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Берёзовый деготь: как применять

Источник: plett.ru 07 июня 2023 6418
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Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.

Берёзовый деготь: как применять

Берёзовый дёготь – что это?

Дёготь — это натуральный продукт, полученный путём сухой перегонки верхней части коры молодого дерева. Состав дёгтя очень разнообразен и включает в себя такие вещества как: бензол, фенол, толуол, ксилол, фитонциды, органические кислоты и смолистые вещества.

Как сами понимаете, при таком составе запах ещё тот!

Благодаря своему богатому составу его используют широко и во многих отраслях, к примеру:

  • пропитка шпал;
  • как смазка колёсная;
  • смазка деревянных частей;
  • для защиты от садовых вредителей;
  • для защиты кожаных изделий (ранее на Руси);
  • как сырьё для химической промышленности;
  • в медицине;
  • в косметологии;
  • в ветеринарии;
  • в старину для наказаний (вымазать в дёгте и обвалять в перьях).

Дёготь в официальной и народной медицине

Как лекарственное средство дёготь применялся издревле и очень широко. Для примера перечень болезней, в лечении которых используют деготь:

  • стоматит;
  • фарингит;
  • ангина;
  • нарушение обмена веществ;
  • уретрит;
  • атеросклероз;
  • мочекаменная болезнь;
  • грибковые поражения кожи;
  • экзема;
  • лишай;
  • псориаз;
  • мастит;
  • зуд и кожные высыпания;
  • чесотка;
  • хронический отит;
  • ожоги, пролежни;
  • сухие мозоли;
  • акне;
  • бронхиальная астма;
  • педикулёз;
  • оспа;
  • перхоть;
  • рожа;
  • опухоли;
  • противопаразитарное средство;
  • туберкулёз.

Применяется дёготь как наружно, так и во внутрь. Для нашей темы он интересен тем, что дёготь является ядом для лямблий и других паразитов, живущих в организме, в том числе и печени, а печень напрямую связана с чистотой и свежестью кожи, особенно лица.

Кроме того, при применении дёгтя пропадают прыщи, фурункулы, пропадает желтизна кожного покрова, пропадают мелкие морщинки и неровности кожи. А так же, к теме красивой кожи можно отнести и то, что дёготь убивает лишаи, рожи, экземы, кожные грибки.

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Наружное применение дёгтя для красивой кожи

В аптеках можно найти пузырьки с берестовым (березовым) дёгтем для косметического, наружного применения. Кроме того, продаётся мыло с добавлением дёгтя (дегтярное мыло).

Так как дёготь – это антисептик и яд для многих микробов и паразитов, то дегтярное мыло используют для:

  • выведения вшей и блох (у животных);
  • от перхоти;
  • от грибка (почаще мыть ноги, руки и другие поражённые участки кожи;
  • от чрезмерной потливости
  • как антисептик от микробов

Дёготь — наружное применение

Косметический раствор дёгтя – мажем прыщи, грибковые поражения кожи, нарывы и фурункулы.

Добавление небольшого количества дёгтя в ванну для чистой кожи и заживления ран, либо делаем следующий рецепт:

Необходимо:

  • — Вода – 70 г;
  • — Березовый деготь – 100 г;
  • — Детское мыло натертое – 70 г;
  • — Водка – 100 г

Всё это добавляем в тёплую ванну и принимаем её 15 – 30 мин (не более). Такие ванны полезны и при псориазе.

Мазь с дёгтем от чесоточного клеща

Необходимо:

  • — Дегтярное мыло – 1 ст. ложка;
  • — Перетопленное несоленое сало – 1 ст. ложка;
  • — Березовый деготь – 1 чайная ложка;
  • — Сера в порошке – 15 г

Всё это мешаем и получаем дегтярную мазь. Мажем поражённые участки кожи на ночь и так три раза.

Дегтярные ванночки от геморроя

На два литра тёплой воды добавляем 5 капель дегтя. Из этого раствора делается сидячая ванночка от геморроя.

Дёготь от застарелой занозы

Мажем это место дёгтем, а лучше делаем дегтярный компресс на 15-20 мин, который способствует вытягиванию старой занозы

Мази с дёгтем

В аптеке можно купить уже готовые мази с добавлением дёгтя, это – мазь Вишневского и мазь Вилькинсона.

  • Мазь Вилькинсона применяется: при чесотке, грибке кожи ногтевых пластин, экземе;

  • Мазь Вишневского применяется: при угревой сыпи, пролежнях, обморожениях, порезах, трофических язвах.

Берёзовый деготь: как применять

Внутренне применение дёгтя

С одной стороны, дёготь — это канцероген, с другой — есть множество отличных результатов в лечении и косметологии при применении дёгтя внутрь.

По словам народной медицины, дёготь при внутреннем применении лечит даже рак, туберкулёз и прочее, но в нашей теме он хорош тем, что в итоге получаем чистую, ровную, розовую кожу и если есть, заодно избавляемся от паразитов, экземы и прочей гадости.

Есть основные рецепты для приёма дёгтя внутрь: с хлебом, яблоком, молоком, на сахарок или мёд.

Самый распространённый рецепт – это с хлебом

На ночь перед сном берём кусочек хлеба (хоть чёрного, хоть белого). Капаем на него 5 каплей дёгтя и не запивая, тщательно разжёвываем и ложимся спать. На следующий вечер добавляем ещё одну каплю (получается уже 6 капель) и так +1 капля каждый вечер доведя до 10 капель.  На 10-ти каплях держимся две недели (14 дней), а потом, наоборот, уменьшаем на одну каплю каждый вечер, доведя снова до 5-ти капель. Итого курс получается 24 дня. Ожидаемый эффект улучшений начинается уже с половины курса. А именно: 100% чистая и бархатная кожа. Кроме того, выйдут шлаки, пройдёт потливость, болезнь суставов (если таковая была), забудете о запорах.

Можно делать всё так же, но вместо хлеба использовать яблоки, мёд или сахар. Некоторые пишут, что якобы с мёдом эффект лучше для лечения от лямблий. А чистка с яблоком иногда используют в вдогонку после чистки с хлебом (яко бы с яблоком быстрее пролетает по организму и почти сразу в кишечник).

Многие рекомендуют капать дёготь в молоко. Снижается токсический эффект дёгтя и пьётся приятней. Дёготь с молоком принимают так же и при туберкулёзе.

С молоком иногда применяют такую схему

Пьют по утрам натощак, разводя в 50 мл молока по следующей схеме:

  • 1 неделя по 1 капле
  • 2 неделя по 2 капли
  • 3 неделя по 3 капли

и так до 10 недель, каждую неделю добавляя каплю дёгтя

Далее две недели перерыв и снова повторение курса и так до 6 недель.

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Возможные побочные эффекты

  • противный вкус;
  • рвота;
  • расстройство желудка;
  • тошнота;
  • ссыпь;
  • инсомния (бессонница);
  • головные боли;
  • боли в позвоночнике.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье деготь применение народная медицина березовый деготь

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