Слёзная жидкость — очень интересная штука. Дело в том, что она выравнивает поверхность глаза для получения гладкой линзы, работает «антивирусом» на входе в организм через глаз, поддерживает ещё несколько сложных реакций, помимо иммунных.

Как устроена и как работает слеза, и что бывает, когда глаз сохнет



Слёзная жидкость — очень интересная штука. Дело в том, что она выравнивает поверхность глаза для получения гладкой линзы, работает «антивирусом» на входе в организм через глаз, поддерживает ещё несколько сложных реакций, помимо иммунных.

Она работает барьером от пыли, защищает глаз от царапин как смазка, убивает экзогенные бактерии своими иммунными реакциями. При движении век жидкость размазывается по поверхности роговицы и образует перикорнеальную плёнку, которая выравнивает переднюю линзу глаза. Это важно, потому что неровности от 0,3 мкм² по площади уже хорошо заметны и искажают зрение. Кроме того, влажность важна для слоя неороговевающего эпителия глаза — благодаря этому слою наши глаза в конечном итоге могут получать дост аточно кислорода.

Вопреки распространённому мнению, слёзная железа делает довольно мало для постоянной защиты глаза. Это своего рода резервный накопитель для жидкости, необходимой для промывания глаза, либо для повышения иммунитета глаза (к примеру, в результате эмоционального потрясения). Основная же слёзная жидкость, которая делает глаз влажным постоянно, поступает из относительно небольших желез Краузе и Вольфринга.

Слеза

Слеза делается из выделений желез и клеток из слизистой глаза, немного компонентов также приходит из сосудов глаза. Три главных компонента слезы — это липиды, муцины и вода.

Жёлтый слой А — это липиды, синий слой Б — водянистая жидкость, красный слой В — муциновый слой, дальше уже идёт роговица Г. Толщина — от 6 до 10 мкм.



Верхний липидный слой продуцируется мейбомиевыми железами (в веках), сальными железами Цейса в волосяных мешочках у корней ресниц, железами Моля (расположены рядом, это немного изменённые маленькие потовые железы). Троекратное дублирование системы необходимо из-за очень большой важности глаз для организма, и, соответственно, очень большой важности этого слоя слезы для работы глаза.

Эта липидная плёнка не даёт слезе быстро испаряться, герметизирует глаз при закрытии (чтобы злобные бактерии не пролезли внутрь, пока вы спите), снижает натяжение жидкости и сглаживает поверхность линзы, плюс не даёт внешнему поту с кожи повредить глаз.

Иногда бывает, что пациент жалуется на сухость в глазах или сразу получает объективный диагноз синдрома сухого глаза при нормальной или повышенной слёзопродукции — это как раз случай повреждения липидопродукции для этой плёнки при нормальной работе остальных желез слёзопродукции. Чаще всего этот слой повреждается в результате блефаритов, при которых закупориваются протоки мейбомиевых желез в толще век.

Отчего возникает синдром сухого глаза?

ССГ — это, по сути, нарушение слёзопродукции. И причин его возникновения несколько:

Системная — врождённая, наследственная, в результате гормональных заболеваний, менопаузе, диабете, реже — при системных инфекциях . В этой ситуации изменяются сами свойства тканей глаза, что приводит к его дистрофии. Распространённость — 1%, и если у вас нет такого у родственников — скорее всего, беспокоиться не надо. При приобретённом системном синдроме сухого глаза, обстоятельства таковы, что, скорее всего, он будет волновать вас в последнюю очередь в сравнении с поражениями других органов.

Самая распространённая форма — блефароконъюнктивальная. Это заболевания век и слизистой оболочки глаза. Воспаление разбалансирует состав слезы, а дальше глаз теряет защиту и всё становится куда веселее. Для доктора, не для пациента. Причины: инфекции, неполное смыкание век, аллергии и другие подобные факторы. Распространенность 58%.

Ещё 34% процента — экзогенная форма (тоже сопровождающаяся блефаритами). Причины: ЭМИ-импульсы (страдают связисты), пересушенный воздух, дым, смог, сигаретный дым, — слеза начинает быстрее испаряться. Если сокращать мигательные движения глаз, то слеза также начинает быстро испаряться. Когда мы говорим о синдроме сухого глаза на производстве или в результате работы за компьютером — это чаще всего именно оно. Ещё экзогенную форму вызывают препараты вроде гормональных конрацептивов, нейролептиков, инъекции ботулотоксина, ношение контактных линз, ионизирующая радиация, авитаминоз А.



Оставшиеся случаи — роговичная форма, вызванная слишком неровной роговицей. Например, после травмы, операции (особенно лазерной коррекции, кератэктомии, факоэмульсификации катаракты), дистрофических процессов или тяжёлых токсикологических поражений.

