антиоксидант, но и незаменимый участник других обменных процессов, например, процесса образования коллагеновых волокон (это строительный материал для кожи, сосудов, тканей внутренних органов, а также зубов, костей и десен), также он играет важнейшую роль в усвоении железа и кальция, предотвращает образование тромбов в сосудах и несет много других важных функций.

Согласно исследованиям, иногда достаточно увеличить употребление витамина С, чтобы улучшились анализы на содержание железа в крови.

Как оценить свое состояние? Если синяки легко появляются и долго рассасываются, одной из основных причин считают недостаток витамина С. Признаками его дефицита так же может быть постоянная усталость и сонливость, темные круги под глазами.



Если вкратце, то проще всего получать витамин С из:

киви (70 мг в одном среднем плоде);

клубники (100 мг в чашке ягод), голубика, черника (в мороженных содержание витамина падает);

из чернослива (без глянца, натуральной сушки);

из цитрусовых (грейпфруты 50-60мг на 100 гр, лимоны, апельсины, в грейпфрутах больше, чем в лимонах);

из болгарского перца (300 мг в чашке красного сладкого перца);

из сырой брокколи (120 мг на 100 гр) и обычной капусты ;

из свежего шиповника – это лидер по витамину С для российского региона;

из ягод годжи или асаи (и те и другие доступны в сушеном виде, годжи считается безоговорочным лидером, разные источники указывают, что аскорбиновой кислоты в годжи в 15, 50 и даже 500 раз больше, чем в апельсинах).





Итак, корица и гвоздика, майоран и мята, каркаде и мача, амла и ягоды годжи, зелень и много апельсинового сока - простой и вкусный арсенал для нейтрализации разрушительного действия свободных радикалов и для сохранения молодости и тонуса. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet