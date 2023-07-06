Замените соль на специи!

Перец чили может защитить ваш желудок и сердечно-сосудистую систему, а также помогает предотвратить рак и диабет.

Некоторые люди не переносят острой пищи, чувство жжения перченых блюд вызывает у них неприятные ощущения. Для других же, кто любит перченое - это ощущение хрупкого баланса между болью и удовольствием.

Невероятная польза острой пищи: перец чили

Вещество в перце чили, вызывающее жжение, называется капсаицин. Таким образом растение отпугивает животных от поедания. Однако это не останавливает нас, людей, от использования перца в пищу.

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Тем более, что острая пища полезна по следующим причинам:

1. Острая пища защищает слизистую оболочку желудка

Многие люди ошибочно считают, что горький перец раздражает слизистую и вызывает язву желудка. Результаты многочисленных исследований опровергают этот миф и доказывают, что все как раз наоборот. Доказано, что капсаицин фактически тормозит секрецию соляной кислоты и стимулирует секрецию щелочи и слизи, а также приток крови к слизистой желудка, что помогает в профилактике и заживлении язв.

У вас слабый желудок? Переходите на острую пищу!

2. Острая пища делает ваше сердце здоровым

Недавние исследования показали, что регулярное употребление в пищу переца чили во многом может помочь вашей сердечно-сосудистой системе. Исследования, проведенное австралийскими учеными в 2006, показали, что регулярное потребление перца чили в течение 4 недель уменьшает окисление LDL-холестерина (полезного холестерина низкой плотности). Как полагают, окисление LDL-холестерина способствуют развитию атеросклероза. Кроме того, опубликованные в августе 2010 года результаты исследований китайских ученых показали, что при регулярном употреблении перца чили стенки кровеносных сосудов становятся эластичнее, что помогает предотвратить гипертонию.

3. Острая пища помогает в профилактике рака

Многочисленные исследования были проведены для изучения противоопухолевых свойств капсаицина. Например, результаты исследований, опубликованные в апреле 2010 года учеными из Школы Медицины Эдвардса в Западной Вирджинии показали, что капсаицин может подавлять пролиферацию клеток рака легкого. Другие исследования показали, что капсаицин может вызвать гибель раковых клеток, оставляя здоровые клетки невредимыми.

4. Острая пища снижает риск развития диабета 2 типа

Группа тайских исследователей в 2009 году проводила эксперименты среди добровольцев. Было проведено множество измерений уровня сахара в крови после еды. Ученые обнаружили, что уровень сахара в крови был ниже в группе, где ели перец чили. Раньше, в 2006 году, австралийские ученые опубликовали результаты исследований, где показали, что для снижения уровня сахара в крови инсулина необходимо меньше, если еда содержит перец чили. Был подтвержден и тот факт, что перец чили может снизить риск развития гиперинсулинемии – неадекватного избыточного выброса при углеводной нагрузке, которая в некоторых случаях является предвестником возникновения диабета 2 типа.

5. Острая пища помогает ограничить потребление соли в кулинарии

Медицина поощряет уменьшение потребления соли. Замените соль на специи. Вы добавите блюдам неповторимый вкус и навсегда забудете о солонке.

Теперь вы знаете, что перец чили может защитить ваш желудок и сердечно-сосудистую систему, а также помогает предотвратить рак и диабет. Если вы не привыкли к слишком острой пище, попытайтесь создать терпимость постепенно. Стакан молока или других молочных продуктов, таких как йогурт, поможет погасить "огненный жар" после острой еды. опубликовано econet

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