Есть ещё комбинированные формы, когда явного «спускового крючка» нет, но зато есть куча различных причин, накопившихся как надо.

Диагностика

Самый простой метод диагностики правильности работы слезной жидкости — это тест Ширмера. Вам в глаза вставляют специальные шипы на бумажках, а затем ждут, пока вы начнёте плакать. Отсекается определённое время, затем проверяется, как далеко промокли бумажки. Нужно набрать 15 миллиметров за 5 минут. Для его проведения нужны эти вот самые шипы и бумажки, обычно они есть у каждого офтальмолога.

Нюанс в том, что пациенты могут заплакать не только от раздражения глаза, но и от боли. Тогда слезы будет больше. Поэтому более продвинутые офтальмологи применяют тест Джонса. Всё то же самое, только сначала вас ждёт обезболивание.



Метод, доступный только в больших диагностических центрах и лабораториях — проба по Норну. Она показывает время разрыва слёзной плёнки. Слеза окрашивается специальными растворам, после чего вы не моргая смотрите в микроскоп до появления первого разрыва (видного как неокрашенный участок). Норма — 10 секунд. Тесты Ширмера и Джонса измеряют водный компонент, проба по Норну — липидный и муциновый.

Что делать, если слеза генерируется неправильно?

Проблема очень частая. Назначается различное лечение, сводящееся к устранению причины возникновения нарушений (это может быть редкая хирургия, если была травма; гормональное воздействие и так далее), но почти всегда речь идёт о двух базовых вещах:

1. Назначении слезозаместительной терапии (чтобы глаз не страдал дальше по мере потери защиты в результате заболевания).

2. Улучшения трофики, профилактике или лечении сопутствующих воспалительных процессов.

К сожалению, про второе обычно забывают, либо просто не назначают, поскольку блефарита может в начале и не быть. Зато он с очень большой вероятностью может возникнуть позже.

Но начнём со слезы. Конечно, пару веков назад отлично работали солевые растворы, потом примерно в 80-х получили распространение природные полимеры — растворы на сыворотке сухой плазмы или крови пациента.

Поскольку далеко не каждый пациент горел желанием стать почётным донором (пускай и для себя), понадобился синтез искусственных полимеров. Они вводились в глаз очень часто, что доставляло массу неудобств пациентам. Потом появились препараты пролонгированного действия:

Выбор зависит от конкретного состояния пациента. Иногда назначают два препарата для совместного действия.

Также во время лечения используют гидрогелевые защитные линзы, которые нужно носить постоянно, и параллельно вводить препараты. Предполагается, что они защищают глаз достаточно долго, чтобы препараты начали нормально действовать.

Возможно также повышение слёзопродукции за счёт воздействия на железы или снижения вязкости слезы за счёт воздействия на муциновый слой (он ограничен — если есть проблемы как раз с муцином, неприменим, плюс есть довольно неприятные побочные эффекты, но иногда метод оказывается подходящим).

Потом, собственно, хирургия. С этой целью используют покрытие консервированной амниотической мембраной (только пациентам с роговичной формой синдрома) или аутоконъюнктивой (по Кунту) или делают пересадку роговицы. До этой истории лучше не доводить — крайне высокие риски и почти космическая цена операций. Если доводите — старайтесь выехать в Германию для операции. Ещё можно ставить коллагеновые заглушки на 5-7 суток, предотвращающие оттекание слезы из глаз в полость носа. Они постепенно растворяются, но дают неделю на то, чтобы глаз нормально работал.



Первая часть лечения носит защитную форму. Кроме неё очень часто используется этиотропное лечение, то есть помогающее снять причины заболевания. Это восстанавливающие средства, антибиотики, десенсибилизация, эфферентная терапия и репаративная терапия.



Репаративная терапия — восстановление целостности роговицы, слизистой, улучшение обмена. Вот основные препараты:

Можно применять и аутосыворотку крови (препарат из крови пациента).

При блефароконъюнктивальной форме ССГ и при ситуациях, когда блефарит более чем возможен по ходу развития заболевания (то есть в подавляющем большинстве случаев), назначаются тёплые компрессы, массаж век и гигиенические средства.

В итоге при параллельном назначении массажа или фонофореза (магнитофореза, электрофореза) ССГ успешно вылечивается, поскольку нормализуется обмен жидкостей и работа желез. Лечится причина заболевания. Кроме того, оба средства могут применяться и для профилактики ССГ, а также просто для улучшения трофики, особенно, если человек находится в не комфортных условиях для работы.

Автор: Ирина Егорова

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